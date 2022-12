Ügyeletes gyógyszertár 2022: itt lesz nyitva patika karácsony, szilveszter alatt és két ünnep között

Ahogy azt megszokhattuk a korábbi években, az ünnepek táján a patikák is zárva tartanak, hasonlóan a boltokhoz. Idén egészen változó lehet a magyar gyógyszertárak nyitvatartása: egyes helyeken csak a december 26-i, hétfői nyitvatartás lesz randhagyó az egyébként megszokotthoz képest, míg máshol két ünnep között végig zárva lesznek. Az is változó, hogy 24-én és 31-én szombaton hol lesz nyitva a patika. Mutatjuk, hol érhető el az ügyeletes patikák listája, ha zárva lenne a hozzánk közeli vagy kedvelt gyógyszertár az ünnepek alatt.

Mindig érdemes még az ünnepek előtt betérni a patikába, és feltölteni a gyógyszerkészleteket. Ha rendszeres gyógyszerszedő valaki, akkor mindenképp ellenőrizze, kitart-e a már kiváltott szer az ünnepi időszak végéig. Akár otthon ünnepel valaki, akár utazik, ne feledkezzen meg a házi patika feltöltéséről, mert egy kellemetlen fejfájás vagy gyomorégés könnyen elronthatja az ünnepet. Hogyha mégis olyan szerre lenne szükség sürgősen, amit nem tartunk otthon, vagy kifogyott, kénytelenek leszünk ügyeletes patikát keresni. Az ünnepek alatt is nyitva tartó gyógyszertár keresővel könnyedén találhatunk hozzánk közelit.

A gyógyszertárak idén is zárva lehetnek az ünnepek alatt, december 26-án biztosan, a többi napokon pedig patikától függően. Ha mégis szükség van sürgősen gyógyszerre, akkor az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és készenlétet ellátó gyógyszertárakat érdemes felkeresni. Ezek listája elérhető az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján:

Itt először az első sorban a megyét érdemes megadni, majd tovább szűkíthető az ügyeletes vagy készenléti gyógyszertár sorában a településre a keresés. Adott napra, vagy adott dátumra is kerehetünk, az OGYÉI kilistázza a nyitva lévő patikákat.

Ezenkívül a gyógyszertárak bejáratánál is jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a legközelebbi, folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti, készenléti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is, így az interneten túl a legközelebbi patikánál is szerezhetünk információt az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról.