Kiderült a titok D-vitaminról: ezt kell tudni a méregdrága patikai tablettákról, pirulákról

A Pénzcentrumon a 43. héten is rengeteg érdekes cikk jelent meg, melyek közül összegyűjtöttük a legjobbakat. Írtunk többek között arról, miért érdemes az őszi időszakban D-vitamint szedni, milyen kellemetlen anyagi meglepetés érheti az egyetemre beiratkozó fiatalokat, és beszámoltunk róla, hogy nem csak a tűzifából, de kályhából, sparheltből is hiány van az országban. Szintén volt szó a novemberi nyugdíjemelésről, és arról is, hol kapható a magyar családok kedvenc karácsonyi ajándéka.

Címlapkép: Getty Images

