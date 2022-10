Kiderült a D-vitamin titok: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai tablettákról, pirulákról

Mikor beköszönt a hűvösebb, borultabb idő, a lakosság indul is a patikába feltölteni az otthoni vitaminkészleteket. A felsőlégúti megbetegedések terjedése, illetve a kevesebb napsütés miatt ilyentájt sokan megelőzés céljából kezdenek el rendszeresen D-vitamint szedni. Azt viszont már kevesen tudják, mekkora mennyiségben érdemes szedni a D-vitamint, hogy betegség esetén növelni kell-e az adagolást, illetve milyen formában a leghatásosabb. Rengeteg pénzt dobhatnak ki feleslegesen, ha nem megfelelően szedik, illetve az olcsóbb készítmény helyett a drágább pirulákat veszik meg - miközben azok gyakran semmivel sem jobbak, mint megfizethetőbb társaik.

Az őszi-téli vírusszezonban a szervezetnek a normál mennyiségnél több vitaminra és ásványi anyagokra van szüksége a megfelelő műkédéshez, illetve a védekezéshez a kórokozókkal szemben. Fontos odafigyelni a megfelelő bevitelre akár terhesség, akár fokozott stressz esetén. Az immunrendszerünk számára az A-vitamin, illetve a β-karotin, B6-, B12-, C-, D-, E-vitamin, valamint ásványi anyagok közül a cink és a szelén nélkülözhetetlenek a megfelelő működéshez, ezek támogatják a fizikai „védelmi vonalak”, mint a bőr, a gyomor-bélrendszer, a légutak stb. egészségének fenntartását, illetve az immunválaszban szerepet játszó sejtek működését is. Bevihetők élelmiszerek útján, étrendkiegészítőkkel, illetve néhány vitamint a szervezet is képes előállítani.

A D-vitamin - bár egyes élelmiszerek (tejtermékek, tengeri halak, tojássárgája, stb.) útján is bevihető a szervezetbe, testünk is képes előállítani azt, amelyhez szükség van UV-B sugárzásra. Mivel ősszel és télen kevesebb a napsugárzás, sokan döntenek úgy minden évben, hogy étrendkiegészítő formájában viszik be a fontos vitamint. Az ajánlott bevitel mennyisége egyénfüggő, időseknek, krónikus betegeknek, várandósoknak, de még a túlsúlyosaknak is nagyobb lehet a szükséglete az átlagnál.

Az utolsó átfogó kutatás - a 2014-es Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP) - adatai szerint a magyar nők esetében 2.0 μg, férfiak körében 2.5 μg volt az élelmiszerekből származó D-vitamin bevitele, amely nagyon alacsony. A napi ajánlott bevitel ezzel szemben sokáig 5 μg vagy 200 NE (nemzetközi egység) volt, a napi beviteli referencia szintjét azonban időközben megemelték 1500-2000 NE-re. Fontos, hogy ez a beviteli szint a hiányállapotot megelőzéséhez elegendő, a már kialakult D-vitamin-hiány esetén a sokszorosát szükséges bevinni. Viszont

egy egészséges szervezet számára az ajánlottnál nagyobb dózis bevitele káros is lehet, krónikus mérgezést okozhat.

Így szedjük a D-vitamint

A D-vitamin rengetegféle étrendkiegészítő - pezsgőtabletta, pirula, gumivitamin, italpor, szörp, stb. - formájában bevihető. Dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója lapunknak korábban elmondta, hogy leginkább azokat a készítményeket ajánlják, amelyekben a D-vitamin C-vitaminnal van kombinálva, esetleg cinkkel és szelénnel is.

D-vitamin hiány pótlására felnőtteknél lehetőség van arra, hogy vitamint hetente, kéthetente vagy havonta egyszer vegyük be nagyobb mennyiségben, de nem ez a jellemző. Orvosi felügyelet nélkül, vény nélküli készítmények szedésénél sokkal inkább javasolt a napi adagolás

- mondta el a szakember. Mivel a napi bevitel 1500-2000 nemzetközi egység (NE), ennek megfelelően érdemes szedni a tablettát is: ne felejtsük el, hogy a szervezet is állít elő D-vitamint (és táplálkozással is bevihető), így egy 1000 NE-t tartalmazó tablettának a javallott adagolása felnőttek esetén kétnaponta 1 tabletta. Ezen változtathatnak olyan körülmények, mint az életkor, betegség, túlsúly, stb. Ebben az esetben szükség lehet egyéni adagolásra, ezt pedig orvossal kell egyeztetni.

Sokan szednek túl nagy adagokat

A példában említetett 1000 NE hatóanyag tartalmú tabletták mellett vannak készítmények, melyek ennek többszörösét, pl. 3200 NE mennyiséget tartalmaznak, amely már önmagában magasabb, mint a napi beviteli érték. A tabletták és bizonyos kombinált készítmények nem megfelelő szedésével sokan jóval több D-vitamint visznek a szervezetbe, mint aminek arra szüksége van. A bevitel felső határa 10 000 NE, ettől kezdve káros is lehet a sok D-vitamin.

Rengetegen ott hibáznak, hogy pl. a napi egy D-vitamin tabletta mellett szednek még multivitamint is, amely máris növeli a bevitelt például 10 μg (400 NE) mennyiségű hatóanyaggal. Emellett jellemző lehet, hogy D-vitaminnal dúsított élelmiszereket fogyasztunk, mint a gyümölcslevek vagy a margarinok. Ezek is tartalmaznak kis mennyiségben (3-4 μg) D-vitamint. A túladagolás akkor következik be, ha valaki folyamatosan túl nagy mennyiségben viszi be a D-vitamint étrendkiegészítők formájában.

A túladagolás tünetei Émelygés, hányás, étvágytalanság, szomjúság, gyakori vizelési inger, fejfájás, feszültség, gyengeség jelentkezhet. Szélsőséges esetben vesekő, vesekárosodás is lehetséges. A vesék károsodását bőrviszketés is jelezheti.

Kidobott pénz?

A lehetséges káros hatások mellett egy egészséges embernek már csak azért sem érdemes magassabb dózisban szedni a D-vitamint, mert pazarlás. Sok "levelenként" árusított tabletta eleve nem éri meg, hiszen 15-20 darabosak, így egységáron jóval drágábbak, mint egy 100 darabos kiszerelés. A tablettás vitamin megfelelően tárolva sokáig eltartható, nem fog "megromlani", ezért érdemes ilyen formában vásárolni például a drágább szirupok, italporok helyett. Továbbá a magasabb hatóanyagtartalmú készítmények is jellemzően drágábbak, pedig a fentiek figyelembevételével belátható, hogy keveseknek lehet szüksége nagyobb dózisra.

Hogyha összevetjük a forgalomban lévő étrendkiegészítőket - a teljesség igénye nélkül, hiszen rengeteg márka és kiszerelés van még ezeken kívül is - azt láthatjuk, hogy az árak igen széles skálán mozognak. Nemcsak a különböző termékek esetében, hanem ugyanaz a termék lehet ezer forinttal is drágább az egyik helyen mint a másikon. Gyakori kiszerelés a 2000-3000 NE hatóanyagú tabletta, amelyről tudjuk, hogy több is lehet mint a napi ajánlott beviteli érték. Az sem mindegy, hogy 60, 100 vagy 120 szemes kiszerelést választunk.

Már ez a két paraméter is megnehezíti, hogy összevessük a különböző termékek árát, amikor éppen a patikában megkérdezik, melyik fajta D-vitamint kérjük. Ezért, hogy ne fizessünk, azt javasoljuk, hogy vagy érdemes előre tájékozódni az árakról, és kiválasztani előre azt a kiszerelést, amely a kedvező árfekvésű termékekből a leginkább megfelelő. Vagy végezzünk gyors fejszámolást: ha tegyük fel egy 2000 NE termékről van szó, akkor az árat osszuk el 2-vel, és a tabletták darabszámával, így megkapjuk, hogy 1000 NE hány forintba kerülne. Ha ez az érték 5-10 között van, akkor az ár kedvező. Egy 4000 NE termék esetén 4-gyel osszuk az árat és a tabletták számával. Minél nagyobb az egy tablettára jutó dózis, annál kedvezőbb lehet az egységár, viszont nem szabad elfelejteni, hogy nem kell naponta ilyen sok D-vitamint bevenni egy egészséges embernek.

A táblázatunkból látható, hogy találunk bőven 5 Ft/1000 NE alatti és 10 Ft/1000 NE feletti termékeket. Sokat számít, milyen termék van éppen akcióban, illetve hogy hány szemes. Látható az is, hogy ugyanabból a termékcsaládból a magasabb dózisú tabletta akár olcsóbb is lehet, mint az alacsonyabb dózisú.

A tavalyi összevetésünkhöz képest azt találtuk, hogy a dobozárak átlagosan 100-200 forinttal emelkedtek, de nem minden esetben, tehát a D-vitamin nem drágult meg drasztikusan. Vannak azonban egyes termékek, amelyek azóta valószínűleg kikerültek a forgalmazásból, hiszen a gyártónak van más kiszerelésű terméke azóta

Fontos, hogy egyes D-vitaminok gyógyszernek minősülnek, így egészségpénztári megtakarításból is ki lehet fizetni őket a patikákban. Aki pedig valóban spórolni akar, felírathatja - indokolt esetben - a D-vitamint receptre is, így a töredékébe is kerülhet, mint nem támogatott áron megvásárolni azt.