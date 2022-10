Egyszerűen átvágható a rezsiemelés: így fűtés nélkül is jópár fokkal melegebb lehet a lakásban

Elérkeztünk az év azon szakaszába, amikor már nem tudjuk fűtés nélkül átvészelni az éjszakákat, ráadásul napközben is már ritkán megy a hőmérséklet 20 fok felé. Ahogyan pedig menetelünk töretlenül a tél felé a helyzet egyre rosszabb lesz. Az energiaárak elszabadulásával és az egyre dráguló élelmiszerárakkal ez az időszak viszont sokkal jobban fog fájni mindenkinek, mint eddig bármikor. Éppen ezért összeszedtünk most 7+1 filléres módszert, amivel nem csak spórolhatunk a rezsin, de melegebben is tarthatjuk a hálónkat.

Az elmúlt hetekben valósággá vált az, ami miatt július óta aggódik mindenki: beköszöntött a rossz idő és így kénytelenek vagyunk bekapcsolni a fűtést, ráadásul a nappalok is egyre rövidülnek, így áramból is többet fogyasztunk. Ezzel párhuzamosan pedig sajnos a rezsiszámláink is egyre csak növekedni fognak egészen tavaszig, és miután sokan nem engedhetik meg maguknak az otthonuk energetikai felújítását, vagy teszem azt kicsúsztak az időből most alternatív megoldások után kell nézniük.

Szerencsére viszont rengeteg olyan apró trükk van, amivel sokat tudunk spórolni nem csak a gáz, de az áramfogyasztásunkon is. Ráadásul ezek nem kerülnek sokba, legtöbbször csak némi odafigyelést igényelnek és a hatásuk szinte azonnal érezhető lesz a hőmérsékleten és a pénztárcánkon egyaránt. Ezekből a trükkökből szemezgettünk most a housebeatiful.com segítségével.

Szereljünk polcot a radiátor fölé

Ha van rá lehetőségünk, akkor érdemes egy polcot szerelni a radiátor fölé, hiszen ennek segítségével meglepően jól lehet a hőáramlást szabályozni. A polcot azonban nem szabad közvetlenül a radiátor fölé tenni, hagyni kell egy kis teret, így a polc a hőt a szoba felé irányítja és könnyebben felmelegszik az.

Ne húzzuk be a függönyöket

Bár a hálószoba függönyei segítenek a meleget a szobában tartani, azonban napközben érdemes inkább elhúzni azt. Ennek oka egész egyszerűen az, hogy a napfény már önmagában is melegíti a helyiséget. Érdemes odafigyelni arra, hogy mettől meddig süt be a nap a szobánkba és ahhoz igazítani a függöny elhúzását, illetve vastagabb, nehezebb darabokra lecserélni azt, amik jobban szigetelik az ablakokat.

Hasonló eredményt érhetünk el azzal is, redőnyöket, vagy akár spalettát szereltetünk az ablakra, hiszen ezek mind-mind szigetelnek valamilyen szinten. Ezzel pedig segítenek bent tartani a meleget az otthonunkban.

Használjunk szőnyegeket

A padlón keresztül akár 10 százalék hő is távozhat, így érdemes szőnyegeket tenni szerte a földre, ezzel szigetelve azt. Ez ráadásul egy megfizethető megoldás, hiszen egy rongyszőnyeget már pár ezer forintból is meg tudunk benni. Ráadásul az sem utolsó szempont, hogy reggel sokkal jobb érzés a szőnyegre lépni az ágyból, mint a jéghideg parkettára.

Rendezzük át a hálószobánkat

Sajnos sok minden függ a lakásunk méretétől, de ha tehetjük, akkor tegyük minél messzebb az ablaktól az ágyunkat, hiszen az ablaküveg könnyen lehűl. Így pedig a körülötte lévő terület valószínűleg hidegebb lesz, mint a szoba másik fele. Ezen kívül figyeljünk oda arra is, hogy ne tegyünk nehéz bútorokat közvetlenül a radiátor elé, hiszen ezzel nehezítjük a hőnek a terjedését és sokkal több energiát fogunk elhasználni, mint az alapvetően szükséges lenne.

Tehát, ahogyan azt már korábban is írtuk semmiképpen se tegyünk nehéz bútorokat a radiátor elé, hiszen azzal gátoljuk a meleg levegő keringését a szobában. Ha pedig az ágyat 10-15 centivel távolabb helyezzük a fűtőtesttől, akkor a hő jobban fog áramolni, ráadásul ezzel a kis aprósággal akár 10 százalékkal is csökkenthetjük a számlánk végösszegét.

Használjunk ágymelegítőt

Lehet, hogy egy régimódi megoldás, azonban sokat tud segíteni, ha egy ágymelegítőt teszünk nem sokkal lefekvés előtt a paplan alá. Sokféle megoldás létezik rá, vehetünk egy direkt erre a célra kitalált eszközt is, amit pár ezer forintért bármelyik lakáskiegészítőket áruló üzletben megvehetünk, de egy egyszerű vizespalackot is odatehetünk, ami talán a legolcsóbb megoldás.

Persze, ahogyan mindig a határ itt is a csillagos ég: ugyanis akár ágyfűtést is vehetünk. Ebben az esetben az eszköz közvetlenül a lepedő alá fújja a levegőt, amivel percek alatt felmelegíti az egész ágyat. Ezek az eszközök nagyon drágák, azonban jóval kevesebbet fogyasztanak, mintha felfűtenénk a lakást.

Viselj zoknit és kötött sapkát

Sokan ódzkodnak annak a gondolatától, hogy alvás közben ennyire felöltözzenek, viszont sokat tud segíteni a hideg éjszakákon, ha felveszünk egy vastag zoknit, vagy akár egy kötött sapkát az alváshoz. Ha a lábunk nem fázik ugyanis sokkal jobb lesz az egész testnek a hőérzete, ráadásul jobban is fogunk tőle aludni. Így egy vastag paplannal – vagy akár egy extra takaróval kiegészítve – el tudunk aludni egy hűvösebb szobában is.

Digitalizáljuk a hálószobánkat is

Ne féljünk használni a modern technikát, aminek a segítségével nyomon tudjuk követni, hogy pontonosan hogyan alakul a gázfogyasztásunk a mindennapokban. Így a telefonunk értesítései segítségével sokkal tudatosabban fogjuk kezelni a fogyasztásunkat, hiszen az alkalmazás megmutatja, hogy milyen gyakran kapcsol be a kazán és segít megmutatni, hogy csökkenthető-e ennek a gyakorisága. Például, ha csak naponta egyszer kapcsoljuk be a bojlert érdemes akkorra időzíteni a fürdést. Ezzel pedig pénzt tudunk megtakarítani.

Játssz a színekkel

Érdemes beszerezni egy melegebb, sötétebb színű ágyneműgarnitúrát, esetleg ágytakarót. Ugyanis egy kicsit melegebb színösszeállítású szobában mi is sokkal jobban fogjuk magunkat érezni és javulni fog tőle a hőérzetűnk is. Érdemes lehet beszerezni meleg pokrócokat is az éjjelre, aminek koránt sem kell pamutnak lennie, ugyanis a szintetikus gyapjúból készült takarók talán a legmelegebbek, amiket a piacon lehet kapni. Ezeknek a rostjai ugyanis megkötik a meleg levegőt, és ezzel bent tudják tartani a hőt. Ráadásul nem is kerülnek sokba.