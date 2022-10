Őszi népnyavalya terjed Magyarországon: kevesen gondolnák, de ebből nagy baj is lehet

Az októberi enyhébb, naposabb időjárás miatt idén valamivel később jelentkezhet a szokásos őszi levertség, téli depresszió. Vannak azonban idén súlyosbító tényezők, stresszfaktorok, amelyek miatt 2022-ben különösen érdemes odafigyelnünk a mentális egészségünkre, testünk szükségleteire. A kiégés, szorongás, depresszió tüneteit nem érdemes félvállról venni, múló őszi hangulatingadozásként kezelni, hiszen komolyabb gond is állhat a háttérben. Továbbá nagyon fontos idén az is, hogy ne csak a saját lelki egészségünkre gondoljunk: vegyük észre szereteink, barátaink, ismerőseink tüneteit.

Minden évben karácsony felé közeledve van egy időszak, amikor rengetegen tapasztalhatnak kedvetlenséget, levertséget, fáradtabbak lehetünk, nehezebb lehet koncentrálni. Egyfelől a napsütéses órák számának csökkenése okozhatja a levertséget, másrészt az adventi időszakban megnő a stressz szint, így kimerültebbek is lehetünk. Ezekre rátesz egy lapáttal az óraátállítás, amihez hozzászokni sokak számára több hétig is eltarthat. Ezért a következő időszakban nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a megfelelő táplálkozásra, a testünk szükségleteire, a mentális egészségünkre. Veszélyes lehet továbbá összekeverni az őszi levertséget a depresszióval, ha nem múlnak a tünetek, érdemes szakemberhez fordulni.

Közeledik az óraátállítás ideje, mely idén október 30-ra esik, az órákat egy órával kell visszaállítani, vagyis "egy órával többet alhatunk". Az átállást segíti, hogy október 31-e munkaszüneti nap, november 1-je pedig ünnepnap, így több idő juthat pihenésre. Ettől függetlenül többeket megviselhet az alkalmazkodás a téli időszámításhoz, megváltozik, mikor kel a nap, mikor sötétedik, amely azoknak is zavaró lehet, akik nem szenvednek alvászavarban. A szezonálisan visszatérő szorongás, rosszkedv azonban nagyban enyhíthető, ha előre felkészülünk rá lélekben, és odafigyelünk a testi szükségleteinkre.

Az őszi levertség tünetei lehetnek az általános rossz kedv, fásultság, rossz közérzet, szorongás és fokozott stressz megélése, frusztráltság, álmosság, fáradtságérzet, az érdeklődés hiánya. Ezeket könnyű összetéveszteni a depresszió tüneteivel, amely komoly betegség. Ezért érdemes odafigyelnünk a testünk jelzéseire, és megpróbálni elmulasztani az őszi rossz hangulatot, ehhez javasolunk megoldásokat. Viszont ha a tünetek minden próbálkozás ellenére továbbra is fennállnak, érdemes szakemberhez fordulni.

1. Jöjj el napfény

A napsütés a D-vitamin termeléshez is nagyon fontos, de a bőr egészségéhez, szerotonin és melatonin termeléshez - így a jó lelkiállapothoz és a jó alváshoz - hozzájárul, erősíti az immunrendszert, enyhíti a stresszt és depressziót, és még számos kedvező élettani hatása van. Azonban ősszel és télen előfordulhat, hogy az ember még sötétben indul el a munkába, és sötétben ér haza, munka közben pedig nem tud kimenni a napra.

Erre érdemes tudatosan figyelni, nem elpazarolni a szabadidőt, amelyet a napon is tölthetnénk, olyan benti tevékenységekre, amit máskor is meg lehet csinálni. Ha pedig az a járható út, érdemes ebédszünetben kimenni egy rövid sétára. Nem kell sok időt a napon tölteni ahhoz, hogy a kedvező élettani hatást elérjük, tehát ha nincs időnk sétálni egy órát, akkor is érdemes kiszaladni levegőzni 10 percre is. Vagy ha ennyire sem tudunk kimenni, legalább álljunk ki az ablakba, amíg szellőztetünk.

Nagyon fontos, ha hétközben nem töltünk időt a szabadban, a napon, akkor legalább hétvégén rendszeresítsünk kinti tevékenységet. Például az is segíthet, ha sétálunk tömegközlekedés, autózás helyett. Ha levertnek, fáradtnak érezzük magunkat, gondolkodjunk el rajta, töltöttünk-e elég időt a napon.

2. Mozogj minden nap

Az őszi szorongás leközdéséhez fontos, hogy minden nap legalább fél órát szenteljünk a mozgásnak - mondta Dr. Clare Morrison, a MedExpress tanácsadója a Healthline-nak. Tavasszal és nyáron sokkal könnyebben veszi rá magát az ember a testmozgásra, tornázásra, sétálásra, edzésre. Télen sokkal nehezebb a rendszeres mozgás, viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy fenntartsuk a lelki egyensúlyt.

3. Változtass az étrendeden

Ősszel és télen, mivel a szezonális zöldség és gyümölcs felhozatal elapad, az ember hajlamos kevesebbet is fogyasztani. Pedig most különösen fontos, hogy vitaminokkal és ásványianyagokkal támogassuk a szervezetünket - hiszen megérkezett az influenzaszezon. Ezenkívül az élelmiszerinfláció drasztikussága miatt jelenleg sokan a pénztárcájukhoz alakítják az étrendjüket, aminek a változatosság láthatja kárát.

Nagyon fontos, hogy most jól megválogassuk, mit eszünk. A spórolás jegyében egyre többen kezdhetnek alapvetően is jobban odafigyelni az étkezésükre: többet főzni, előre tervezni, jobban odafigyelni a bevásárlásra. Ha ezt már el is kezdtük, akkor már nem lesz nehéz egészségesebb étkezésre térni át, jobban figyelni a gyömölcs, zöldség bevitelre.

Az ősszel együtt a teázós szezon is megkezdődött, amely szintén segíthet a stresszen, szorongáson, kimerültségen. Amilyen tüneten szeretnénk enyhíteni, csak a megfelelő teát kell megtalálnunk hozzá. A hidratálás pedig éppen olyan fontos télen is, mint nyáron, csak amikor meleg van, előbb eszünkbe jut inni. Így erre is érdemes figyelmet fordítani, hogy elkerüljük a levertséget, kimerültséget.

4. Vágj bele egy új dologba

Szorongáson, rossz hangulaton segíthet, hogyha új élményekkel dobjuk fel a borongós időszakot. Lehet ez egy régi hobbi újrafelfedezése, egy új hobbi, vagy időtöltés, sport. Bármi olyan szabadidős tevékenység segíthet, amely során új készségek sajátíthatók el, vagy csak szimplán örömet okoz. Az újdonságok varázsa segíthet átvészelni a levertséggel járó időszakot.

5. Színezd újra

A környezetünk, öltözködésünk átalakítása szintén üdítően hathat ebben a szezonban. Embere válogatja, kinek mi okoz örömet: a ruhatár felfrissítése, vagy a lakás kicsinosítása, őszi hangulat megteremtése. Érdemes még kiélvezni az ősz színeit, hiszen hamarosan beköszönt az advent és akkor már a karácsony és a tél lesz a fókuszban. Természetesen, aki ezt az időszakot jobban várja, az már most elkezdhet készülni arra is.

6. Kérj segítséget

Hogyha hiába próbálkozik az ember, a hangulata nem javul, örökké fáradt, kimerült, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Lehetséges, hogy a rossz hangulatot, testi tüneteket nem a szokásos szezonális levertség okozza, hanem valami más áll a háttérben. Hogyha a depresszió jeleit észleljük magunkon és ez nem akar múlni, keressünk fel pszichológust. Ha pedig a krónikus fáradtság nem enyhül, érdemes először egy általános laborvizsgálatot elvégeztetni, hogy kiderüljön, a szervezetünk rendben működik-e. Forduljunk háziorvoshoz, és kérjük a szakember segítségét a tünetek kezelésében.

Sokan ahelyett, hogy az életmódjukon változtatnának, vagy orvos segítségét kérnék inkább kedélyjavító szereket kezdenek alkalmazni. Ezek közül nem egy recept nélkül is kapható, hosszútávon viszont nem jelentenek megoldást. Az antidepresszáns szerek szedése is egyre inkább elterjed, ezeket azonban orvos írhatja fel és szakértői kontroll nélkül nem szabad azokat alkalmazni. Általánosságban igaz, hogy mielőtt bármilyen receptköteles vagy vény nélkül kapható szert elkezdük szedni, kérjük orvos, gyógyszerész tanácsát, javaslatát a tüneteink kezeléséről!