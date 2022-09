Megszólalt Schobert Norbi: rengeteg boltjának a sorsa dőlt el, mindent felzabál a rezsidémon

Facebook-oldalán tartott élő bejelentkezést a fitneszguru, ebben beszélt boltjai sorsáról és arról is, hogy mindennek mi köze van az energiaválsághoz.

Több üzletét is be kell zárnia Schobert Norbertnek az Update-életmód kitalálójának, mert a rezsiemelés komolyan megterheli a pénztárcáját. A fitneszguru erről egy élő Facebook-videóban beszélt, kifejtve azt is, hogy mi vette rá arra, hogy meghozza ezt a drasztikus döntést.

Kőkemény döntéseket kell meghozni. Olyan döntéseket, amiket nem hoztam még soha életem során, mert a világ nem volt olyan, hogy döntésekre kényszerítsen, tudjátok? Most egy gazdasági válság van, nem világválság. Európai válság, nem magyar. Azt kell tudni erről a gazdasági válságról, hogy energiaválság. Ezzel sok újat nem mondtam. Megfogadtam az elmúlt egy évben, hogy majd lazítok, kiengedek, és nem fogok sokat melózni, küzdeni. Nem tudok lazítani, mert éjszaka is jár az agyam, mint nagyon sok vállalkozónak.

- fejtette ki Norbi. Elmondta azt is, hogy a boltok rezsiköltségei a tízszeresére nőttek, és ezt egy kis bolt képtelen kitermelni - viszont ezzel párhuzamosan nyíltnak az újak is.

30 éve építettem fel az üzletet, 20 éves az Update és jelenleg 63 boltért próbálok felelni. Nem tudom helyettük kifizetni a rezsiszámlákat, tudjátok. Nyitunk új boltokat most is egyébként, Oroszlányban, Szegeden és Gödöllőn is, de zárnak is be régebbi boltok, mert eddig volt a rezsiszámlája 150-200 ezer forint és ebből lett egymillió forint.

E gy-két alkalmazottas kis pékség nem tud kitermelni havi 6-800 ezres rezsit, főleg úgy, hogy nem tudjuk a fogyasztókra ezt áthárítani

- mondta Schobert a videóban. Azt most sem bírta ki, hogy ne tartson egy amolyan kis előadást, ahogy ilyenkor szokott: szerinte a magyarok még mindig egészségtelenül étkeznek, és ennek többszörösen megfizetik az árát.

Tudjátok, az egészséges táplálkozás sosem volt olcsó, mint a szénhidrátmérgezés, amibe a társadalom belehal. Az emberek egyre kevésbé tudnak egészségesen enni. Balhéznak a multikban is, hogy mennyibe kerül egy kiló kenyér. Joggal. Az emberek lemondanak az egészséges emiatt lemondanak az egészséges táplálkozásról. Nem nyernek semmit, mert ezt elköltik gyógyszerre

(címlapi kép: Balogh Zoltán - MTI/MTVA)