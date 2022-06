Mi a meningitis? Ezek a bacterial meningitis tünetei, ha ilyet tapasztalsz, fordulj orvoshoz!

A meningitis a legismertebb és egyben leghírhedtebb idegrendszeri betegségek egyike, ami nem csak életveszélyes, hirtelen jelentkező és gyors lefolyású betegség, de a meningitis fertőzésből való felépülés is nehéz, mert a kór sokszor maradandó egészségügyi problémákat okoz. Na de mégis mi az a meningitis, mi a meningitis jelentése az orvostudományban?

Cikkünkben eláruljuk a meningitis mi az, milyen betegség a meningitis, és hogy mik a meningitis tünetei. Milyen meningitis típusok vannak, miért veszélyes a bacterial meningitis – egyáltalán hogyan terjed a meningitis? A meningitis oltás mikor esedékes, ha védettséget szeretnénk szerezni a kullancsok okozta meningitis ellen? Covid meningitis encephalitis: milyen problémával kell a betegnek szembenéznie, kialakulhat a meningitis a covidtól?

A meningitis jelentése: mi a meningitis?

A meningitis jelentése köznyelven nem más, mint az agyhártyagyulladás, ami habár Magyarország nem tartozik meningitis tekintetében a magas rizikófaktorú országok körébe (afrikai, indonéziai, közép-ázsiai országok), nálunk is előfordul, kiváltképp a kullanccsal fertőzött területeken. A meningitis nevű betegségnek több típusa is van, attól függően, hogy fertőzés (baktérium, vírus) vagy fertőzésmentes tényező (például egy másik szerv gyulladása terjed át az agyra) okozza. Ritkán gombás fertőzés és gyilkos amőba is előidézheti a meningitis tüneteit.

A meningitis jelei hirtelen jelentkeznek, a betegség lefolyása gyors és könnyen életveszélyes állapotba kerülhetünk miatta. A meningitis veszélyei közé tartozik továbbá az is, hogy a meningitisből való felgyógyulás során a begyulladt, gennyes agyi területek hegesedéssel gyógyulhatnak, melynek következtében tartós fizikai és értelmi fogyatékosságot is szenvedhet a beteg. A meningitis elleni védekezés legjobb opciója a megelőzés, még pedig meningitis oltás formájában.

Mik a meningitis tünetei?

A meningitis jelei közé tartoznak többek között a rendkívül erős fejfájás, a fény- és hangiszony, a magas láz, a megváltozott tudatállapot, az idegrendszeri görcsök és a nyakmerevség. Meningococcális meningitis esetén a beteg törzsét pontszerű kiütések is borítják. A meningitis tünetei közül a felsorolt problémák mindössze a megbetegedések közel felénél jelentkeznek együttes erővel, ám mivel a kezdeti meningitis tünetei enyhébbek, sokszor összetévesztik az influenza tüneteivel. A meningitis tünetei lehetnek mindemellett az idegesség és a delírium, kisgyerekeknél görcsök, sőt, a kutacs beduzzadása is előfordulhat. A Neisseria meningitidis coccus egy jellegzetes tüneteket produkáló meningitis fajta: ennél az meningitisnél a beteg testét gyorsan terjedő, kék és lila színű bőrvérzéses kiütések borítják be.

Az agyhártyáról bővebben

A meningitis, vagyis az agyhártyagyulladás, ahogy a betegség nevében is benne van, az agyhártya gyulladásos megbetegedése, ami több okból kifolyólag is létrejöhet. Az agyunkat körülvevő biológiai rendszer jóval összetettebb, mint azt elsőre gondolnánk, ugyanis az emberi koponyatető és az agyat körülvevő agyhártya több, létfontosságú rétegből áll, amelyek kívülről befelé haladva a következőképp találhatóak meg: fejbőr, csonthártya, koponyacsont, kemény agyhártya, pókhálóhártya, vaszkuláris hártya. Az meningitis okai közé a leggyakrabban valamilyen fertőzés tartozik, ám más problémák is kiválthatják azt.

A meningitis tünetei gyakran kullancscsípés után jelentkeznek

Bacterial meningitis

A bacterial meningitis a leggyakrabban előforduló agyhártyagyulladás típus: az esetek többségében valamilyen kívülről a szervezetbe érkező mikroorganizmus okozza a gyulladást. A beteg korától függően mindig más-más baktériumcsoportok okoznak meningitist; felnőtteknél majdnem minden esetben a N. meningitidis és az S. pneumoniae bakteriumok a meningitis okai. A bacterial meningitis leggyakrabban az immunhiányos betegeken jön ki, de külső sérülés, gyulladás útján is bejuthat a fertőzés. Spirálbaktériumok is kiválthatják, ezalatt kifejezetten a szifilisz és a Lyme-kór kórokozói értendőek.

Viral meningitis

Az enterovírusok, a herpes simplex 2-es és 1-es típusa, a varicella zoster, a mumpsz, a HIV, és az LCMV vírusok okoznak gyakrabban ilyen megbetegedést. Ide soroljuk a kullancsok által terjesztett vírusokat, de a meningitist okozó vírusok terjedhetnek széklettel és cseppfertőzéssel, sőt, kezeletlen állati eredetű tej útján is.

Ritka meningitis típusok

Ebbe a kategóriába sorolandó a paraziták, gombák és amőbák okozta meningitis. A parazitás meningitis megbetegedések aránylag ritkábban fordulnak elő, mint a baktériumok és a vírusok okozta meningitis, ezt általában hengeresférgek okozzák. A gombás meningitis szintén egy ritka meningitis típus, leginkább immunhiányos betegeknél jelentkezik, ismert kórokozói a cryptococcusok; gombával szennyezett gyógyszerrel is bevihetőek. A meningitis legritkább és leghalálosabb formája az amőba okozta meningitis, amit az édesvizekben élő, rendkívül ritka Naegleria fowleri, azaz az agyvelő amőba okoz, ami az orrüregen keresztül támadja meg az agyat.

Nem csak mikroorganizmusok okozhatnak meningitist

A fertőzésmentes meningitis elnevezés általában a nem bakteriális eredetű meningitis típusokra vonatkozik. Ilyen meningitis kialakulhat attól például, ha valamilyen környező területről, például a fülből vagy az orrmelléküregből átterjed a gyulladás az agyhártyára. Egyéb betegségek, például daganat következményeképp is létrejöhet a meningitis.

Covid meningitis encephalitis

A koronavíruson áteső betegek is a meningitis által veszélyeztetett kategóriába esnek, ugyanis más gyulladásos egészségügyi problémák is átterjedhetnek az agyra. A covid-kutatók egyre több súlyos szövődményre derítettek fényt a koronás fertőzések kapcsán: a koronavírus ritka szövődményei közé tartozik a meningitis is, ami rendkívül veszélyes, sokszor maradandó károsodást okozó betegség. Ha koronavírusfertőzés alatt a fent leírt meningitis jelei is mutatkoznak, késedelem nélkül orvoshoz kell fordulnunk!

A meningitis oltás mikor esedékes?

A meningitis elleni védelmet egy háromrészes oltássorozattal szerezhetjük meg, ami különösen ajánlott azok számára, akik természetközeli munkát végeznek – ez tipikusan a mezőgazdasági munkákra vonatkozik, de a horgászat és a vadászat is veszélybe sodorhatja az embereket. Az első két meningitis elleni oltás beadása mindenképpen a kullancsok tavaszi aktivizálódása előtt kell, hogy megtörténjen, ősszel vagy télen. Az első két meningitis oltás között 1-3 hónapnak kell eltelnie, a harmadik meningitis oltás pedig 9-12 hónap múlva esedékes. Az 1-12 év közötti gyerekeknek és a 12 év felettiek részére Magyarországon külön meningitis hatóanyag is létezik.