Magyarországon eddig nem látott kullancs terjed idehaza: szuperveszélyes emberre és állatra is

A klímaváltozás hatására hazánkban is megjelent a Hyalomma kullancsfaj, amely képes hordozni és terjeszteni számos veszélyes kórokozót, többek között a Krími-Kongói vérzéses lázat okozó vírust is – adta hírül a ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ELKH ÖK) által elindított Kullancsfigyelő projekt.

A tőlünk délebbre, melegebb éghajlaton őshonos Hyalomma kulancsok élőhelye az enyhébb telekkel észak felé tolódik, az új területeken is képesek túlélni, szaporodni, ráadásul elterjedésüket segíti, hogy a gazdákon (például költöző madarakon) nagy távolságokra is képesek eljutni. Ez a kullancsfajta veszélyes az emberre, a kutyára, a lóra és a szarvasmarhára egyaránt.

A Hyalomma kullancsok elszaporodását az is segíti, hogy sok más kullanccsal ellentétben átalakulásaik három fázisa során nem három, csupán két gazdára van szükségük. A lárva és a nimfa-állapot után kifejlett felnőttként váltanak és keresnek új gazdát, de ilyenkor az ember, valamint a kis-és nagytestű háziállatok is célpontjaik a vérszívóknak.

Hogyan ismerjük fel ezt a kullancsfajtát?

A Hyalomma kullancsok legjellegzetesebb tulajdonsága, egyben beazonosításban nagy segítség a sávozott (csíkos) láb és a háti rész aljának barázdáltsága. Ovális formájúak, a Magyarországon gyakran előforduló kullancsokhoz képest nagyok. A 12°C feletti hőmérséklet ideális a felnőtt példányok számára, azonban a nagy forróságban, ha a talaj hőmérséklete 45°C fölé emelkedik, elbújnak. Szemük jól fejlett, gyorsak és képesek üldözni is áldozatukat. Nem lesből támadnak, hanem aktívan vadásznak, akár métereken át követik a kiszemelt gazdát, mielőtt megtámadnák.

Emberre is veszélyes, muszáj felismerni

A Hyalomma kullancsok gyakran élősködnek embereken, lovakon, szarvasmarhákon és más házi vagy vadonélő patásokon, sőt kutyákon is. Ahol a Hyalomma kullancs őshonos, egy-egy nagyobb testű gazdaállaton akár 100 kullancs is élősködhet. Gyakran testnyílások területén telepednek meg. Az új és veszélyes élősködő elleni eredményes védekezés első lépése a kullancsállomány feltérképezése. Ebben a Kullancsfigyelő projektet számít a lakosság segítségére is - írják cikkükben a Kullancsfigyelő projekt kutatói és résztvevői.