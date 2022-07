Kemény árat fizet, aki ezeket az étrendeket követné: már ez is luxus Magyarországon?

Az élelmiszerdrágulás olyan mértékű jelenleg Magyarországon, hogy a vásárlók hétről hétre, vagy akár napról napra jelentősen magasabb árakkal szembesülnek a kasszáknál. Ami különösen húsbavágó, hogy a korábban olcsó alapélelmiszernek számító termékek mentek át a legnagyobb áremelkedésen, mint a kenyér, tejtermékek, tojás, zöldségek és gyümölcsök. Már korántsem akkora a különbség, ha teljes kiőrlésű, gluténmentes pékárut vesz az ember vagy fehér kenyeret, némely zöldséget már húsárban mérik a hentesek, és a növényi italok sem sokkal drágábbak már a friss tehéntejnél. A Pénzcentrum ezért most megvizsgálta a népszerű étrendeket: a ketogént, a paleót, a mediterránt és a vegánt - melyik irányzat a legdrágább jelenleg, és hogy mennyit drágult az egészséges táplálkozás a járvány óta.

Az utóbbi években egyre nagyobb teret hódítanak a különböző életmódtrendek, melyekhez meghatározott étrend is társul. A különféle életmódokkal, mentes receptekkel foglalkozó blogok, vlogok, könyvek, műsorok rettentő elterjedtek, és ma már a boltok polcain is érezhetően nagyobb a választék glutén-, laktóz- és cukormentes termékekből, növényi italokból, sajt- és húshelyettesítőkből. A járvány alatt is rengetegen kezdtek diétás étrendet követni - jobban ráértek, több idejük volt főzni, odafigyelni a táplálkozásukra, és nem utolsó sorban az evés felett még vissza lehetett nyerni a sok más téren elveszített kontrollt (akárcsak az edzéssel a test felett, és a tudatosabb vásárlással a pénz felett).

A különféle életmódok, étrendek követői általában bizonyos ételcsoportokat száműznek, ahogy a ketogén a szénhidrátokat, a paleo a feldolgozott élelmiszereket, vagy a vegán az állati eredetű ételeket. Ez alapján eltérhet, hogy melyik étrend a legdrágább, hiszen az elkerülni kívánt ételcsoportokat valamilyen más élelmiszerrel kell helyettesíteni, sokszor drágábbal. A Pénzcentrum még 2019-ben megvizsgálta, hogy a legnépszerűbb diéták közül melyik volt árban a legkedvezőbb. Akkor megállapítottuk, hogy a ketogén, paleo, Norbi UpDate, vegán és mediterrán diéta, gasztronómiai irányzat közül a legdrágább a vegán étrend volt. A legkedvezőbb ára a mediterrán étrendnek volt három évvel ezelőtt.

Most ismét megvizsgáltuk a mintaétrendek alapján az egy heti élelmiszerköltséget, és meglepetésünkre a mediterrán diéta legolcsóbból lett az egyik legdrágább, és több étrend rangsora felcserélődött az áruk alapján. Megállapíthattuk azt is, hogy már nem is sokkal drágább ilyen étrendeket követni, hiszen az alapélelmiszerek hozzádrágultak a mentes változatokhoz. Azóta sokat változott a világ: a korábban "filléres" élelmiszerek, mint a paradicsom, a tejtermékek vagy a kenyér jelentősen megdrágultak, egyes húsfélék ára is az egekbe szökött, miközben a különféle "diétás" termékek választéka a boltokban egyre nő, így az árverseny miatt kedvezőbb a helyzet, mint évekkel korábban. Ezért újra megvizsgáltuk, melyik diéta lehet a legolcsóbb 2022-ben, történt-e változás a 2019-es állapotokhoz képest. Nézzük részletesen, melyik étrend esetében mennyiből jöhet ki jelenleg egy heti étrend.

Ketogén étrend

A keto vagy ketogén diéta nagyon hasonló az Atkins diétához, nagy népszerűségre tett szert a 2010-es években. Maga a diéta a magas zsír- és alacsony szénhidrátfogyasztáson alapul: működési elve, hogy a szénhidrátok megvonásával kényszeríti a szervezetet, hogy zsírokból jusson energiához. A napi kalóriabevitel 75-80 százaléka zsírokból, 15-20 százaléka fehérjékből és 5-10 százaléka szénhidrátból áll. A fogyás mellet ez a diéta elviekben csökkenti a szívbetegségek, a rák, a policisztás ovárium szindróma és az Alzheimer-kór kialakulásának veszélyét.

A ketogén diéta alatt kerülni kell általában a szénhidrátokat, tehát a cukrot és a fehér lisztet, emellett a hüvelyeseket, a rizst, a tésztákat, de a gyümölcs és gyökérzöldség fogyasztást is vissza kell szorítani, vagy elhagyni. A zsírbevitel miatt javallott olajos magvakat, avokádót, olíva- és kókuszolajat fogyasztani.

A keto diéta árát nagyban befolyásolja, hogy mivel kizárja a szénhidrátokat, mással kell helyettesíteni a kenyeret, tésztát. Amíg ez a tényező 2019-ben nagyban megdrágította a ketogén étrendet, mivel a tészta és kenyér a legolcsóbb köretek közé tartoztak, 2022-re ez akár előny is lehet. Egy heti extrudált kenyér adag például már szinte ugyanannyi kerül, mintha fehér kenyeret venne az ember. Már az édesburgonya és a burgonya árakban sincs akkora különbség.

Az avokádó ára nem nőtt számottevően, ha akciósan vásárolunk a diszkontokban, az olajos magvak viszont drágultak. Érdekes módon a dió lehagyta a kesudiót árban, de egy diétázó nyilván az árak és az ízlése alapján is választ, nem csak az étrendi ajánlásokat követi. A zsírosabb tejtermékek is dominálnak az étrendben, túrókrém, sajtkrém, mozzarella, stb, ezek is jelentősen drágábbak lettek, az egyik fő tápanyagforrás, a tojás ára szintén felment. A diétát tehát 2022-ben nemcsak az olyan tételek drágítják meg, mint a libatepertő, vagy a ketopuding, hanem egy egyszerű tojásos lecsó is jóval többe kerül.

Végeredmény: a ketogén diéta betartásával egy héten kerekítve 24 ezer forint kiadásunk keletkezik. 2019-ben még 16 ezer forint volt a bevásárlás egy heti mintaétrend betartásához, vagyis másfélszeres a drágulás.



Paleo étrend

A paleo vagy paleolit diéta étrendje megpróbálja reprodukálni a paleolitkori táplálkozást a mai viszonyok között, így evolúciós étrendnek is nevezik. A diéta aszerint zár ki egyes ételeket az étrendből, hogy hogyan fejlődött az emberi emésztőrendszer. Az irányzat célja a civilizációs betegségek (agyvérzés, 2-es típusú cukorbetegség, magas vérnyomás, elhízás, stb.) elkerülése.

Az étrend alapját a gyümölcsök, zöldségek, húsok és állati zsírok, a tojás, az olajos magvak, hidegen sajtolt növényi olajok (olívaolaj, kókuszzsír), gombák adják, de megengedhető kemény sajtok fogyasztása is. Gyakorlatilag a felsoroltak közül minden termék sokat drágult. Tiltólistán van minden gabonaféle (búza, árpa, köles, zab, rizs, vadrizs, rozs, kukorica, cirok, stb.), a hüvelyesek (babfélék, borsók, szója, amerikai földimogyoró, stb.), a tej és más tejtermékek, egyes zöldségfélék, a margarin és transz-zsírok, a hozzáadott cukrot tartalmazó ételek.

A paleo étrendet főképp a gabonamentesség drágítja, hiszen a kenyeret nehéz pótolni. A gluténmentes termékek együtt drágultak az utóbbi időben más cereáliákkal. A tejtermékek helyettesítése miatt is drágább lehet a diéta, és a napraforgóolaj drágulása miatt az egyéb növényi olajok ára is megugrott, melyek eddig sem voltak olcsók. Mondani sem kell, hogy a lazac, kacsahús, libatepertő ára sem lett kevesebb. Egy natúr joghurt reggelire nyilván sokkal kisebb kiadás lenne, mint egy növényi tejjel készülő chiapuding.

Ezek tükrében nem is csoda, hogy a paleo étrend a ketogén diétánál is jobban drágult. 2019-ben még 18 ezer forintból lehetett kihozni a heti étrendet, 2022-ben már 28 ezer forintból. 55 százalékos volt így a drágulás.

Norbi Update étrend

A cikkben tárgyalt étrendek közül szinte mindre igaz, hogyha annak megfelelően szeretnénk táplálkozni, akkor az ételek legnagyobb részét magunknak kell elkészítenünk. Bár sok étterem, és ételkiszállító hely már kínál a különböző étrendet követő vendégeik számára alternatívát, viszont általában, ha nem főzünk legalább részben otthon, akkor akaratlanul is el kell térnünk, kompromisszumot kell hoznunk a diétában.

2019-ben a Norbi Update is az egyik legnépszerűbb diéták közé tartozott, így most 2022-ben is megvizsgáltuk, mennyivel kerül többe, mint 3 éve, illetve olcsóbb-e ezt rendelni, mint a többi diétát tartani. A csökkentett szénhidrát diéta abból a szempontból egyedi, hogy akár egész hétre megrendelhetjük előre az általunk követett étrendbe illő fogásokat. A honlapon elérhetőek a különböző menük árai egész hétre.

A Start Up woman menü egy hétre 23 030, a Start Up man menü 24 080 forint. A Keep Up woman 20 580, a a Keep Up man 21 630 forint.

Nagyjából tehát akkora kiadást jelent, mint a ketogén diéta, csak ez házhoz is jön. A korábbi árakkal nehéz összevetni, mert más volt még a menük felosztása. 2019 nyarán a Norbi Életmód Menü1 ára 15365 forint volt, a nők igényeire tervezett Update Woman Menü 17465 forint volt.A drágulás 30-40 százalékos.

Mediterrán étrend

A mediterrán táplálkozásra is igaz, hogy inkább életmód, mint fogyókúrás étrend, de természetesen az egészséges étkezés a fogyáshoz is hozzá tud járulni. Alapját a mediterrán konyha képezi, illetve a többszöri kis adagos étkezések. Így igazán nem is beszélhetünk javasolt és tiltott ételkategóriákról, hanem inkább minőségi, egészséges alapanyagokra való áttérésről.

A mediterrán étrendnek szerves része a joghurt, és tejtermékek, salátaöntetek, tzatziki, azonban ez nem nagy költség, natúr joghurtot 100-150 forintért vásárolhatunk, nagy kiszerelésben megvéve még olcsóbb. Ezenkívül fontos részét képezi a mediterrán diétának a gyümölcs, zöldség fogyasztás. A legfontosabb alapanyag természetesen a paradicsom. 2019-ben ennek kilója 300 forint volt, jelenleg a KSH utolsó adatai alapján meghaladja az 1000 forintot a kilós ár. Ez, illetve a tejtermék és más zöldségek, gyümölcsök drágulása jelentősen megdobta 2022-re mediterrán diéta árát. Bár a húsok közül a csirke dominál, amelyet még vehetünk olcsóbban, a tojáson például már nem lehet spórolni.

A mediterrán étrend volt még 2019-ben a legolcsóbb, egy heti étkezést mindössze 13 500 forintból ki lehetett hozni! 2022-ben azonban fordult a kocka:

több mint a duplájára, 28 ezer forintra nőtt az egy heti bevásárlás ára.

Ez azt jelenti, hogy az elszabadult infláció hatására az egyszerű zöldségek, tejtermékekből álló étrend ára már a paleo diétával vetekszik - pedig ott még a tejtermékeket, cereáliákat is helyettesíteni kell drágább alapanyagokkal.

Vegán étrend

A veganizmusról szintén elmondhatjuk, hogy nem fogyókúrás diéta, hanem inkább egy szemléletmód, amely megjelenik az étkezésben is ugyanúgy, ahogy az életnek szinte minden területén. Az étrend az állati eredetű ételek fogyasztásának elutasításán alapul. Így nemcsak a húsételeket száműzi, hanem az alapanyagok közül azokat is, amelyekhez állatok "kizsákmányolásával" jutunk: mint a tej, a tojás, vagy akár a méz is. Ezek a termékek pedig 2019 óta jelentősen drágultak.

A vegán diéta legnagyobb kihívása a változatosság. Emiatt sokszor - hogy ne egész héten zabkását reggelizzünk, és padlizsánkrémet uzsonnázzunk - be kell emelni az étrendbe más, jellemzően valamivel drágább alapanyagokat. Szerencsére mostanra számos alternatíva áll rendelkezésre, ahogy egyre inkább elterjedtek a növényi italok a tej kiváltására, egyre többféle joghurt/puding helyettesítő is van. Ma már nem csak bioboltokban, hanem bármelyik diszkontban vehetünk humuszt, különböző zöldségkrémeket, húsmentes termékeket is.

Miután a tejtermékek jelentős dráguláson mentek át, már nem olyan sok a különbség a tejhelyettesítők és a tej árakban. 2019-ben egy liter friss tej nagyjából 250 forint volt maximum, jelenleg a friss tej literje 347 forint átlagosan. Akkor egy liter kókusz-, rizs-, vagy mandulatej 700-800 forint volt, most már szójatejet kapunk 420, rizstejet 500 forint alatt. Azóta a cukorhelyettesítők ára is mérséklődött, és mivel a liszt ára az egekben van, már nem akkora a különbség, ha nem búza, hanem másfajta lisztet vásárolunk.

Amíg korábban a különböző ajánlott zsiradékok is jelentősen drágábbak voltak, mint például a vaj: mióta kilőtt a napraforgóolaj, a margarin és a vaj ára, már nem akkora a különbség ebben sem. A cukkini, paradicsom, padlizsán, különböző gyümölcsök nagyobb szerepet kapnak ebben a diétában, mint mondjuk a ketogén vagy paleo étrendben, ezek nem emelnek a vegánok költségein valamennyit emelnek is a költségeken, viszont sok az olcsóbb alapanyag, amelyeket más diéta kizár: mint a burgonya.

A bulgur, a lencse, a zabpehely, szintén olcsó alapanyagok és még az édesburgonya árak színvonala is kedvezőbb, mint 2019-ben. Ami pedig a húshelyettesítőket illeti, a jelenlegi árak mellett már nem sokkal drágább egy gabonakolbász, vagy tofu, mint megvenni a sajtot, felvágottat. Úgy fest, hogy az infláció, illetve a három év alatt lezajlott étkezési trendek, a helyettesítő termékek egyre nagyobb választéka azt eredményezte, hogy a vegán étrend nem drágult olyan jelentősen:

2019-ben kerekítve 20 ezer forint, 202-ben 26 ezer forint egy hétre a vegán bevásárlás. A drágulás 3 év alatt 30 százalék.

Megállapítható, hogy a cikkünkben tárgyalt ötféle étrend, gasztronómiai irányzat közül jelenleg a legkedvezőbb megrendelni a diétás ételeket. Ez azért is megdöbbentő, mert három éve a főként olcsó alapanyagokon (paradicsom, tejtermékek, csirkehús, stb.) alapuló mediterrán étrend volt a legolcsóbb, most az egyik legdrágább. A ketogén étrend 24, a vegán étrend 26, a paleo és mediterrán jelenleg 28 ezer forintos kiadást jelent egy héten, ha betartjuk az összes ajánlást.