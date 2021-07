Új szintre léphet a tejháború: könnyen lehet, hogy a vásárlók húzzák a rövidebbet

Régóta ment a huzavona a tejlobbi és a növényi, tejpótló italok termelői, gyártói között, azonban végre meghozta a döntését az EU a szójatej, zabtej, rizstej, mandulatej, kókusztej, stb. javára. Ezzel egy időben kanyarban van a tejtermékek drasztikus és tartós drágulása, amelyet már régóta rebesget az agrárkamara. Eddig a boltokban a tejek nagyjából feleannyiba kerültek, mint a tejhelyettesítő növényi italok, viszont ha az állati eredetű tej megdrágul, és a növényi tejek jobb helyzetbe kerülnek, fordulhat a kocka - vagy legalábbis valós alternatívát jelenthet egy kókusz- vagy zabtej a tehéntej helyett.

A tejlobbi alulmaradt a növényi italok ellen indított kampányban, ugyanis május 25-én az Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság elutasította azt a bizonyos 171-es módosító javaslatot, amely szigorú korlátozásokat vezetett volna be a növényi eredetű élelmiszerek elnevezésével és hirdetésével kapcsolatban. Ez a döntés már régóta húzódott, hiszen nem is volt egyszerű meghozni: valahol mindkét félnek igaza volt: élettani hatás szempontjából valóban nem lehet egyenlőségjelent tenni a tehéntej és pl. a rizstej közé, gyakorlati szempontból viszont igenis a tej kiváltására fogyasztják a vevők ezeket a termékeket. Természetesen az érdekek is egymásnak feszültek.

A tejiparnak egyértelmű érdeke volt, hogy a vásárlók ne tekintsenek a növényi alapú, nagyrészt megjelenésükben is a tejet idéző italokra, mintha a tej alternatívájára (ez a többi tejtermékre is ugyanúgy áll, pl. a joghurtra). Viszont a növényi italok gyártóinak érdeke éppen az ellenkezője volt. A nemrég született döntés értelmében nem kerültek most hátrányba a növényi alapú, tejhelyettesítő italok, folytatódhat tehát a versengés a vásárlók kegyeiért. Ráadásul a tejipart egy másik körülmény is előnytelen helyzetbe hozza: elkerülhetetlennek tűnik a tej drágulása.

Annyit drágul a tej, hogy beéri a növényi italokat?

A magyarországi állattenyésztést, hús- és tejfeldolgozást sem hagyták érintetlenül a koronavírus-járvány által egy év alatt okozott nehézségek. (...) A takarmányok árának mostani, hónapok óta tartó emelkedése hatványozottan nehézségek elé állítja mind az állattartókat, mind a vágóhidakat, tejfeldolgozóüzemeket

- közölte még április elején a Nemzeti Agárgazdasági Kamara. A takarmányok világszerte tapasztalható 30-50 százalékos drágulása miatt azt prognosztizálják, hogy a vágóállatok és állati termékek - mint a tej, vagy a tojás - drágulásával a megnövekedett költség a hús- és tejfeldolgozókra is áttevődik. Ez pedig Magyarországon is a hús-, és tejtermékek kiskereskedelmi fogyasztói árának fokozatos emelkedéséhez és tartósan magasabb szinten maradásához vezethet.

A drágulás eddig lassabb volt, a KSH adatai alapján a pasztőrözött ESL tej (2,8%) literje átlagosan 269 forint volt májusban (ez az utolsó friss aktuális adatunk, ezért most ehhez viszonyítunk). A járvány előtt, 2019 májusában még 239 forint, 2017 májusában pedig még 213 forint volt egy liter tej. Az 1,5%-os tejek valamivel olcsóbbak. Ha 25 százalékos, drasztikus drágulással kalkulálunk, elvileg akkor sem fogják elérni az állati eredetű tejek a növényi italok árszintjét. Azok ugyanis jelenleg inkább a tej árának duplájába kerülnek.

A Pénzcentrum rákérdezett a boltláncoknál, hogy alakul a tejek és növényi italok között az árkülönbség. A Lidl kínálatában jelenleg négyfajta Happy sajátmárkás növényi ital érhető el, így a vásárlók a rizstej, a kókusztej, a zabital és a mandulatej közül választhatnak. Az árakat tekintve közel duplájába kerülnek a növényi italok, míg az áruházlánc kínálatában elérhető saját márkás magyar beszállítóktól érkező 1,5%-os ESL Pilos tej. Amíg ez utóbbi 189 forintba kerül, addig a növényi italokért átlagosan 399 forintot kell fizetni. A PENNY Market ugyancsak azt jelezte: a jelenlegi választékukban megtalálható növényi italok ára átlagosan közel kétszerese a tejek árának.

Az ALDI szerint a tejek és a növényi italok ára közötti átlagos eltérést több okból nehéz meghatározni, egyrészt az áruházlánc növényi italokból a márkatermékek mellett saját márkás változatokat is kínál üzleteiben, másrészt mind a tejek, mind a növényi italok gyakran képezik részét az aktuális akciós kínálatnak. Egy magasabb zsírszázalékkal rendelkező, 3,5%-os tej – gyártási technológiától függően - 219-229 forintba kerül, míg a saját márkás növényi italokat 399 forinttól szerezhetik be a vásárlók. A márkatermékek esetében az eltérés nagyobb, ezeknek a növényi italoknak a normál eladási ára 899 forint, viszont a vevők a gyakori akciók miatt akár 599 forintért is megvásárolhatják ezeket a termékeket.

A SPAR azt közölte az árak vonatkozásában, hogy itt is minden vásárlói igényre és jövedelmi viszonyra figyelnek: 399 és 899 forint között mozog a növényi italok fogyasztói ára a beltartalomtól és minőségtől függően. A SPAR ESL homogénezett zsírszegény tej (1,5%) pedig jelenleg 209 forint a webshopban. A Tesco lapunk kérdésére szintén azt erősítette meg, hogy a legalacsonyabb és a legmagasabb árú termék között nagyjából kétszeres a különbség. A Tesco ESL zsírszegény tej (1,5%) literje 189 forint, viszont a zab-, rizs- és kókusz-mandulaital is 649 forint akciós áron.

Az ár ellenére nő a kereslet

A boltokat arról is megkérdeztük, hogy mit tapasztaltak az elmúlt években, nőtt-e a növényi italok népszerűsége. Összességében nagyjából 30 százalékos keresletnövekedésről tudtak beszámolni az élelmiszer-áruházak. "Abszolút tapasztalható volt a megnövekedett érdeklődés a hűtést nem igénylő növényi alapú termékek iránt az elmúlt 1-2 évben" - közölte lapunkkal a Tesco sajtóosztálya. A SPARközlése is ezt erősíti meg:

Folyamatosan erősödik a kereslet a növényi italok tekintetében, évente nagyjából 30 százalékot növekszik ez a piac értékben, hasonlóan emelkedik a mennyiség is.

A PENNY Marketnél 2019 első negyedévéhez képest az idei első negyedévben - tehát két év alatt, a járvánnyal megspékelve - a növényi italok forgalma közel 30 százalékkal megemelkedett. Azt is hozzátették, hogy a növekedés a kiszélesített kínálatnak is köszönhető, mivel a folyamatosan növekvő fogyasztói igények alapján rendszeresen bővítik és optimalizálják kínálatukat. Hasonlókról számolt be a Lidl is:

Az elmúlt években a fogyasztói szokások változásának eredményeként jelentősen megnövekedett a növényi italok iránti kereslet, így folyamatosan növekszik a kínálatban elérhető növényi alapú élelmiszerek száma is.

Az ALDI tapasztalatai szerint is - az elmúlt egy-két évben - egyértelműen nőtt a kereslet a növényi italok iránt. A pandémia kapcsán megváltozott vásárlási szokások is kedveztek ennek a szegmensnek, hiszen a növényi italok jelentős része UHT termék, így alkalmas arra, hogy hosszabb távon is friss, biztonságos alternatívát nyújtson azoknak a vásárlóknak, akik a világjárvány miatt a ritkább boltlátogatásokra, bevásárlásokra tértek át.

A vásárlói szokások változása mellett a gasztronómiában tapasztalható egészségtudatos trendek szintén kedveznek ezeknek a termékeknek, sokan életmód, életmódváltás vagy diéta miatt választják a növényi italokat. Egyre jelentősebb az vásárlói réteg is, akik számára - a különféle ételintoleranciák miatt - ezek az italok jelentik az egyedüli alternatívát a tejtermékekkel szemben

- fejtette ki az ALDI.

Kérdeztük a boltokat arról is, hogyan látják: a növényi italok betörhetnek-e a sajátmárkás területekre, ahol ez még nem történt meg, illetve tudnak-e tárgyalni magyar termelőkkel, beszállítókkal, szélesedhet-e a hazai termékkínálat. A boltláncok megerősítették: vannak ilyen irányú törekvéseik, viszont többen is jelezték, hogy nem találnak olyan hazai beszállítót, aki megfelelő mennyiségben és minőségben tudna szállítani növényi italokat.

Azt láthatjuk tehát, hogy a kétszeres ár ellenére is nő a kereslet a növényi italok iránt. Ha pedig beválik az agrárkamara jóslata, és a tejek "hozzádrágulnak" a növényi italokhoz, még népszerűbb alternatívát jelenthetnek.

Ennek viszont feltétele az, hogy a növényi italok ára ne dráguljon együtt a tejjel. A járvány ugyanis erre a piacra is rányomta a bélyegét, általában minden importáru - amilyen jellemzően a növényi tej is - árán érezhető a válság hatása. A kérdés az, hogy a keresletnövekedés hatására tényleg beváltják-e a boltok az ígéreteiket, fellendül-e hazai növényi ital gyártás, versenyképes áron tudják-e adni a tej drágulását követően is a boltok a tejpótló italokat.

Melyik az egészségesebb?

A 21. században szinte minden nap felbukkanhat egy-egy újabb diéta, amely piedesztálra emelheti a tehéntejet, vagy éppen hízlalónak egészségtelennek bélyegezheti. Senkinek sem javasoljuk, hogy önjelölt életmódszakértők tanácsára drasztikus váltást hajtson végre, érdemes inkább szakemberhez fordulni, ha arra vagyunk kíváncsiak, a tej vagy a növényi italok fogyasztása az egészségesebb számunkra. A Pénzcentrum kérdésére a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) kifejtette:

"A tehéntej a szervezet számára nélkülözhetetlen tápanyagokat tartalmaz: fehérjéket, szénhidrátokat, zsírokat, igen gazdag ásványi anyagokban, például káliumban, kalciumban, magnéziumban, szelénben, valamint vízben és zsírban oldódó vitaminok egyaránt megtalálhatóak benne. A magyar táplálkozási ajánlás, az OKOSTÁNYÉR® szerint naponta fél liter tejet vagy ennek megfelelő tejterméket javasolt fogyasztani."

A tej és tejtermékek kizárása az étrendből csak orvosilag indokolt esetben történjen, hiszen fontos makro-, és mikrotápanyag-források. Az egészséges lakosság számára a különböző növényi italok megfelelő tej- és/vagy tejtermékfogyasztás mellett beilleszthetőek az étrendbe.

"A tejfehérje-allergiások számára az egyetlen kezelési módszer a tejfehérjementes étrend. A tej és tejtermékek tápanyagtartalma egyetlen élelmiszerrel sem pótolható teljesen, de konyhatechnológiai helyettesítése megvalósítható különböző növényi alapú termékekkel. A növényi italok tejfehérjementesek."

Tejfehérje-allergia esetén az étrend összeállításában dietetikus szakember tanácsát szükséges kérni, hiszen figyelemmel kell lenni a tej és tejtermékek tápanyagtartalmának, mint például a teljes értékű fehérje, kalcium, D-vitamin más forrásokból történő biztosítására.

Az MDOSZ felhívta a figyelmet, hogy tejfehérje-allergia fennállása esetén gyakran előfordul egyidejűleg szójaallergia is, így ilyen esetekben szójaitallal sem helyettesíthető a hagyományos tej!

A tejcukorérzékenység (laktózintolerancia) esetén a tej és tejtermékek elhagyása az étrendből nem javasolt - írták. A laktózintolerancia a tejcukor emésztésének zavara. Ennek a problémának a fennállása esetén elegendő, ha bizonyos tejtermékekből a laktózmentes változatot választjuk, de egyes tejtermékek, mint például a kemény sajtok eredendően laktózmentesnek, illetve erőteljesen lecsökkent laktóztartalmúnak tekinthetőek.

A laktózszegény étrend is a kiegyensúlyozott táplálkozási ajánlásoknak felel meg, tehát tartalmazza az ajánlott fél liter tejet vagy annak megfelelő kalciumtartalmú tejterméket, csak az étrendet úgy állítjuk össze, hogy annak laktóz tartalma ne haladja meg a még tolerálható mennyiséget, amely egyénenként különböző. Ettől függetlenül a változatosság jegyében laktózintolerancia esetén az egyén étrendjébe is beilleszthetőek a növényi italok, hiszen azok eredendően laktózmentesek.

Mire figyeljen, aki növényi tejre váltana?

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége azt tanácsolja, hogy a növényi italok étrendbe illesztésénél vegyük figyelembe a különböző fajták meglehetősen eltérő tápanyagtartalmát. Például a rizsital szénhidráttartalma deciliterenként 10 gramm körüli, míg a mandulaital szénhidráttartalma elhanyagolható. A szójaital fehérjetartalma kb. 3 g deciliterenként, míg a többi növényi ital minimális (0-1,7 g között) fehérjetartalommal rendelkezik. Nagy különbségek észlelhetők ízben és konyhatechnológiai tulajdonságaikat tekintve is a különböző tejhelyettesítők között.

A növényi italok közös táplálkozás-élettani jellemzője, hogy fehérjéik kisebb fokú biológiai hasznosulásúak a tehéntejhez képest. Fontos tehát figyelembe venni a növényi italok étrendbe illesztésénél, hogy fehérje- és aminosavbevitel szempontjából nem megfelelő helyettesítői a tehéntejnek. A legtöbb növényi ital jóval kisebb fehérjetartalommal rendelkezik (kb. 0-1,7 g/100 g) mint a hagyományos tej (3,4 g/100 g), ez alól a szója a kivétel (2,9-3,4 g/100 g).

"A 2,8% zsírtartalmú tehéntejhez hasonlítva a növényi italok többsége alacsonyabb zsírtartalmú. Zsírsavösszetételüket tekintve főként egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmaznak és koleszterinmentesek, mely szív- és érrendszeri szempontból kedvezőbb, mint a hagyományos tejben jelenlévő koleszterin és nagyobb telített zsírsavtartalom. A növényi italok közül kivételt képez a kókuszital, mely nagyrészt telített zsírsavakat tartalmaz" - fogalmaztak.

A tehéntejben sokféle vitamin és ásványi anyag jól hasznosuló formában van jelen, közülük kiemelkedő a kalcium. Bár sok növényi ital dúsítva van (de nem mind!) kalciummal és különböző vitaminokkal, abból a célból, hogy a tehéntejhez hasonló tápanyag-összetételt érjenek el, ezen mikrotápanyagok biológiai hozzáférhetősége bizonytalan, több tényezőtől függő.

Egy vizsgálat eredményei alapján a kalcium biológiai hozzáférhetősége szignifikánsan eltér a dúsított italokban, és a termékek címkéin feltüntetett mennyiség nem egyezik meg feltétlenül a hasznosuló mennyiséggel. Ezért a növényi italok fogyasztása esetén fokozottan ügyelni kell a megfelelő kálciumbevitelre, és annak hasznosulására a szervezetben.