Mi folyik az agglomerációban? Kilőttek az árak: rengeteg magyar ingatlana ma már sokkal többet ér

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Továbbra is az ingatlanpiac egyik kiemelkedően kedvelt terepe az agglomeráció, Pest vármegyén belül pedig a fővároshoz közelebb eső települések számítanak a legnépszerűbbeknek. A Pest vármegyében található települések hetven százalékában nőtt a népesség és még ennél is magasabb azon helységek aránya, ahol vándorlási többletet könyvelhettek el. A trend szembe megy az országos folyamatokkal, ugyanis a fővárosi agglomerációt leszámítva az utóbbi húsz évben a népesség átlagosan öt százalékkal csökkent az ország egyéb részein – kommentálta az Otthon Centrum legfrissebb felmérését Soóki-Tóth Gábor. Az elemzési vezető elmondta, két évtized alatt több településen is megduplázódott lakosságszám, ilyen például Délegyháza, Telki, vagy Pócsmegyer, a vándorlási többlet pedig hatott az árakra.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK