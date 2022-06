Nekik tényleg ajándék volt a babaváró hitel: egy forintot sem kell visszafizetniük

Folyamatosan nő a magyarok tudatossága a családalapítás pénzügyi megalapozása kapcsán, egyre többen takarítanak meg tudatosan a gyermekvállalásra, gyermekeik jövőjére. Egyre népszerűbb az egészségpénztári szolgáltatások igénybevétele is, azonban még mindig kevesen tudják, mennyi lehetőség kínálkozik a takarékoskodásra a gyermeknevelés kiadásokhoz kapcsolódóan. Pedig egészen a várandósságtól a gyermek 18 éves koráig rengeteg költség után jár adóvisszatérítés.

Az OTP Bank és az OTP Egészségpénztár közös sajtóháttérbeszélgetésének mai témája a gyermekvállalás pénzügyi oldala, lehetőségei voltak. Fabriczki Rita, a bank megtakarítási területének vezetője ismertette, hogy általában növekvő tendenciát mutat a megtakarítási hajlandóság, és hogy egyre többen tesznek félre kifejezetten a gyermekeik számára. A leggyakoribb megtakarítási célok között harmadik helyen szerepel a gyermek jövőjének biztosítása.

Kovács Tamás Attila, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója elmondta, hogy nagyon népszerű a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan a szülési támogatás. Viszont már a fogantatás pillanatától rengeteg - akár nem is egészségügyi - szolgáltatás vehető igénybe egészségpénztár terhére, melyek a gyermekneveléshez kapcsolódnak a pelenkaköltségektől a ruházkodáson át egészen a tankönyvekig.

Györkei Krisztián, a bank fogyasztási hitelek termékfejlesztési vezetője a babaváró kölcsönt mutatta be. Az MNB friss adatai szerint a babaváró hitel magyarországi állománya 1600 milliárd forint volt áprilisban, melyből az OTP 44%-ban részesedik, eddig 80 ezer ügyfelet szolgáltak ki.

Györkei Krisztián kifejtette, hogy már 10 ezer gyermek megszületését igazolták a babaváró igénylői közül, ezer ikerbaba született, és 16 hármas iker. Azoknak a családoknak, akiknek megszületik harmadik gyermekük a babaváró konstrukciója szerint az állam teljes mértékben elengedi a tartozást, és az támogatássá alakul. Így a hármasikrek szüleinek már biztosan nem kell az összeget visszafizetniük.

EZ IS ÉRDEKELHET Babaváró támogatás fiatal házasoknak: Mik a babaváró hitel feltételei, mi történik, ha nem születik gyerek? Babaváró támogatás fiatal házasoknak: ezek az otp babaváró hitel feltételei, így működik a babaváró hitel kalkulátor. Ha megvan a babaváró hitel mi történik ha nem születik gyerek?

A szakértő arról is beszélt, hogy a bank tapasztalatai szerint a kölcsönt általában nagyösszegű beruházások finanszírozására fordítják az ügyfelek. Ez abból is kikövetkeztethető, hogy az esetek kétharmadában lakáshitel is kapcsolódik az ügylethez, ráadásul minden második esetben államilag támogatott lakáshitelről beszélhetünk.

Fischer András, a bank Jelzáloghitelezési termékfejlesztésért felelős vezetője arról beszélt, hogy az ügyfeleik körében a lakáshitel - legyen az építésre, vásárlásra, vagy felújításra igényelt hitel - felvételének indoka a család bővülése. A babaváró hitel nyújtotta 10 millió forint egyre kevésbé elengendő a lakáscélok megvalósítására, ezért egyre inkább jellemző a lakáshitel felvétele, akár a babaváró kölcsönnel kiegészítve, akár anélkül.