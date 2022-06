Így szegényedhet el rengeteg magyar egyik napról a másikra: erre szinte lehetetlen felkészülni

Akár a gyermekkorig visszanyúló oka is lehet annak, ha valaki nem jó a saját személyes pénzügyeiben. Többször is bebizonyosodott, hogy az embereknek a párkapcsolatában is okozhat károkat akár az, ha felelőtlenül költekezik, vagy az, ha a fogához veri a garast. De traumatikus élmény lehet a megcsalás, amely eredményezheti, hogy saját magunkban sem bízunk meg, hiszen már hittünk a minket eláruló embernek is - ez sem tesz jót pénzkezelési szokásainknak.

Mindenki életében eljöhet egy olyan hosszabb vagy rövidebb időszak, mikor nagyon nehezen helyrehozható anyagi helyzetbe kerül. A munkahely elvesztése, a vállalkozásunk kudarca, vagy akár egy válás is belesodorhat minket ilyen életszakaszba, amely akár komoly szegénységet, anyagi csődöt hozhat magával.

Egy ilyen helyzet úgynevezett pénzügyi traumát okozhat, mely pszichésen is rendkívül megviselhet minket, ráadásul a pénzügyekhez való hozzáállásunkban is sokáig tartó törést, traumát eredményezhet. Éppen ezért összeszedtünk néhány tippet, amellyel bárki sikeresen felismerheti esetleg problémáit, és pénzügyi hozzáállásunkat is újra pozitív irányba lendítheti.

Korai rossz tapasztalatok

A rossz viszonyt a pénzzel már gyerekkori élmények is meghatározhatják. Ha valaki pénzügyileg ingatag, vagy egyenesen szegény háztartásban nő fel, mély nyomot hagy már a gyermekekben is. Ez pedig szinte döntően befolyásolja a pénzhez való későbbi hozzáállásunkat, akár attól függetlenül is, hogy pénzügyileg sikeresek vagyunk, vagy kilábaltunk a szegénységből.

Minden nap vészhelyzet, amikor szegény vagy. Minden perc állandó rettegés attól, hogy mindent elveszíthetsz

- mondta Mars Nevada, egy amerikai reklámügynökség művészeti igazgatója a CNN podcastjének. "Ha ennek az egzisztenciális fenyegetésnek már gyerekként tudatában vagyunk, az komolyan összezavarhat minket, hogy akár később, felnőtt korban sem leszünk benne biztosak, túlvagyunk-e ezen." Egy terapeuta és pénzügyi tanácsadó, Mark Coambs szerint a szorongás akár a belsőnkbe is beépülhet, tovább fokozva a gyermekkori stressz veszélyét.

A gyerekek belsővé tudják tenni a stresszt és a szorongást, amikor azt látják, hogy szüleik pénzügyi nehézségekkel küzdenek. Ez felnőttkorban azt is okozhatja, hogy valaki nagyon korlátozza a pénzköltést, vagy kritikus lesz partnere kiadásaival szemben. Ennek az ellenkezője is bekövetkezhet: mi magunk szórjuk jobban a pénzt, mint megengedné az anyagi helyzetünk, de ez is hatással lehet a párkapcsolatok pénzügyeire

- mondta a terapeuta.

A trauma későbbi hatásai

A nagyon merev pénzügyi viselkedés vagy annak ellenkezője, a felelőtlen pénzszórás két hatás azok közül, amelyeket a gyermekkori stressz eredményez. Rossz hír, hogy amennyiben az utóbbi hatás jelentkezik, az komoly adósságokat is eredményezhet, pédlául hitelkártya-tartozások vagy vissza nem fizetett hitelek formájában. Párkapcsolatainkban bekövetkező traumáinkban is jelen van a pénzügyi vonal: ennek egyik példája az is, mikor a partnerünkről kiderül, hogy viszonya van, és nagyon sok pénzt költ a bizonyos „harmadikra”.

„Ez sokszor annyira traumatikus, hogy magát a szexuális félrelépést, az árulás tényét is képes elhomályosítani” – mondja Debra Kaplan terapeuta, aki könyvet is írt a párkapcsolatok szexuális és pénzügyi dinamikájáról.

Ezek ütések, amelyek nagyon fájnak, már csak azért is, mert persze nem tudtál róla. Viszont a legtöbbször azt eredményezi, hogy kockázatkerülővé válunk az anyagi dolgokban. Nem bízunk már saját magunkban, hiszen megbíztunk abban is, aki elárult minket, és rossz vége lett.

- tette hozzá Kaplan.

Mi a megoldás?

Sem a bezárkózás, sem a féktelen költekezés nem egészséges, mikor a pénzügyekről van szó. Ha te is érzed, hogy nem úgy bánsz a pénzzel, mint kellene, vagy valamelyik csoportba tartozol, annak lehet traumatikus oka, amelyről talán te magad sem tudsz még. Mindkét esetben érdemes lehet terapeutához vagy pénzügyi tanácsadóhoz fordulni: előbbi felfejtheti a traumák akár gyerekkorig visszanyúló okait, utóbbi segíthet rendbe tenni a pénzügyeket.

