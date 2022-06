Sokkoló kórokozó támadhat a magyar kertekben, udvarokon: ezeket tartsd be, ha sütögetni készülsz

Grillszezon van, de mire figyeljünk, ha áthívjuk családtagjainkat, barátainkat egy igazi kerti partira? Nem is gondolnánk, mennyi veszély leselkedik ránk mind ha mi adunk partit, mind pedig ha vendégként veszünk részt egy jó hangulatúnak induló sütögetésen - de ha ezeket a szabályokat betartjuk, máris sokkal jobb kedvvel vághatunk bele.

Végre igazából is nyár van, amely mindenhol a kerti grillezés, sütögetés, más baráti összejövetelek legnagyobb szezonja. Előkerülnek a csodapácok, féltve őrzött receptek és jól karbantartott grillsütők, és egy igazán jó kerti partit szeretne mindenki csapni. Ahhoz azonban, hogy az ilyen sütögetések ne legyenek később rossz emlékűek, nagyon fontos, hogy betartsunk alapvető élelmiszerbiztonsági előírásokat, amelyeket kevesebben ismernek, mint amennyire kívánatos lenne. Cikkünkben ezeket vesszük most sorra.

Amit mondani sem kell

Az éttermekről már régóta tudjuk, hogy egy igen hosszú listán felsorolt, akár több száz élelmiszerbiztonsági, tisztasági és más egyéb, helyenként szigorú előírásnak kell megfelelniük ahhoz, hogy egyáltalán működhessenek. A kerti sütögetés közben azonban nem fog megjelenni a hatóság, hogy ellenőrizzen minket, ám a szabályok sem véletlenek: érdemes alaposan utánanézni ezeknek, és átvenni egy egyszerű kerti parti esetén is.

Ami talán teljesen magától értetődő lenne, mégsem hisszük, hogy mindenki maradéktalanul betartja, az a kézmosás- és fertőtlenítés fontossága. A járvány két éve arra mindenképpen jó volt, hogy ennek fontosságát örökre beleverjék mindenki fejébe, és nagyon sokat dobhatunk már csak ezzel is a biztonságon. Ha teljesen tiszta kezekkel kezdünk hozzá az étel előkészítéséhez, máris egy csomó baktériumot "kizárhatunk" a buliról.

Hogyan bánjunk a húsokkal?

Bármilyen esetben, ahol húsokat szolgálnak fel egy kerti partin, sajnos fennáll a megbetegedés veszélye - no persze ettől még nem kell hanyatt-homlok menekülnünk egy összejövetelről, de akár a házigazda figyelmét is óvatosan felhívhatjuk néhány egyszerű szabályra. Talán ezek közül a legfontosabb, hogy semmilyen konyhai szerszámal ne érjünk hozzá a már megsült húshoz, amellyel előtte nyers összetevővel dolgoztunk, a húst eleve jól mossuk meg - legyen ez az előkészítés legelső munkafázisa.

Ha a hús után zöldséget vagy gyümölcsöt grillezünk, soha ne használjuk ugyanazokat a tálakat, edényeket, amelyet a húshoz is igénybe vettünk, valamint a grillt is inkább mossuk át a két fázis között. Egyrészt ezzel is sok baktériumot űzhetünk el, másrészt nem is jó ötlet mosás nélkül nekilátni - ki enne szívesen sültcsirke-ízű grillezett őszibarackot például?

Fontos a megfelelő hőmérséklet is: csirkét a szakértő szerint legalább 73, marhahúst 76, darált marhahúst pedig szintén legalább 75 fokon süssünk meg, ez már olyan átsülést eredményez, amellyel szinte teljesen kizárhatjuk a megbetegedések veszélyét.

Ne hagyjuk elöl sokáig

Ha az étel már elkészült, az is nagyon fontos, hogy hiába örülünk a szép napsütéses időnek, az ételt ne hagyjuk a szabad levegőn sokáig, különösen ne a tűző napon.

„Ekkor kezdenek el szaporodni a baktériumok, és akár 20 perc alatt megduplázódhatnak az ételben. Ha a grillezés vagy a főzés valaki másnál van, azt javaslom, hogy egyszerre csak kis mennyiségű ételt tegyen ki a házigazda, majd az idő múlásával pótolhatja további kis mennyiségű étellel, ha valami éppen elfogyott” - mondta a Huffington Postnak Ellen Shumaker élelmiszer-biztonsági szakértő.

Azt is tanácsolja, hogy a salátákat, vagy tejet is tartalmazó ételeket - ilyen lehet például a coleslaw-saláta, vagy a tejfölös uborkasaláta is - inkább tegyük vissza a hűtőbe, amíg el nem fogyasztjuk.

Milyen betegségek ezek?

A legtöbbet talán a szalmonelláról hallunk az ételmérgezés kapcsán, pedig továbbiak is várhatnak ránk, ha nem vagyunk elég körültekintőek. Maga a szalmonella is okozhat hasi panaszokat, hányást és hasmenést,ezek olyan megbetegedések melyek elkülönülnek a többi, hasmenést okozó kórképtől. A nem megfelelően elkészített, vagy a tűző napon hagyott ételek akár E. coli-fertőzést is okozhatnak, itt is láz, hasmenés a leggyakoribb két tünet, valamint vastagbélgyulladást is hozhat, mely már kórházi kezelést igényel.

Ha azonban odafigyelünk mind házigazdaként, mint vendégként arra, mit kínálunk és mit fogyasztunk, akkor semmi akadálya nincs egy jó hangulatú kerti partinak ebben a csodás nyári időben - ha meg jól sikerült, már jöhet is a következő!