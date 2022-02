Elbukott a teszteken a specifikus emlékeztető oltás: nem nyújt nagyobb védelmet

Dobson Szabolcs, szakgyógyszerész írt részletesen arról, hogy elbukott a teszteken a Moderna omikron-specifikus vakcinája. A teszteket nem emberszabású majmokon végezték, oltást követően omikronnal fertőzték meg őket.

A szakgyógyszerész legfrissebb Facebook- posztjában részletesen ír arról, hogy nyolc nem emberszabású majmot beoltottak két adag már forgalomban lévő, 100 mikrogramm hatóanyagú Moderna vakcinával, majd nagyjából 9 hónappal később egyik csapat 50 mikrogramm hagyományos, míg a másik 50 mikrogramm omikron-specifikus hatóanyagtartalmú vakcinát kapott emlékeztető oltásként. Ezután pedig megfertőzték őket omikron variánssal.

A két adagos alapoltás után 9 hónappal az omikron elleni semlegesítő és kötő ellenanyagszintek a vérben és a légúti nyálkahártyában jelentősen lecsökkentek. Az emlékeztető oltás után az eredeti SARS-CoV2 vírus (WA1) elleni semlegesítő ellenanyagszintek helyre álltak, míg az omikron variáns elleniek emelkedtek. Mindkét fajta emlékeztető oltás növelte a kereszt-reaktív B309 memóriasejtek számát, de csak a már forgalomban lévő oltás volt képes az eredeti vírustörzsre jellemző epitópokra specifikus B immunsejtek számának növelésére. Az omikron fertőzés után mindkét emlékeztető oltás teljes védelmet biztosított a tüdőben, de korlátozott védelmet a felső légutakban.

A fentiekből adódóan az omikron-specifikus emlékeztető oltás nem feltétlenül biztosít fokozottabb védelmet, mint a már forgalomban lévő vakcina

– írta Dobson Szabolcs. Hozzátette, a fenti eredmények után látni kell az időközben zajló klinikai vizsgálatok eredményeit is majd, ha eljön az ideje. Egyben rámutatott arra is, hogy a fenti eredmények beleillenek az úgynevezett antigén imprinting („eredeti antigén bűn”, avagy original antigen sin) koncepciójába, amely alapján, ha az immunrendszer az eredetihez hasonló kórokozóval szembesül, akkor az immunmemória a korábbi kórokozóval szemben aktiválódik. Más szavakkal az omikron-specifikus vakcina a korábbi vírus variáns elleni választ erősíti. A poszt végén hangsúlyozta, a Modernának már volt próbálkozása béta variáns oltással is, és az szintén hasonló eredményeket adott majmokon, majd az embereken is.