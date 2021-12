Így terjed Európában az omikron: meredeken emelkednek a járványmutatók

MTI Link a vágólapra másolva

Belgiumban az omikron variáns válik dominánssá, Portugáliában már az omikron variáns okozza az új fertőzések többségét. Újabb rekordokat ért el a fertőzöttek napi száma Nagy-Britanniában és Franciaországban is és az omikron változatot egyre nagyobb arányban mutatják ki az új fertőzöttek között Hollandiában is. Montenegró, Albánia és Horvátország után Szerbiában is azonosították az omikront. Olaszországban szigorításokra és Szlovéniában került sor az omikron terjedése miatt, Romániát pedig hamarosan eléri az ötödik hullám. Magyarországon csütörtökön 46 omikronos esetet azonosítottak. Az elmúlt napok híreit összegezzük most arról, hogyan terjed Európában az omikron, és mivel igyekeznek megfékezni a járványt a kormányok.

Magyarországon további 46 omikronos esetet azonosítottak a legfrissebb, csütörtöki adatok szerint. Így eddig 61 embernél igazolták a koronavírusnak ezt a variánsát. Az omikron vírusvariáns már több európai országban erősen terjed és ragályosabb az eddigi variánsoknál, ugyanakkor a fertőzés súlyosságának megítéléséről eltérő információk terjednek, mert még nincs kellő számú klinikai tapasztalat. (12.23.) A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Új egészségvédelmi szabályokat vezet be vasárnaptól Skócia, Wales és Észak-Írország a koronavírusos megbetegedések növekvő száma miatt, Angliában a politikusok ugyanakkor hétfőig valószínűleg nem tárgyalnak további intézkedésekről. Walesben legfeljebb hat ember találkozhat kocsmákban, mozikban és éttermekben. A beltéri rendezvényeken összesen 30, a szabadtéri eseményeken legfeljebb 50 ember tartózkodhat. A nyilvános helyiségekben és az irodákban kétméteres távolságtartást írnak elő, az éjszakai szórakozóhelyek pedig zárva tartanak. Skóciában a nagy rendezvényeken az embereknek egymástól egyméteres távolságot kell tartaniuk, a beltéri rendezvényeken legfeljebb 100 ember vehet részt állóhelyen, ülőhelyen 200 ember, kültérin pedig ötszáz. Hétfőtől legfeljebb három háztartásban élők találkozhatnak egyméteres távolságtartással. Észak-Írországban is korlátozásokat vezetnek be. Hétfőtől nem engedélyezik a beltéri álló rendezvények megtartását. Legfeljebb három háztartásban élők találkozhatnak, míg a kocsmákban, bárokban és éttermekben legfeljebb hat ember lehet egy társaságban. A nyilvános helyiségekben és az irodákban kétméteres társadalmi távolságtartási szabály lesz érvényben. Boris Johnson brit miniszterelnök még nem jelentett be további szabályokat Angliára vonatkozóan, de jelezte, hogy nem fog habozni, ha szükséges, karácsony után lépni fog a koronavírus omikron variánsának emelkedő számú esetei miatt. Az iskolabezárásokat azonban egyelőre nem fontolgatják, még januárban sem. Belgiumban a koronavírus omikron variánsa válik dominánssá, év végéig az új fertőzések több mint 90 százalékáért lehet felelős ez a változat - közölte a belga televízió VTM nevű kereskedelmi csatornája a leuveni és a hasselti egyetemek járványügyi szakértőire hivatkozva szombat este. A virológusok arról számoltak be, hogy a december 25-i adatok szerint ugyanannyi új eset jutott az omikron variánsra, mint az ősszel domináns delta mutációra. Az utóbbi két hétben az új variáns futótűzként terjedt el Belgiumban. A belga egészségügyi hatóságok legfrissebb adatai szerint a hét folyamán naponta átlagosan 7011 új fertőzöttet vettek nyilvántartásba, ami 36 százalékos csökkenést jelent az előző héthez képest. A járvány kezdete óta 2 038 111-en fertőződtek meg a koronavírussal, és 28 149-en haltak bele a szövődményekbe a 11,5 millió lakosú Belgiumban. (12-26.) A koronavírus omikron variánsa okozza az új fertőzések többségét Portugáliában is, ahol szombaton már a harmadik napja 10 ezer fölött volt az egy nap alatt diagnosztizált új esetek száma. Becslések szerint az új esetek több mint 60 százalékát az omikron variáns okozza, miközben az elhalálozások és az intenzív osztályra kerülők száma nem emelkedik - közölték az egészségügyi hatóságok. A 10 millió lakosú Portugáliában az utóbbi 24 órában 10 016 új fertőzöttet találtak, és a koronavírussal összefüggésben tíz halálesetet regisztráltak. Pénteken az új esetek száma 12 943 volt, ilyen magas számot tavaly január vége óta nem jegyeztek fel. (12.25.) Újabb rekordokat ért el a fertőzöttek napi száma Nagy-Britanniában és Franciaországban is. A brit hatóságok közlése szerint az utóbbi 24 órában 122 186 új fertőzöttet azonosítottak, ami 2 ezerrel több a csütörtöki adatnál. Franciaországban pedig egy nap alatt 94 124 új esetet regisztráltak. Az Egyesült Királyságban napok óta meredeken emelkedik a járványgörbe, ugyanakkor a súlyos megbetegedések és halálesetek növekménye kevésbé drámaian alakul. A brit kormány egészségügyi biztonsági hivatala (UK Health Security Agency, UKHSA) csütörtökön számolt be arról, hogy a vizsgálati eredményei szerint a koronavírus omikron variánsa 50-70 százalékkal kisebb eséllyel okoz kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedést, mint a korábban dominánssá vált delta változat. (12.25.) A koronavírus omikron változatát egyre nagyobb arányban mutatják ki az új fertőzöttek között Hollandiában. Főként Amszterdamban terjed, ahol a koronavírus-fertőzések közel felét okozza, ami tizenkétszeres növekedést jelent az elmúlt nyolc nap alatt. Az omikron az ország többi részén a fertőzések 10-15 százalékát tette ki a múlt héten. A holland közegészségügyi intézet (RIVM) arra számít, hogy ez a vírusvariáns lesz a koronavírus domináns törzse az év végére - közölték. A legfrissebb napi adatok szerint a koronavírus-fertőzöttek száma kise mértékben csökken Hollandiában, naponta átlagosan 13 460-an fertőződnek meg, ami 1 százalékkal maradt el a múlt heti adatoktól. Naponta átlagosan 179 beteg kerül kórházba, miközben a kezeltek száma 94-gyel, 2275-re csökkent. Ez egy hónapja a legalacsonyabb érték - közölték. Intenzív osztályon 601 beteget ápolnak, 14-gyel kevesebbet, mint egy héttel korábban. (12.24.) Már Szerbiában is azonosították a koronavírus omikron variánsát, egy Botswanából Szerbiába érkező személy szervezetében mutatták ki a vírusvariáns jelenlétét - közölte a szerbiai közszolgálati televízió pénteken. A beszámoló szerint a beutazáskor a férfi PCR-tesztje negatív volt, és csak egy későbbi vizsgálat mutatta ki a vírus jelenlétét. A térségben korábban Montenegróban, Albániában és Horvátországban azonosították a koronavírus új, Afrika déli részén felfedezett változatát. (12.24.) A vendéglátóhelyeken az állva fogyasztáshoz is szükségessé vált a koronavírus elleni védettségi igazolás Olaszországban, és országosan kötelezővé tették a szabadtéri maszkviselést a római kormány ünnepi járványintézkedéseivel, melyeket csütörtök este jelentettek be, miközben az omikron vírusvariáns aránya megközelítette a harminc százalékot. A járványmutatók ugrásszerű emelkedése miatt a Mario Draghi vezette kormány, korábbi bejelentéseinek megfelelően, tovább növelte az óvintézkedések szintjét. Az utóbbi egy nap alatt végzett több mint 900 ezer tesztelésen több mint 44 ezer új fertőzöttet azonosítottak, nyolcezerrel többet, mint szerdán, és 168 beteg halt meg az egy nappal korábbi 146-hoz képest. December 14-én a napi esetszám alig haladta meg a húszezret. Az egész országban kötelezővé tették az orrot és szájat elfedő maszk viselését szabadtéren is hatéves kortól. Az intézkedés egyelőre január 31-ig érvényes. Zárt térben, például irodákban, üzletekben, mozikban, színházakban, sportlétesítményekben, játéktermekben, valamint a városi és a hosszabb távú tömegközlekedési eszközökön - így a vasúton és a repülőgépeken is - az FFP2 típusú maszkot kell viselni. A mozikban és a stadionokban megtiltották az étel- és italfogyasztást. A vendéglátóhelyekre kizárólag védettségi igazolás birtokában lehet belépni. Január 31-ig bezárják a diszkókat és táncolásra alkalmas más szórakozóhelyeket. (12.23.) Újabb járványügyi korlátozásokat vezettek be Szlovéniában is az új típusú koronavírus omikron nevű változata miatt. Nyilvános és sporteseményeken védettségi igazolással is legfeljebb 750-en vehetnek részt. Azoknak, akik nincsenek beoltva vagy nem estek át a fertőzésen, 24 óránál nem régebbi negatív antigén gyorsteszttel vagy 48 óránál nem régebbi negatív PCR teszttel kell rendelkezniük. Ez a szolgálatások igénybevételére is vonatkozik. Szilveszterkor tilos lesz a szabadtéri gyülekezés. Az új rendelet az ünnepi időszakra azt is előírja, hogy a családi összejöveteleken legfeljebb három háztartás tagjai vehetnek részt. Javasolják, hogy előtte valamennyi, hat éven felüli személy tesztelje magát. Csütörtökre 1124 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, és a fertőzés következtében tíz beteg halt meg. Kórházban 624 beteget ápolnak, közülük 266-an vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 245 897-en kaptak védőoltást, közülük 1 183 969-en már a második adagot is felvették. Romániát három héten belül érheti el az ötödik hullám, erre számítanak a hatóságok. A vírusváltozat romániai elterjedését az a tény segíti elő, hogy karácsonyra nagy számban térnek haza Nyugat-Európából a romániai vendégmunkások. Jelenleg viszonylagos nyugalmi állapot van az országban, de a szakértők egybecsengő véleménye szerint kevesebb mint három héten belül kezdődik az ötödik hullám, amelyik súlyosabb lesz, mint a negyedik volt. A román hatóságok által csütörtök kora délután közölt hivatalos adatok szerint szerdán és csütörtökön immár enyhén meghaladta az új fertőzések napi száma az elmúlt két hét átlagát. Míg a korábbi két hétben átlagosan napi 769 új fertőzést jegyeztek, a napi érték csütörtökön 775 volt. Az elmúlt 24 órában 37-en haltak meg a kór következtében, míg az elhalálozások kéthetes átlaga 57. A kórházak terheltsége tovább csökkent.

