Újabb magyar zenészt fertőzött meg a koronavírus: az Omega után a Karthagóban is felütötte a fejét

A zenekar a Barba Negrában lépett volna fel, azonban a koncertet elhalasztják koronavírus-fertőzés miatt. A koncertet csak január 14-én pótolják a tervek szerint.

A Karthago frontembere, Szigeti Ferenc azt nem árulta el a Blikknek, hogy a csapat melyik tagja fertőződött meg, csak annyit, hogy a zenész már jobban van. "Valóban COVID-fertőzés a koncert elmaradásának az oka, de azt nem szeretném elárulni, ki lett beteg. A zenésztársunk már jobban van, kivizsgálták a kórházban, infúziót kapott, de szerencsére nincs komolyabb baj, így már haza is engedték" - mondta el a frontember. Az elmaradt koncertet január 14-én pótolják majd a tervek szerint.

Korábban az Omega énekeséről Kóbor Jánosról derült ki, hogy kórházban ápolják koronavírus fertőzéssel. Az állapotáról azóta sem derült ki új információ. A Facebookon csak szűkszavú tájékoztatással reagáltak a rajongók aggodalmaira:

Mecky kedden este kórházba került. Az állapota változó, de a család kérésére szeretnénk tartózkodni a részletektől. Mindent megtesznek érte, hogy újra köztünk lehessen

– írták.

A Bunyós Pityu néven ismert Szikora Istvánt is kórházban ápolják, aki már egy hete küzd a koronavírussal. „Beteg vagyok, nagyon nem érzem most jól magam. Kórházban ápolnak, remélem, jövő héten egy kicsit bővebben is beszámolhatok az állapotomról” – mondta.