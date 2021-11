Kórházba került Kóbor János és Bunyós Pityu: ők is elkapták a koronavírust

Kóbor János rosszul lett, akit felesége vitt kórházba. „Pár napja lett rosszul, és ugyan ő nem veszi komolyan az ilyesmit, nem retten meg egy kis betegségtől, de a felesége, Zsóka nem kockáztatott. Azt mondta, nem szabad várni, azonnal kórházba vitte a férjét, akit bent is tartottak” – mondta a család egy közeli ismerőse.

A Blikknek Molnár György, az Omega gitárosa erősítette meg, hogy a zenészt az elmúlt napokban kórházban ápolják, de állapota javult.

A Bunyós Pityu néven ismert Szikora Istvánt is kórházban ápolják, aki már egy hete küzd a koronavírussal. „Beteg vagyok, nagyon nem érzem most jól magam. Kórházban ápolnak, remélem, jövő héten egy kicsit bővebben is beszámolhatok az állapotomról” – mondta.