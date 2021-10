Nem kérnek a kötelező oltásból a boltosok: keményen üzent a szakszervezet

A tanárok után a kereskedelemben dolgozók is elégedetlenek az új rendelettel, ami szerint a munkáltató kötelezővé teheti a védőoltást dolgozói számára. A kötelező védőoltás mellett ismét visszatérnek a maszkok is.

Nem csak a pedagógusok tiltakoznak, de a kereskedelmi dolgozók is ellenzik azt az indítványozást, ami szerint a munkáltató kötelezővé teheti munkavállalója számára a védőoltást. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete abban bízik, hogy a kereskedelmi ágazatban egyetlen munkáltató sem fogja a kötelező védőoltást előírni munkavállalói számára.

Ha valaki mégis kötelezővé tenné a védőoltást, ezzel párhuzamosan azt is írja elő, hogy vásárlóként se lehessen oltási igazolvány nélkül az üzlet területére lépni - írta a szakszervezet sajtóközleményükben.

A csütörtökön bejelentett szigorító intézkedések a Magyar Közlönyben is megjelentek. A koronavírus negyedik hulláma elleni védekezés céljából hozott intézkedések alapján a munkáltatók akár kötelezővé is tehetik a koronavírus elleni védőoltást a munkavállalóik számára. A védőoltás felvevésére 45 napot adnak a munkavállalóknak, ami a kétdózisú oltásoknak csak az első dózisára vonatkozik. Ha valaki nem oltatja be magát, úgy a munkáltatója egy éves fizetés nélküli szabadságot rendelhet el számára. Egy év leteltével elbocsáthatja a beoltatlan munkavállalót a munkáltató, azonban ha közben felveszi az oltást, a munkáltató úgy köteles visszamondani a fizetés nélküli szabadságot.

A rendelet alapján a maszkviselés is visszatér, nem csak a tömegközlekedési eszközökön, de a megállókban, várótermekben, és azokon a területeken ahol a dolgozók és az utasok közvetlenül kapcsolatba kerülhetnek egymással.