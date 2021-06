Vagyonokat fizetnek ki az egészségükre a magyarok: a család, az család

Az egészségpénztárpénztártagok nemcsak májusban, de egész évben egyre nagyobb figyelmet fektetnek családtagjaikra. A családi (önsegélyező) támogatásokat tavaly 23 százalékkal több alkalommal vették igénybe, mint az azt megelőző évben. Az idei első negyedéves eredmények pedig azt mutatják, hogy 2020 ugyanezen időszakához képest 27 százalékkal igényelték többször.

A legfrissebb OTP Öngondoskodási Index eredményei azt mutatják, hogy kiemelten fontos a magyarok számára az öngondoskodás, a jövőről való gondoskodás, a családi összetartás megteremtése és erősítése. A megkérdezettek 42 százaléka sorolta ezt a fontossági lista első helyére, 31 százaléka pedig a másodikra. Az egészségmegőrzést és az egészséges életmódot a válaszadók 34 százaléka választotta elsőnek, míg 36 százalék mondta, hogy ez a második legfontosabb öngondoskodási forma.

Az Egészségpénztárnál elérhető családi (önsegélyező) támogatások közül az elmúlt években a születési támogatás a legnépszerűbb szolgáltatás, az igénybe vett támogatás összege 2020-ban mintegy 115 százalékos növekedést ért el 2019-hez képest. Sokan nemcsak az első gyermek érkezésekor élnek a lehetőséggel, hanem a következő babák esetében is igénybe veszik a támogatást, hiszen az anya mellett az apa is igényelheti, illetve az őket kedvezményezettként megjelölő hozzátartozó is, amennyiben pénztártag.

Szintén a leggyakrabban igénybe vett támogatások közé tartozik a gyermekgondozási támogatás (CSED/GYED), amelynek esetében a kifizetések összegét tekintve 39 százalékos növekedés volt megfigyelhető 2020-ban. Emellett kedvelt volt még a beiskolázási támogatás is, amely keretében elszámolható például a ruházat, taneszköz, tandíj, kollégium vagy albérlet.

A tavalyi év eredményei azt mutatják, hogy a pénztártagok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészségcélú öngondoskodásra, és jelentősen bővült a családi (önsegélyező) szolgáltatásoknak igénybevétele is, amellyel a család életében jelentkező anyagi terhek csökkenthetők

– mondta Kovács Tamás Attila, az egészségpénztár ügyvezető igazgatója, és hozzátette: „2020-ban ugrásszerű növekedést tapasztaltunk mind az igénylők számának tekintetében. A 2021 első negyedéves eredmények pedig 127 százalékos változást mutatnak a tavalyi év ugyanezen időszakához képest.”