Orbán Viktor: megszűnik a kijárási tilalom, eltöröljük a kötelező maszkhasználatot ×

Bejelentette az enyhítés lépéseit Orbán Viktor: eltörlik a kötelező köztéri maszkhasználatot, megszűnik a kijárási tilalom és indulhatnak a rendezvények. A hitelmoratórium kapcsán elmondta, nyár végéig kell kitalálni, hogy mi következzen a moratórium után, de a Bankszövetség javaslatai szerinte nem elfogadhatóak.

5 millió beoltottnál újabb enyhítésebb jönnek, a beioltottak száma majdnem 4,9 millió, a hétvégén meglesz az 5 millió beoltott - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban. Így a magyarok több mint 50 százaléka be van oltva, ezzel pedig a kormányfő szerint legyőztük a harmadik hullámot. Az enyhítésekről szólva elmondta, a korlátozások nagy részét feloldják:

a kijárási tilalom megszűnik,

az üzletek, vendéglátóhelyek kötelező zárási időpontja megszűnik,

eltörlik a közterületi maszkviselési kötelezettséget,

szabad a sport a közterületen,

magánrendezvény 50 főig tartható, lakodalom 200 főig tatható (ha a lagzi vendéglátóhelyen, szállodában van, akkor el kell különíteni a vendégeket),

zárt téri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható,

szabadtéri rendezvény 500 főig korlátozás nélkül tartható,

zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható.

Emellett a 16-18 évesek is mehetnek rendezvényekre, ha beoltották őket. Egyelőre nincs döntés róla, hogy ezek mikor lépnek életbe. Ezek mellett Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki kormányinfón bejelentette azt is, hogy keddtől megszűnik az ingyenes parkolás is, emellett a hitelmoratóriumot is meghosszabbítják.

A miniszterelnök arról beszélt, van három körülmény, ami óvatosságra int bennünket: hárommillió ember még nincs beoltva, fenyegetnek a mutációk, és a határok mentén élőket intette óvatosságra, mert a környező országokban még messze nem megnyugtató a helyzet.

Annak kapcsán, hogy Magyarország nem kíván részt venni a következő EU-s vakcinabeszerzésben Orbán elmondta, hogy idénre és 2022-re is van elég vakcinánk még akkor is, ha harmadik oltást kell beadni. A már lekötött mennyiségek alapján Pfizerből 7,3 millió adag van, Modernából 1,4 millió, Jahnssenből 4 millió és 4,7 millió AstraZeneca is be van rendele, ám ennek leszállítása kérdéses.

Emellett legkésőbb 2022 végéig megkezdi működését Debrecenben a vakcinagyár, ami magyar fejlesztésű oltóanyagot fog gyártani.

Nagyon remélem, hogy a nyár folyamán a rendkívüli jogrendtől is meg tudunk szabadulni, de most még a gyors reagálás érdekében szükség van rá

- mondta Orbán Viktor. A kormányfő a hitelmoratórium kapcsán elmondta, "úgy hogy van" meghosszabbítják nyár végéig, addig kitalálják, mi lesz majd a moratórium után:

a Bankszövetség javaslatai szerintem nem fogadhatók el, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy az emberek lemondjanak a moratórium lehetőségéről

- fogalmazott a miniszterelnök.

Összességében a konjunktúrakilátások folyamatosan javulnak. Kell egy korszakhatárt húzni, eddig védekezntünk, míg most gazdasági újraindításra lesz szükség. Hamarosan tárgyalnak a 2022-es minimálbérről, az állami cégek béreiről is dönteni kell

- tette hozzá. A gazdaság kapcsán elmondta, a második negyedévben "fenomenális" adatokra számít. "Mindig abból indulok ki, hogy hányan dolgoznak" -mondta. A következő hónapokban nőni fog a munkából élők száma, az emberek szeretnének reménykedni, de még nem döntötték el, hogy lehet-e is reménykedni.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala