Rendkívüli: Pfizer-oltásra is regisztrálhat, aki ma kap SMS-t ×

144 ezer, jellemzően március elejéig regisztrált kap ma SMS-t arról, hogy a Sinopharm, az AstraZeneca és a Szputnyik mellett mától már Pfizer-oltást is tudnak foglalni az online időpontfoglalóban.

Az országos oltási munkacsoport döntése nyomán a kedden érkezett Pfizer-szállítmányból valamennyi első körös oltásra felhasználható oltóanyag lefoglalható - írja a koronavirus.gov.hu. A kórházi oltópontok május 14. péntek és május 18. kedd közötti napokra hirdettek Pfizer-oltási időpontokat. Felhívják a figyelmet, hogy kizárólag csak az SMS értesítést kapók tudnak foglalni Pfizer-oltást. Az időpontfoglaló elérhetősége: www.eeszt.gov.hu.

Az időpontfoglalás tehát ma, az oltás pénteken indul.

Felhívják a figyelmet továbbá, hogy várhatóan a közeljövőben is lesz online is foglalható Pfizer-oltás, a beérkező vakcinaszállítmányok és az abból első körös oltásra kiosztható oltóanyagoktól függően. Addig is minden regisztrált számára elérhető az időpontfoglalóban a Sinopharm, a Szputynik és az AstraZeneca.