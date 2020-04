Rettegünk attól, ki lát majd el minket: magyar férfi vallott a New York-i koronavírus-járványról

New York-ban körülbelül 1 hónapja robbant be igazán a koronavírus-járvány, ami mára odáig fajult, hogy itt van a legtöbb beteg a világon, és naponta több százan halnak bele a koronavírus-fertőzésbe. A város utcái teljesen elnéptelenedtek, a legforgalmasabb helyek teljesen kiürültek, rengeteg étterem teljesen bezárta kapuit, az élelmiszerekből nincs hiány, de sok kereskedő korlátozza az egyszerre megvásárolható áruk mennyiséget. Az egészségügyi rendszer pedig annyira leterhelt, hogy az emberek voltaképpen attól rettegnek, hogy ha valami bajuk lesz, nem lesz aki majd elássa őket. A Pénzcentrum egy New Yorkban élő projektmenedzserrel beszélgetett a tengerentúli helyzetről.

New Yorkban jelen állás szerint május közepéig meghosszabbították a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozást, illetve április 17-től az utcára csak úgy léphetnek ki az emberek, hogy valamilyen ruhadarabbal, maszkkal eltakarják az arcukat. Mindez nem is csoda, hiszen New York jelenleg a koronavírus-járvány legnagyobb gócpontja, több tízezer a bizonyítottan fertőzött egyén, és naponta százak halnak meg a koronavírus fertőzés miatt.

A kialakult helyzetről G.-vel, a 3 éve New Yorkban élő, magyar projektmenedzserrel beszélgettünk. Ő miként éli meg a mindennapokat, mit lát maga körül, mennyire fegyelmezettek az emberek, illetve hogy mennyire alakította át a New York-iak életét a koronavírus.

Hirtelen mindenhonnan eltűntek az emberek

Nekem ez az ötödik hetem home office-ban, az itthoni munkavégzésem kezdete egyébként nagyjából egybeesik azzal, amikor kezdett berobbanni a járvány. Akkor úgy voltunk a feleségemmel, hogy érdemes lenne most már egy nagybevásárlást csinálni, de a második nagy áruházba már meg sem próbáltunk bemenni, akkora volt az őrület és a tömeg

- mondta el Pénzcentrumnak a Manhattanben élő magyar férfi. "Ezután körülbelül egy héttel bezárták az éttermeket, és minden olyan boltot, ami nem élelmiszerbolt vagy patika volt" - mesélt G., aki azt is elmondta, hogy bár sok étterem átállt a házhozszállításra, az ő környékén működő vendéglátóhelyek nagyjából 70 százaléka erről is lemondott, és teljesen lehúzta a rolót.

A második, harmadik hét óta nagyon kevesen vannak az utcákon. Ez ráadásul nálunk különösen észrevehető, ugyanis itt ahol lakunk rengeteg az irodaház, amik már több mint egy hónapja szinte teljesen kiürültek, úgyhogy egyik napról a másikra tűntek el a tömegek az utcákról

- mesélte a férfi, akinek az elmondása szerint a város teljesen megállt, se autók, se gyalogos nem igen közlekednek. "Persze mindig van egy-két ember, aki maszk nélkül mászkálgat ide-oda, de ők nagyon kevesen vannak" - magyarázta a magyar projektmenedzser, aki kiemelte azt is, hogy bár az emberek többnyire fegyelmezettek, amikor igazán jó idő van kint, akkor azért jóval többen grasszálnak kinn az utcákon, tereken.



Kiürült utca Manhattanben Kiürült utca Manhattanben

Mások az étkezési szokásaink

Ami nagyon megváltozott az elmúlt hetekben, hogy az éttermek bezártak, nem lehet kinn ebédelni, vacsorázni. Ezért sokan, egyébként mi is elkezdtünk itthon főzni, eddig ilyet nem nagyon csináltunk

- mesélte G., aki azt is elmondta, hogy nagy boltokba már egyáltalán nem járnak, csak a sarki kisboltba szoktak menni vásárolni, ahol bár mindig van áru, az alapvető élelmiszerekből egyszerre csak egy csomaggal lehet vásárolni. De olyan még sose volt, hogy bármelyik termékből ne lett volna. A férfi elmondása szerint az is nagy változás, hogy sok kisbolt már nem tart éjjel-nappal nyitva, rövidültek a nyitvatartások, de ez véleménye szerint egyáltalán nem nehezítette meg a bevásárlásokat.

Nyomasztó a hangulat

A New Yorkban dolgozó magyar férfi elmondása szerint a legszembetűnőbb az egész helyzetben, hogy a mindig nyüzsgő város leállt, sehol nincs senki. "Ez elég nyomasztó" - mondta a férfi, aki szerint egyébként a rendőri jelenlét az utcákon nem lett nagyobb az átlagostól, csak így hogy sokkal kevesebben járkálnak az utcákon, sokkal szembetűnőbb.

Azt tudom, hogy elég sok New Yorki-rendőr lebetegedett, ezért sokakat kellett átvezényelni vidékről

- számolt be az aktuális helyzetről a magyar férfi. "Én egyébként napi szinten kapcsolatba vagyok a kollégáimmal, és azért már lehet érezni, hogy mindenkinek kicsit borúsabb a hangulata. A cégvezetés amúgy hetente tárgyalja újra, hogy mikor folytatódhat a munka az eddig megszokottak szerint. Ez először valamikorra májusra volt kitűzve, de most már inkább júniusról beszélnek" - mesélte G.



A szinte teljesen üres 5. sugárút A szinte teljesen üres 5. sugárút

Félnek az emberek

Az az érdekes az egészben, hogy sokan nem is igazából a vírus miatt aggódnak, hanem attól, hogy ha megbetegszenek, nem lesz majd, aki ellátja őket. Az egészségügyi rendszer ugyanis fullon van, ezért nagyon nehéz normális ellátást kapni. Szerint ez lehet az oka annak is, hogy nagyon fegyelmezettek az emberek, egyszerűen félnek megbetegedni. Az egyik kollégám is megfertőződött, bement a kórházba, tesztelték, pozitív lett az új koronavírusra, kapott lázcsillapított aztán hazaküldték pihenni. Annyit mondtak neki, mindig legyen mellette valaki, hogyha elkezdene fulladni, akkor gyorsan segítséget kapjon, és amint csak tud, menjen be a kórházba taxival

- mesélte lapunknak a magyar projektmenedzser. A férfi azt is elmondta, hogy egészségügyi védőfelszerelést gyakorlatilag lehetetlen szerezni magánemberként, mindenki ismerőse, aki valahogy tudott, az valamilyen ismerősén keresztül jutott hozzá. "A hatóság egyébként kéri is az állampolgárokat, hogy egészségügyi maszkokat ne hordjanak, inkább valamilyen ruhadarabbal takarják el az orrukat, szájukat" - mondta el G.

A magyar férfi arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a lakosság körében széles a konszenzus arról, hogy a New York állam kormányzója jól kezeli a helyzetet, és amit csak tud, azt megteszi a járvány ellen. Ezzel szemben a helyiek már koránt sem viseltetnek hasonlóképp a szövetségi kormányzattal szemben, mondván azok sokáig elbagatellizálták a koronavírus veszélyességét.

(Címlapkép és cikkben megjelenő fotók: MTI/EPA/Justin Lane, Peter Foley)