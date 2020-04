Percről percre: legfontosabb hírek április 1-jén, szerdán a koronavírus járványról

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 525-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt négy krónikus betegséggel küzdő idős beteg. Mind a négy személy szív- és érrendszeri alapbetegségben szenvedett. Az elhunytak száma ezzel 20 főre nőtt, de 40 főre emelkedett a gyógyultak száma is.

A kormányzati tájékoztató oldalra kedden felkerültek az adatok megyei bontásban, ma reggel a friss adatokat is láthatjuk az új térképen. A kormányzat eddig adatvédelmi indokokra hivatkozva semmilyen információt nem közölt arról, hogy az ország egyes területein hogyan alakul az igazolt koronavírusos esetek száma, Müller Cecília országos tisztifőorvos még az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján is csak annyit mondott, hogy a fertőzöttek egyenletesen oszlanak el az egész országban.

A négy új elhunytról tudható, hogy mind 65 felettiek, két nő és két férfi beteg esett áldozatul mára a betegségnek. Részletesebben: egy 86 éves nő beteg, akinek alapbetegsége mindössze a magas vérnyomás volt, egy 67 éves nő beteg, szintén magas vérnyomással és ISZB-vel, vagyis iszkémiás szívbetegsége volt. Egy 66 éves férfi beteg sem élte túl a fertőzést, neki szív- és érrendszeri megbetegedése, idült reumás szívbetegsége, és degenaratív ("kopásos") gerincbetegsége volt, illetve egy 91 éves férfibeteg is életét veszítette, akinek az alapbetegségei között volt szív- és érrendszeri megbetegedés, magas vérnyomás, idült reumás szívbetegség, és agyi érbetegség is.

