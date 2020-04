Behúzta a féket a magyar autópiac: hihetetlen, melyik modell fogyott a legjobban itthon

Elkezdődött: bár csak a március felét érintették a vírus miatt bevezetek korlátozások, és a válság is csak most kezd kerekedni, de már most csökkenést mutatnak az autó forgalomba helyezések Magyarországon. A Pénzcentrum gyorselemzése a Datahouse legfrissebb adatai alapján.

Behúzta a féket a magyar autópiac - derült ki a Datahouse legfrissebb adataiból, amit a Pénzcentrimnak küldtek meg. Bár márciusban csak a hónap felében érintette az autópiacot a koronavírus miatti vészhelyzet, és az amiatti korlátozások, de már így is majdnem kétezerrel kevesebb autó állt forgalomba, mint tavlay márciusban, százalékban kifejezve 14,3 százalékot csökkentek a személygépkocsi forgalomba helyezések.

Annyira még nem súlyos a helyzet, márciusban is beregisztráltak 11 478 verdát, de látható, hogy idén nemigen lesz rekordév a hazai piacon. Erre egyébként már korábban is lehetett számítani, hiszen januártól léptek életbe az EU-s szén-dioxid kvóták, amelyek hatására megdrágultak a modellek. A lenti csárton is elég látványos a törés a trendben (a fekete vonal jelzi az idei év havi számait):

A negyedéves adatokat összehasonlítva is látni, hogy 2020-ban 32 670 gépjárművet helyeztek forgalomba az első három hónapban, ehhez képest tavaly több mint 2300-zal több volt ilyenkorra. Viszont akkora bajt egyelőre nem mutatnak a számok, legalábbis a grafikonon is látni, hogy azért a Q1 2018-hoz képest még jobban áll.

A trenden látható, hogy egészen februárig még ha nem sokkal is, de pluszban voltak a forgalomba helyezések tavalyhoz képest, csak a koronavírus megjelenése után keletkezett a törés. Az egy hónap múlva kikerülő statisztikákból már látható lesz, hogy milyen hatással van a járvány és az abból kerekedő válság az autópiacra - sok jóra nem számíthatunk.

Éledezik a Suzuki?

Ami a márkákat illeti, kezd helyreállni a rend, legalábbis márciusban ismét a Suzuki vezette a forgalomba helyezések listáját 1282 darabba, de csak egy hajszállal maradt el tőle a Skoda (1273), és a Dacia is lőtávon belül van a maga 1164 gépjárművével. A Toyota is ezer fölött ment még márciusban.

A negyedév tekintetében még elég nagy a Suzuki hátránya, a háromhavi összegzést a Toyota vezeti, majd a VW és a Skoda jön a rangsorban. A "mi autónk" csak a hatodik helyen áll a darabszámok tekintetében.

A modellek tekintetében igencsak befolyásolta a negyedéves eladási toplistát a hétszemélyes autókra igényelhető 2,5 millió forintos nagycsaládos kedvezmény. Ennek köszönhetően 2020. első negyedévében Magyarországon a legnagyobb példányszámban forgalomba állított autó a Dacia Lodgy volt - ez az egyik olyan hétszemélyes, amelyiket konkrétan féláron, is meg lehet venni, és egy jól extrázott darabot is el lehet hozni 2,5 millióért.

Utána a Skoda Octavia és a Toyota Corolla áll, a tavalyi toronymagas győztes Suzuki Vitara pedig csak a negyedik a darabszámok tekintetében.

Jön a lassulás

Korábban Várkonyi Gábor nyilatkozott borúlátóan a hazai autópiac helyzetéről: a szakemben a Pénzcentrumnak azt mondta,

használt és az új autó piac is le fog állni egy időre, ez sajnos látszik.

Hozzátette, szerinte az év második felére helyre fog állni a gazdaság rendje, és nem sokkal később az autópiaci kereslet is újra fel fog pörögni. Azt az autópiaci szakember is kifejtette, hogy már a hónap közepén is tapasztalhatóak voltaj visszamondott vásárlások, illetve kivárás az ügyfelek részéről.

Érthető, hiszen bizonytalanság idején nem autóra fognak először költeni az emberek

- jelentette ki Várkonyi Gábor.