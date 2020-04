Már felkészült a járványra a magyar húsipar: ilyen árakra lehet idén számítani

Idegeket borzoló kezdéssel indult az év a húsipar szempontjából. Januárban a sertéspestissel kellett megküzdeni a gazdáknak, aztán jött a madárinfluenza. A jelenleg is terjedő koronavírus-járvány most a munkavállalók és a cégek szempontjából is megnehezítheti a termelés menetét. Felmerül tehát a kérdés, mi lesz idén azokkal a beruházásokkal, amelyekre az idei évben készültek a piaci szereplők.

Év elején még rengeteg fejlesztést harangoznak be a cégek, persze a nem várt események könnyen felülírják a még befejezésre váró projekteket és terveket. Nem volt ez másként a húsipari szektorban sem. Januárban lecsapott a madárinfluenza, több telephelyen megnehezítve a gazdák dolgát. Ekkor a létavértesi kacsatartó telepen az állategészségügyi szakemberek a mintegy 115000-es állomány leölését hajtották végre. Ahogy a telephely tulajdonosa akkor fogalmazott, az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) szabályai alapján, a madárinfluenza-mentes státuszukat legkorábban 2020. április 30-án nyerhetik vissza, amennyiben hazánkban újabb esetek nem fordulnak elő.

A Komárom-Esztergom megyei Ács település nagy létszámú pulykát tartó gazdaságában a teljes állományt, 53 500 pulykát öltek le. Eközben egyre nagyobb méreteket öltött az afrikai sertéspestis is, amiből Magyarország sem maradt ki. Ráadásul ennek következményét még húsvétkor is érezni fogjuk. A szakemberek szerint ugyanis, az idei sertéshús áremelkedés független a koronavírus-járványtól, a hátterében az afrikai sertéspestis világpiaci hatásai állnak, ami miatt drasztikusan emelkedik az alapanyagár - írja a HelloVidék.

Emellett a baromfihús ára is nagyot ugrott az utóbbi hetekben a koronavírus-járvány miatt. Sokan pánikvásárlásba kezdtek, hiány volt a boltok és piacok kínálatából a csirkehús. Akkor a szakemberek türelemre intettek mindenkit, mint mondták, van elég baromfi az országban, csak most nem ér oda mindenhová időben. Kiemelték azt is, hogy aki türelmes és kivár, annak nem kell a korábbi ár duplájáért húst vennie.

