Hidegzuhany a Pfizerrel oltottakra: döbbenetes, ami most kiderült a vakcina gyártójáról

A brit gyógyszerészeti felügyelet megállapította, hogy a Pfizer a közösségi médiában tett félrevezető állításokkal és egy nem engedélyezett gyógyszer népszerűsítésével aláásta a gyógyszeripar iránti bizalmat, megsértve ezzel a 2019-es szabályozási kódexet - írta meg a gript.ie.

A brit gyógyszerészeti felügyelet, a Prescription Medicines Code Of Practice Authority (PMCPA) kritikával illette a Pfizer vállalatot, amiért az állításuk szerint helytelenül használta a közösségi médiát Covid-19 vakcinájuk népszerűsítésére. A panasz, amely 2023 februárjában érkezett, egy olyan tweetre vonatkozott, amelyet a Pfizer egyik amerikai alkalmazottja tett közzé és több vezető munkatárs is megosztott. Ebben azt állították, hogy vakcinájuk 95%-ban hatékony a Covid-19 megelőzésében és 94%-ban hatékony a 65 év felettiek körében.

A PMCPA vizsgálata során arra jutott, hogy a Pfizer megsértette a 2019-es szabályozási kódexet összesen öt alkalommal. Az ítélet szerint a cég félrevezető állításokat tett és nem engedélyezett gyógyszert népszerűsített, továbbá nem tükrözte megfelelően a lehetséges mellékhatásokra vonatkozó bizonyítékokat. A PMCPA úgy találta, hogy ezek az intézkedések aláásták a gyógyszeriparba vetett bizalmat - írta meg a gript.ie.

Válaszul a Pfizer UK képviselője elismerte és sajnálkozását fejezte ki az ügy kapcsán, hangsúlyozva vállalati irányelveiket és az alkalmazottak képzését a közösségi média használatát illetően. A Pfizer brit országos orvosi igazgatója azt nyilatkozta, hogy bár az eset véletlen volt, komolyan veszik és betartják az iparági magatartási kódexet.

Ez nem az első eset volt, hogy a Pfizer konfliktusba került szabályozó hatóságokkal kapcsolatos kommunikációjuk miatt. Korábban Albert Bourla vezérigazgatót figyelmeztették "félrevezető" nyilatkozatai miatt gyermekvakcinák kapcsán. Bár egyes állításaik helybenhagyásra kerültek fellebbezés után, több súlyos vádpontot elutasítottak.

A Pfizer gazdaságilag jelentős beruházásokat hajt végre Írországban, de közben globálisan is jogi kihívásokkal néz szembe Covid-19 vakcinája miatt. Texasban például Ken Paxton állam főügyésze perelte be őket hamis állítások és információnyilvánosság manipulálása miatt. Németországban pedig egy per indult BioNTech-szel közösen fejlesztett vakcina mellékhatásaival kapcsolatban.

Ezek az események rávilágítanak arra, hogy milyen fontos a pontos és átlátható kommunikáció a gyógyszeriparban, valamint arra is, hogy milyen komoly következményei lehetnek annak, ha egy vállalat nem tartja be ezt elveket.