Milliókat költött a beavatkozásra a magyar rapper: komplikációk adódtak, de már minden rendben

Curtis, azaz civil nevén Széki Attila nemrég úgy döntött, újra dús hajat akar magának, így a műtőasztalra feküdt és 5000 szál új hajhagymát ültettek át a fejére - mondta el Balázsék reggeli műsorában a rapper a Borsonline szerint. Curtis elmondta, nem olcsó egy ilyen beavatkozás, sőt még akár komplikációk is felléphetnek, mint ahogy az vele is megtörtént. A rapper állítása szerint eddig sem a szépségéről volt híres, de tényleg csúnyának látta magát, amikor bedagadt a feje.

"Milliós tétel, de Törökországba járnak sokan egyébként, mert ott olcsóbb" – mondta Curits, aki mélyen zsebébe nyúlt, annak ellenére, hogy az ár töredékéért megcsináltathatta volna Isztambulban. "Ott kint kétezer euró állítólag" – jegyezte meg, hozzátéve: ott biztos nem mehet vissza az ember reklamálni, ha valami nem jó.

A rappernél komplikáció is fellépett: a beavatkozás után Curtis fejbőre bedagadt, majd a gyulladás jobban elterjedt. "Először úgy kezdődött, hogy a homlokom és a fejtetőm bedagadt, aztán lement a szememre. Na az keményen nézett ki" - mondta. "Amúgy se vagyok egy gyönyörű szép ember, de akkor még csúnyább voltam" – tette hozzá. Elmondása szerint azóta a gyulladás szépen elmúlt, és megnyugodott, hogy nem lesz semmi baj, az új hajával.

A zenész elárulta azt is, hogy egy legalább fél-háromnegyed éves folyamat, amíg a hajbeültetés után ténylegesen tapasztalható a változás, sőt az első dúsabb haj megjelenése még ennél is kicsit több idő. "Lassan mennem kell majd vissza kontrollra. Hamarosan kinőhet majd az első haj, ami ki is fog hullani, és majd ilyen tíz hónap múlva lesz dús a hajam" – mondta Curtis.