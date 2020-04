Minden második magyar tovább fizetné a hitelét: mutatjuk az okát

A hitelszerződéssel rendelkező adósok 49 százaléka nem szeretne élni a moratórium lehetőségével - derült ki egy friss online felmérésből, melyet közel 1250 hitelszerződéssel rendelkező ügyfél bevonásával végeztek. Az eredményekből az is kiderül, hogy a jelzáloghitelek vagy a fogyasztási kölcsönök törlesztését tervezik-e többen a moratórium idején.

A törlesztési moratórium 2020. március 19-én lépett életbe, és vonatkozik valamennyi lakossági és vállalati hitelszerződésre. A moratórium nem kötelező jellegű, az ügyfelek szabadon dönthetnek arról, hogy tovább törlesztik-e a hitelüket; ezt minden esetben a hitelező bank felé kell jelezni. De vajon milyen arányban vannak az adósok között azok, akik élnének ezzel a lehetőséggel, és azok, akik nem?

A Bank360.hu online kérdőíve szerint azok közül, akik jelenleg rendelkeznek valamilyen hitelszerződéssel, 51 százalék válaszolta azt, hogy élni fog a moratórium lehetőségével, 49 százalék viszont továbbra is szeretne törleszteni. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) becslésében 3 szcenáriót vázolt fel a moratóriumot igénybe vevők arányát tekintve. A felmérésnek eredménye a harmadik szcenárióhoz áll a legközelebb, ami 50% volt (Nagy Márton MNB Alelnök tájékoztatójában). Az MNB számítása szerint az 50%-os moratórium igénylés 25 milliárd forint profit kiesést jelent a pénzügyi szektornak.

Más eredményt ad, ha azt is figyelembe vesszük, hogy valaki csak egy, vagy több különböző hitelt is törleszt. Az egy hitellel rendelkezők többsége lemondana a moratóriumról (54%), más a helyzet viszont azoknál, akik több kölcsönt is fizetnek egyidőben: közülük csak 38 százalék látja biztosítottnak a törlesztést, azaz szintén lemondaná a moratóriumot,

a többség tehát ebben az esetben inkább kihasználná a moratóriumot.

A kitöltők körülbelül fele törleszt személyi kölcsönt, a másik felének jelzáloghitele van, illetve olyan ügyfelek is vannak, akiknek mindkettő van (194 fő). Az eredmények alapján a jelzáloghitelek további törlesztését bátrabban vállalják az ügyfelek, mint a személyi hitelekét. A személyi kölcsönt fizető ügyfeleknek ugyanis az 57 százaléka élne a hitel felfüggesztés lehetőségével, a jelzáloghitelesek között viszont ugyanez az arány csak 49 százalék.

Azok között, akik csak egy típusú hitelt fizetnek (tehát más típusú kölcsönt nem), még alacsonyabb a szüneteltetők aránya, jelzálog esetén már csak 40 százalék, személyi kölcsön esetén pedig 53 százalék, vagyis a többség a moratóriumot választja.

Érdemes utánaszámolni a döntés előtt, hogy megéri-e

A moratórium alapvetően azoknak nyújt segítséget, akiknek a koronavírus járvány terjedése közvetlenül vagy közvetve bevételkiesést, rosszabb esetben a munkahely elvesztését okozta - nekik nagy segítséget jelent, hogy a következő hónapokban nem kell aggódniuk a hitelük miatt. Azoknak viszont érdemes mérlegelni a tovább törlesztés lehetőségét, akik biztosnak érzik a jövedelmüket, hiszen így megkímélik magukat a moratórium miatt felmerülő plusz költségtől és a futamidő kitolódásától is.

