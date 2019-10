Nyílt lehúzás megy a magyar patikákban: csökkentett hatóanyag, sokszoros áron

Sokan szeretnek jó előre felkészülni a téli megbetegedéses időszakra: már most elkezdik szedni a vitaminokat, immunerősítőket, de legalábbis feltöltik a házipatikát az alapvető gyógyszerekkel. Azonban nem egy olyan gyógyszer van jelen a piacon, amelynek van vényköteles - rendszerint olcsóbb - és magasabb hatóanyag tartalmú, illetve vény nélkül kapható, alacsonyabb hatóanyagú változata is. A Pénzcentrum most utánajárt, mennyivel vannak túlárazva a szabadáras termékek, mert gyakran ugyanazért a 100 mg hatóanyagért 50-90 százalékkal többet fizethet a vásárló, ha vény nélkül veszi meg. Ezért sem érdemes előre betárazni a gyógyszerekből az őszi influenzaszezonra.

Sokan készülnek már most ősszel a közelgő hidegekre, járványidőszakokra, és már most feltöltik a házipatikát az alapvető gyógyszerekkel. A magyarok egyébként is hajlamosabbak "bespájzolni" a vény nélkül kapható gyógyszerekből betegség esetére, ahelyett hogy amint betegnek érzik magukat, elmennének a háziorvoshoz. Ez már csak azért sem jó stratégia, mert nem célszerű önmagunkat kúrálni, ha betegnek érezzük magunkat, menjünk el a háziorvoshoz. Másrészt, hogyha előre vásárolunk, akkor jellemzően nem a csak vényre kapható szerekkel töltjük fel a házipatikát, hanem főként vény nélküliekből, amelyek hatóanyagáért másfélszer annyit is otthagyhatunk a patikákban.

Sok, ugyanazt a hatóanyagot tartalmazó, vényköteles gyógyszer tablettánként több miligrammot tartalmaz, az ára alacsonyabb, és némelyiknek pedig még a kiszerelése is nagyobb. Hogy kiderítsük, mekkora különbség van árban, megvizsgáltuk a fix és szabadáras termékeket 5 olyan hatóanyag példáján keresztül.

Ugyanaz a hatóanyag, többszörös ár

Bizonyára már sok betegben felmerült a kérdés, hogy miért kapható csak vényre az 50 mg-os Cataflam, de érhető el vény nélkül a 25 mg-os Cataflam Dolo. Ráadásul amíg a vényköteles gyógyszert 1495 forintért tudjuk megvásárolni, addig a Dolo átlagosan 1730 forintba kerül. Ugyanannyi tabletta, feleannyi hatóanyaggal.

Azt, hogy mely gyógyszerek vénykötelesek az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szabhatja meg, de erre vonatkozóan javaslatokat tehet más nemzetközi intézet is, pl. az Európai Gyógyszerügynökség, hogy mely készítményeket ne lehessen orvosi ajánlás nélkül kiváltani. Például májusban belengette az OGYÉI, hogy a tablettánként 600 mg ibuprofén hatóanyag-mennyiséget meghaladó kiszerelésű gyógyszerek vénykötelessé válhatnak, így pl. az AlgoFlex Forte (600 mg), Dolgit MAX (800 mg), Ibumax (600 és 800 mg), és a Spedifen granulátum (400 mg és 600 mg).

A döntést akkor azzal indokolták, hogy nem ajánlott napi 1200 mg-nál több ibuprofént bevinni a szervezetbe egészségügyi kockázatok miatt, viszont az olyan kiszerelésű készítményeket, amelyeknél egy tabletta is 800 mg hatóanyagot tartalmaz, könnyű túladagolni. Ráadásul az ezeket a szereket leginkább alkalmazó, idősebb korosztályra a polifarmácia is jellemző, tehát hogy más-más egészségügyi panaszra, más szakorvos ugyanúgy ibuprofén tartalmú gyógyszert ír fel, a beteg pedig nem tudja, hogy melyik készítményben mennyi hatóanyag van, külön-külön nézi az ajánlott adagolást.

Így viszont túladagolhatja a hatóanyagot.

Nem volt ez másként a Cataflam esetében sem. A gyártók erre úgy reagáltak, hogy csökkentett hatóanyagú termékeket dobtak piacra, amelyeket meg lehetett vásárolni vény nélkül - mint pl. a Cataflam Dolo. Viszont amíg a vényköteles gyógyszerek fix árasak, addig a vény nélkül kaphatók árát a patikák szabhatják meg, így megeshet, hogy egy ugyanolyan kiszerelésű, de fele annyi hatóanyagot tartalmazó készítmény ára magasabb, mint a vényköteles változaté.

Például a magyarok által kedveltnek mondható Algopyrin hatóanyaga a metamizol-nátrium. Ilyen hatóanyagú készítményhez hosszú ideig nem lehetett vény nélkül hozzájutni, viszont sok egyéb kevésbé ismert termék is tartalmazza, mint az Algozone, a Flamborin, a Metamizol Sandoz, a Metapyrin, Panalgorin, vagy Quarelin, stb. Mindegyik vényköteles, és így van ez egész Európában, ahol a gyártó, a Sanofi valamennyi metamizol hatóanyagú készítménye vényköteles.

Korábban viszont Magyarországon több időszakban is lehetett vény nélkül kapni a Catalfamot: először 1992-ben döntött úgy a kormány, hogy a nem támogatott és biztonságos gyógyszereket recept nélkül is meg lehessen vásárolni a patikákban. Viszont ezt a szabad hozzáférést 2007-ben a hazai a gyógyszerhatóság ismét lekorlátozta. A hivatalos közlések szerint maga a gyártó, a Sanofi Aventis kezdeményezte a vény nélkül kapható metamizol-tartalmú gyógyszerek státuszának a felülvizsgálatát egészségügyi megfontolásokból.

Ugyanis a metamizol tartós fogyasztása a vérképző szervek zavarát, a fehérvérsejtek csökkenését, s ezáltal az immunrendszer gyengülését okozhatja.

Tehát nem véletlen, hogy nem lehet csak úgy, orvosi kontroll nélkül nagy hatóanyag-mennyiségű tablettákat vásárolni a gyógyszertárakban. Magyarországon így is Algopyrinből évente körülbelül 9 millió doboz fogy. Nem csoda, hogy erre a vásárlói igényre reagált a gyógyszerpiac is: nyáron került forgalomba az Algopyrin generikuma a Nodoryl Dolo, amely újra elérhetővé tette vény nélkül a hatóanyagot.

Az Algopyrin és a Nodoryl Dolo leírásában is ugyanaz olvasható, mindkét gyógyszer "erős vagy egyéb kezelésre nem reagáló fájdalmak és láz csillapítására szolgál, amennyiben más terápiás beavatkozás nem javasolt". Hatóanyaguk megegyezik, de míg a Nodoryl Dolóban egy tabletta 250 mg metamizol-nátriumot tartalmaz, addig az Algopyrinben egy tabletta 500 mg-ot. Viszont amíg az utóbbi 10 darabos kiszerelésű gyógyszer fix ára 398 forint, addig generikumának 20 darabos kiszerelésének átlagára 607 forint.

Tehát feleannyi hatóanyagot tartalmaznak a tabletták, de dupla annyi van egy dobozban, az ár mégis magasabb. Hogy lássuk a pontos arányokat, megvizsgáltuk a fenti táblázatban bemutatott készítmények esetében, hogy ugyanazt a 100 mg hatóanyagot hány forintért tudnánk megvenni a vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek esetében.

A táblázatból látható, hogy minden gyógyszer esetében a szabadáras, vény nélkül kapható készítmények a drágábbak. Viszont amíg pl. a Nodoryl Dolóban lévő adott mennyiségű metamizol-nátrium 34 százalékkal kerül többe, mint az az Algopyrinben lévő, addig a Voltaren Dolóban 39 százalékkal drágább ugyanannyi hatóanyag a vényre kapható Voltarennél. A Cataflam esetében 57, az Apranaxnál 68, a Memoril esetén pedig 80 százalékos különbséget állapítottunk meg. A legnagyobb eltérés viszont a Quamatel esetében volt: a vény nélküli Quamatel Miniben lévő famotidin ára 90 százalékkal drágább, mint a vényre kapható termékben.