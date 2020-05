Gyorshajtás nélkül is kaphatsz traffi-csekket: ezt rontják el sokan, te ne nézd be

Két olvasónk történetén keresztül mutatjuk be, hogy milyen bonyodalmak kerekedhetnek egy egyszerű próbaútból, aminek egyébként a jogászok szerint a fogalma sem teljesen tisztázott. A Pénzcentrum megkeresésére a D.A.S. Jogszervíz szakértői elmagyarázták, hogy mi a teendő, ha valaki kipróbálja hirdetett járművünket, és kárt tesz benne, illetve ha a próbaút után kapunk gyorshajtási csekket.

Az autó, vagy motorvásárlás elengedhetetlen része a kinézett jármű kipróbálása, hogy megbizonyosodjunk arról, nekünk való-e a jármű, nincsenek-e olyan hibái, amelyek csak menet közben jönnek elő. A Pénzcentrum az utóbbi hetekben két olvasói történetet is kapott, amelyekben közös, hogy a próbaút során történt valami káresemény. Alább prezentáljuk a két sztorit, majd a D.A.S Jogszervíz szakértőinek segítségével elmagyarázzuk, mit kell tenni, ha valamilyen nem várt esemény következik be az autó, motor kipróbálása, szervizeltetése közben.

Két történet, de a lényeg ugyanaz



Első olvasónk, Zsolt érdeklődését azonnal felkeltette egy 750-es Kawasaki hirdetése. A motor árát magasnak találta, de úgy gondolta, az árban ráérnek akkor is megegyezni, ha a próbaút alapján vásárlás mellett határozza el magát. A próbaút azonban félresikerült, mikor azt alig megkezdve végighúzta a motor oldalát a kerítéssel. Az eladó azonnal jelezte, hogy így nem kérdés, hogy meg kell vásárolnia a járművet, Zsolt azonban alkudni szeretett volna, és némileg megingott abban is, hogy ez a neki való jármű. Végül megvásárolta a motort, mert "hirtelen nem jutott jobb megoldás eszébe".

Bence pedig a 180 000 kilométeres nagyszerviz után pár héttel kapott közigazgatási bírság befizetésére irányuló felszólítást. A bírsághoz készült képeket áttanulmányozva döbbenten látta, hogy a szervizelés egyik napján, városon kívül történt a gyorshajtás. Azonnal felhívta a szervizet, ahol arra hivatkoztak, hogy a próbaút során történhetett az eset, így ők nem felelősek, de vegye fel a kapcsolatot az adott szerelővel, aki dolgozott a kocsiján. Utóbbi persze tagadott mindent.

A próbaút vajon mi?

Egy egyszerű próbaútból is kerekedhetnek tehát jogviták. A próbaút fogalma jogilag nincs szabályozva, egy jármű időleges használati jogosultságát jelenti a menettulajdonságok megtapasztalása érdekében.

- fejtették ki a problémát a Pénzcentrum megkeresésére a D.A.S szakértői. A próbaút során tipikusan nem a jármű tulajdonosa használja azt.

A teljes kép kedvéért meg kell jegyezni, hogy ha valaki engedély nélkül visz el kipróbálásra egy járművet, akkor jármű önkényes elvételétől a hűtlen kezelésig többféle bűncselekmény szóba jöhet, amire a ház előtt hagyott kocsit heccből kipróbáló fiatalok nem mindig gondolnak

- húzták alá, majd pedig arról beszéltek, hogy a tulajdonos beleegyezése sem jelenti azt, hogy a használó felemelhetné a kezét, ha a próbaút alatt váratlan események következnek be - kivéve talán a meteorit csapást, de ez viszonylag ritkán fordul elő. A beleegyezés jogi nyelven szerződést takar, amiből az is következik, hogy egy másik személy használati jogosultsága az adott szerződésben foglaltak szerint alakul.

Azt kell tehát vizsgálni, hogy a próbaút célja mi volt, ezen túlterjeszkedni nincs joga a használónak. Másfelől a tulajdonos személye ettől a megállapodástól még nem változik meg, így, ha a próbaút alatt a járműben kár keletkezik, az a tulajdonos kára, aminek a megtérítésére joggal tarthat igényt.

Részletes megállapodás nélkül

A próbaút célhoz kötöttsége érhető tetten a szervizelés alatti próbautakkal kapcsolatban is. Amikor a járművet szervizelésre vagy javításra átadjuk, jogilag vállalkozási szerződés jön létre a tulajdonos és a szerviz között. A vállalkozási szerződés úgynevezett eredménykötelem, így az az elvárás, hogy a hibát javítsák ki, a karbantartást végezzék el, ne csak kísérletezzenek vele. Előfordulhat, hogy már a hiba diagnosztizálásához, majd a kijavítás eredményességének az ellenőrzéséhez próbaútra van szükség a szerelő részéről.

A vállalkozónak azonban csak annyiban van használati joga, amennyiben ez a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges. Esetről esetre dől el, hogy éppen arról kell-e meggyőződni, hogy a motor megfelelően működik-e, a megfelelő beállítás lett-e elvégezve, vagy szükség van-e bejáratásra. A jármű ezt meghaladó használata jogellenes, és a vonatkozó bírói gyakorlat szerint az azzal összefüggő felelősség szigorú megítélés alá esik a tulajdon védelméhez fűződő fontos érdekre figyelemmel

- hívták fel a figyelmet a jogi szakemberek.

Károk - javítási költségtől a bizalomvesztésig

Ahogyan fentebb láttuk, a tulajdonos igényt tarthat a kára megtérítésére a hasonló esetekben. Mit értünk kár alatt? Egyfelől magában a dologban keletkezett kárt, ami jelen esetben a javítás összegével írható le egyszerűen. Ez azonban csak egy része a kárnak. Egy javított jármű esetén műszaki és piaci értékcsökkenés is bekövetkezhet, de az sem kizárt, az új alkatrészek növelik a műszaki értéket. Ennek ellenére az előzménykár ténye még szakszerű javítás mellett sem hozza jó alkupozícióba az eladót.

Forintosítható például a vevők bizalomvesztése? A kár tehát összetettebb lehet, mint első ránézésre tűnik, amit érdemes fejben tartanunk akkor is, ha egy koccanás után szeretne velünk egyezkedni a másik fél.

- jegyezték meg a D.A.S. jogi szakemberei. Amennyiben a károsult és a károkozó nem tud megegyezni, a károsult feladata bizonyítani, hogy milyen károk érték, amit aztán pénzben követelhet. Megegyezés alapján bármilyen más kártérítés is szóba jöhet, így példánkban a jármű megvásárlásától kezdve akár az is, hogy a vevő kölcsönadja a nyaralóját az eladónak az őt ért kár kompenzálásaként.

Nem felesleges lepapírozni!



Külön kérdéseket vet fel az objektív felelősség alapján a tulajdonoshoz megküldött bírság esete: ahhoz, hogy ne a tulajdonosnak kelljen befizetni, neki kell igazolnia azt, hogy a gépjárművet a szabályszegést megelőzően más természetes, vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt a használatba vevő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával alá is kell támasztania.

Nem felesleges óvatoskodás tehát, ha előzetesen tisztázzák és rögzítik a felek, ha az adott szervizelési, karbantartási feladathoz próbaútra van szükség. A szerviz pedig munkáltatóként akkor sem mentesül a felelősség alól, amennyiben a szerelő önhatalmúlag jár el, nem beszélve arról, hogy a fogyasztói bizalomvesztés komolyabb károkat okozhat, mint maga a bírság.

Tanulság természetesen mindig van. Egyfelől nem csak jogi szabályozás, hanem a társadalmi érintkezés kultúrája is megszabja, hogy mennyire élünk vissza egy adott helyzettel, mennyire tiszteljük más tulajdonát, és mennyire vállaljuk a felelősséget, amennyiben a szükség úgy hozza. Ezt a mércét pedig mi magunk is alakítjuk a saját magatartásunkkal. Másfelől a leghétköznapibb interakcióink jogi besorolása is számtalan kérdést vethet fel, az adott területre jellemző, specifikus szabályok alkalmazását követelheti meg. A legtöbb esetben ezek egzakt ismerete nélkül is elegendő a jóhiszeműség és tisztesség elvei alapján eljárnunk, egyezségre törekednünk, szükség esetén pedig a jog eszközeivel is kiállni magunkért.

- vélik a jogászok.

Címlapkép: Getty Images