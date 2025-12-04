2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
A close-up of a young fir branch with a garland, with shining lights, Merry Christmas.
Biztosítás

Rengeteg életet követel 2025-ben a felelőtlenség: pedig a tragédiák megelőzhetők lennének

Pénzcentrum
2025. december 4. 14:34

Az ünnepi időszak a meghittségről és a fényekről szól, ugyanakkor a lakástüzek kockázata jelentősen megnő ebben az időszakban. 2024-ben a decemberi hónapban érkezett a legtöbb lakossági tűzkár-bejelentés, az átlagos kárkifizetés pedig megközelítette a 2 millió forintot.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság statisztikái szerint tavaly 6582 lakóépületben keletkezett tűz, ami átlagosan napi 18 lakástüzet jelent. A téli hónapokban ez a szám még magasabb: decemberben és januárban naponta átlagosan 24,8 tűzeset történt, ami óránként egy lakástűz. Karácsony három napja alatt tavaly összesen 8 otthon vált lakhatatlanná tűz miatt.

Miért különösen veszélyes az ünnepi időszak?

Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője kiemeli: „Évente átlagosan 50-70 lakástűz köthető az adventi koszorúkhoz. Ha nincs a gyertyák alatt fém alátét, amint leég a gyertya, égni fog a koszorú is. Az égő gyertyát egy percre sem szabad felügyelet nélkül hagyni.

A karácsonyfák szintén komoly kockázatot jelentenek: a korán felállított fenyők gyorsan kiszáradnak, és néhány másodperc alatt teljesen lángra kaphatnak. A szakértők javaslata:

  • A fa legyen legalább 1,5 méterre minden hőforrástól.
  • Ne használjunk gyertyát vagy csillagszórót a díszítéshez.
  • Inkább LED-es égősorokat válasszunk, és éjszakára kapcsoljuk le őket.

A fényfüzéreknél különösen fontos a minőség: hibás, sérült vezetékek vagy összetekert állapotban használt hosszabbítók könnyen tüzet okozhatnak. Éjszakára mindig húzzuk ki a konnektorból! - áll a Generali Biztosító közleményében.

Csillagszórók és konyhai veszélyek

A csillagszórók akár 1600 Celsius-fokon égnek, ezért soha ne tegyük őket a karácsonyfára, és használat után vízben hűtsük le. Az ünnepi főzés közben pedig állítsunk be időzítőt, hogy ne feledkezzünk meg az ételről. Égő olajat soha ne vízzel oltsunk – tegyünk fedőt az edényre és kapcsoljuk ki a tűzhelyet.

Megelőzés és biztonság

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hangsúlyozza: „A megelőzés egyik legjobb eszköze a füstérzékelő. Ha pedig mégis tűz keletkezne, a legfontosabb, hogy meneküljünk ki az épületből, értesítsük a tűzoltókat, és ha van otthon porral oltó készülék, bátran használjuk.”
