A kiberbűnözők egyre szervezettebben és célzottabban használják az ismert márkák és szolgáltatók nevét, hogy bizalmat keltsenek.
Rengeteg életet követel 2025-ben a felelőtlenség: pedig a tragédiák megelőzhetők lennének
Az ünnepi időszak a meghittségről és a fényekről szól, ugyanakkor a lakástüzek kockázata jelentősen megnő ebben az időszakban. 2024-ben a decemberi hónapban érkezett a legtöbb lakossági tűzkár-bejelentés, az átlagos kárkifizetés pedig megközelítette a 2 millió forintot.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság statisztikái szerint tavaly 6582 lakóépületben keletkezett tűz, ami átlagosan napi 18 lakástüzet jelent. A téli hónapokban ez a szám még magasabb: decemberben és januárban naponta átlagosan 24,8 tűzeset történt, ami óránként egy lakástűz. Karácsony három napja alatt tavaly összesen 8 otthon vált lakhatatlanná tűz miatt.
Miért különösen veszélyes az ünnepi időszak?
Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője kiemeli: „Évente átlagosan 50-70 lakástűz köthető az adventi koszorúkhoz. Ha nincs a gyertyák alatt fém alátét, amint leég a gyertya, égni fog a koszorú is. Az égő gyertyát egy percre sem szabad felügyelet nélkül hagyni.”
A karácsonyfák szintén komoly kockázatot jelentenek: a korán felállított fenyők gyorsan kiszáradnak, és néhány másodperc alatt teljesen lángra kaphatnak. A szakértők javaslata:
- A fa legyen legalább 1,5 méterre minden hőforrástól.
- Ne használjunk gyertyát vagy csillagszórót a díszítéshez.
- Inkább LED-es égősorokat válasszunk, és éjszakára kapcsoljuk le őket.
A fényfüzéreknél különösen fontos a minőség: hibás, sérült vezetékek vagy összetekert állapotban használt hosszabbítók könnyen tüzet okozhatnak. Éjszakára mindig húzzuk ki a konnektorból! - áll a Generali Biztosító közleményében.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Csillagszórók és konyhai veszélyek
A csillagszórók akár 1600 Celsius-fokon égnek, ezért soha ne tegyük őket a karácsonyfára, és használat után vízben hűtsük le. Az ünnepi főzés közben pedig állítsunk be időzítőt, hogy ne feledkezzünk meg az ételről. Égő olajat soha ne vízzel oltsunk – tegyünk fedőt az edényre és kapcsoljuk ki a tűzhelyet.
Megelőzés és biztonság
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hangsúlyozza: „A megelőzés egyik legjobb eszköze a füstérzékelő. Ha pedig mégis tűz keletkezne, a legfontosabb, hogy meneküljünk ki az épületből, értesítsük a tűzoltókat, és ha van otthon porral oltó készülék, bátran használjuk.”
Az Allianz Hungária friss adatai szerint súlyos kockázatot jelent a magyar kkv-k számára az alacsony biztosítási penetráció és az alulbiztosítottság.
Az ünnepi időszak könnyen kaotikussá válhat, ha karácsony alatt elmegy az áram, leáll a fűtés vagy eldugul a lefolyó.
Az elmúlt két évben 16,6 millió csomag hamis, vagy káros játékot vontak ki az Európai Unió piacairól 36,8 millió euró értékben
Most közölte a NAV: megszűnik jelenlegi formájában a biztosítotti jogviszony bejelentése - ez lesz helyette
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette az új űrlap tervezetét és kitöltési útmutatóját, amely több változást hoz.
Kevés magyar tudja, erre bizony nem fizet egyik biztosítás sem: komoly pénzük bánhatja, ha beüt a baj
Volt olyan eset a magyar nyaralók körében, hogy azonnali műtétre volt szükség, de mentőrepülővel senkit nem kellett hazaszállítani.
November végére az érintett mintegy 400 ezer személyautóból várhatóan 60-70 ezer kgfb-szerződését is lecserélhetik.
Óriási bejelentést kapott rengeteg magyar autós: súlyos költség lett olcsóbb, ezt már sokan megérzik
A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításainak átlagdíjai országosan 0,8 százalékkal csökkentek a III. negyedévben.
A hideg megérkezett, az ország több pontján már havazik, és vasárnapra, hétfőre, keddre még több csapadékot jósolnak.
Kevés magyar ingatlantulaj tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: sokan csak akkor eszmélnek, amikor már késő
A társasházakban bármikor bekövetkezhet olyan káresemény, amely azonnali helyreállítást vagy akár nagyobb beruházást tesz szükségessé.
Több itthoni utasbiztosító módosított a légijáratok késedelmével, illetve az orvosi segítségnyújtásokkal kapcsolatos egyes korábbi szerződési feltételein.
Egy előrehozott döntéssel 20 év alatt akár több százezer forintot lehet spórolni.
Erről kevés kutya- és macskagazdi tud: így spórolhatnak súlyos pénzeket a magyar állattartók 2025-ben
Ahogy a családtagokkal is előfordulhat, a háziállataink, kedvenceink is szenvedhetnek balesetet vagy meg is betegedhetnek.
Egy nemzetközi kutatás szerint a magyarok 80%-a nem gondol bele, miből fog megélni, ha egy baleset miatt munkaképtelenné válik.
Súlyos, ami kiderült a magyar áldozatokat követelő kenyai repülőbalesetről: ez bármelyik magyar utazóval előfordulhat?
A kenyai repülőgép szerencsétlenség miatt egyre többen kérdezik: magánrepülőgépen elszenvedett balesetre is fizet-e a biztosító?
A magyarok fele fél éjszaka egyedül hazamenni – de miért? Kiderült, hogy nem a rendőrségi kiadások döntik el, mennyire érezzük magunkat biztonságban.
Fontos határidő közeleg több százer magyar autótulajnak: aki ügyes, több tízezret is foghat így a kötelezőn
A november elején kezdődő év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány még idén is több mint 750 ezer gépjárművet érint.
Egy friss vizsgálat szerint a gyerekek számára árusított láthatósági mellények több mint fele megbukott a biztonsági teszteken.
Egyre népszerűbbek a kisállat-biztosítások, a gazdik pedig egyre tudatosabban keresik, melyik a legideálisabb négylábú társuknak.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.