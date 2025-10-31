2025. október 31. péntek Farkas
14 °C Budapest
Egy repülőgép repül az égen
Biztosítás

Súlyos, ami kiderült a magyar áldozatokat követelő kenyai repülőbalesetről: ez bármelyik magyar utazóval előfordulhat?

Pénzcentrum
2025. október 31. 14:02

A kenyai repülőgép szerencsétlenség miatt egyre többen kérdezik: magánrepülőgépen elszenvedett balesetre is fizet-e a biztosító? Fizet. De csak akkor, ha a biztosítónál a szerződéskötéskor már tudták – és szerepel is a kötvényben -, hogy az utas programjában magángépes repülés is lesz, s azzal esetleg országhatárokat is át fog lépni.

A Kenyában történt tragikus szerencsétlenség híre sokakat megrendített, s ha nem is első gondolatként, de viszonylag rövid idő múlva felmerült a kérdés, mi történik az életben maradt családtagokkal, mikor, kinek és mennyit fizet a biztosító? Nem kellemes ilyen apropóból beszélni a biztosítás lényegéről, de sokaknak hasznos lehet tudni, hogyan lehet előre gondoskodni az életben maradó családtagokról, szeretteikről – olvasható a CLB biztosítási alkusz közleményében.

Németh Péter, a cég kommunikációs igazgatója leszögezi: mindenki tisztában van azzal, hogy egy úgynevezett ötcsillagos biztosítás sem véd meg a szerencsétlenségtől, de legalább könnyít a következmények anyagi terhein, a kenyaihoz hasonló tragédiában például csökkenti az életben maradt családtagok kiadásait.

Természetesen nincs az a kártérítés, ami felérne a szerettünk elvesztésével, de már a friss gyász alatt is sokakban felmerül a kérdés: hogyan tovább? Súlyosak lehetnek az anyagi következmények is, főleg akkor, ha hitel, különféle pénzügyi gondok, sokféle kiadás marad az elhunyt után. A kártérítés ennek az enyhítésére szolgál – szögezi le Németh. Persze nem mindegy – teszi hozzá –, hogy milyen biztosítások fedezetében indul el valaki nagy, főleg egzotikus, kalandos utakra.

A biztosítónak mindenről tudni kell. Arról mindenképpen, ha a program több országon átível, magánrepülős és kockázatos kalandokat is tartalmaz. Ezeknek a kockázati tényezőknek benne kell lennie a biztosítási szerződésben, máskülönben nagy csalódás lehet a kártérítési végösszeg. Az utasbiztosítások között ugyanis nagy különbségek vannak.

Csak az a konstrukció garantál kártérítést, amely tartalmazza a légi baleseti fedezetet, és az nem mindegy, hogy menetrend szerinti járattal, charterrel vagy magángéppel zajlik az utazás. Ráadásul ma már több biztosító országonként korlátozza a fedezetet, így egy magángépes, több országot érintő út előtt külön „kiterjesztést” is kérni kell – magyarázza a részleteket a szomorú eset kapcsán a szakértő.

A biztosítás tervezésekor nemcsak az elhunyt utasra vonatkozó kártérítésre kell figyelni, hanem arra is, hogy a biztosított balesetben bekövetkezett esetleges halála után a család legalább anyagilag ne omoljon össze. Fontos részlet, hogy kap-e segítséget a család a megélhetéshez, a hitelek rendezéséhez, vagy akár a gyerekek tanításához.

Németh szerint annak, aki sokat utazik mindenképpen érdemes életbiztosítással is gondoskodni a családjáról. Az összeg, amit a hátramaradottak kapnak, segíthet fenntartani az életüket, fizetni a jelzálogot, és biztosítani, hogy a gyerekek jövője legalább az anyagi korlátok miatt ne sérüljön.

Sokan hiszik, hogy az utasbiztosítás mindenre jó. A valóság az, hogy a részletek döntik el, mi történik egy tragédia után – összegzi a cég kommunikációs és értékesítési igazgatója.

Három lépés, amivel valódi védelmet adhatsz a szeretteidnek

  • Nézd át, mit tartalmaz a biztosításod, s h nincs benne légi baleseti vagy haláleseti fedezet, kérj bővítést!
  • Köss életbiztosítást, ha rendszeresen utazol! Ne félelemből, hanem felelős gondolkodóként szerződj!
  • Ne a legolcsóbb, hanem az utazáshoz legjobban illő biztosítást keresd! A választásoddal egyben arról is döntesz, halálod esetén milyen anyagi helyzetben hagyod a családodat.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #család #utazás #baleset #utasbiztosítás #életbiztosítás #kártérítés #áldozat #tragédia #repülőgép #áldozatok #repülőgép katasztrófa

