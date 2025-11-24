Kevés magyar tudja, erre bizony nem fizet egyik biztosítás sem: komoly pénzük bánhatja, ha beüt a baj

A magyarok körében is egyre kedveltebbek az őszi és téli utazások, sokan szeretnek november és február között akár hosszabb időre is elutazni, például a télből nyárba. Az ilyenkor utazóknak sem árt tudni azonban, mire fizethet a biztosításuk – főleg, hogy az idén nyári szezonban a 250 ezer forintot is elérte a külföldön betegség vagy baleset miatt orvosi ellátásra szoruló, vagy a poggyász eltűnése, esetleg az autó meghibásodása miatt anyagi kárt szenvedő utazók ellátásának, illetve kártérítésének átlagos költsége

Az MNB statisztikái szerint az utasbiztosításokból származó összesített díjbevétel az idei második negyedévben több mint 14 százalékkal, 10,8 milliárd forintra növekedett az egy évvel korábbi, 9,4 milliárd forintról. Az UNION szerint a lendület az év egészében kitarthat – a biztosító például a szeptember végéig tartó nyári szezonban már 100 ezernél is több egyéni utasbiztosítást értékesített.

Az UNION ügyfelei átlagosan 11 napra, 12 ezer forint körüli átlagdíjért kötöttek utasbiztosítást az idén nyári szezonban. Nyáron hetente átlagosan 461 darab kárbejelentés érkezett a biztosító telefonos asszisztencia vonalára, azonban augusztus közepén volt olyan hét is, amikor 610 bajbajutott ügyfél hívta a biztosító segélyvonalát.

Már egy szálka miatt is több ezer eurós számla jött, de 20 milliós baleset is előfordulhat

A nyári szezonban számos, jelentős anyagi kárral járó betegség vagy baleset történt az utazókkal.

A biztosító Törökországban nyaraló, gyermek ügyfelét súlyos kiszáradással vitték kórházba, ahol a családtól azonnali utalást követeltek a költségek rendezésére. Az UNION helyi partnere azonban fedezte az ellátás 900 eurós (nagyjából 360 ezer forintos) díját, így a család további komplikációk nélkül elhagyhatta az intézményt.

Egy idei tengerparti nyaraláson a halevők rémálma történt meg: a biztosító ügyfelének torkán megakadt egy szálka, amit csak műtéttel lehetett eltávolítani. A beavatkozás költsége – melyet az utasbiztosítás fedezett – több ezer euróra rúgott.

Az UNION egyik ügyfele Dél-Európába utazott, ahol egy egyszerűnek tűnő torokproblémával fordult orvoshoz, ám a vizsgálat egy azonnali beavatkozást igénylő szívproblémát is feltárt, így az ellátás összköltsége végül meghaladta a 4 ezer eurót.

Azonban ezeknél jóval nagyobb összegű volt az elmúlt időszakban térített legnagyobb összegű orvosi ellátás díja. A Vörös-tenger partján nyaraló, középkorú, gerincproblémákkal küzdő hölgy ügyfél quadozni ment, és egy baleset miatt bénulással fenyegető gerinctörést szenvedett. Az azonnali műtét, majd a business osztályon történő hazaszállítás díja összesen majdnem 20 millió forintot tett ki.

Bár az idei szezonban szerencsére nem volt szükség mentőrepülős hazaszállításra, a korábbi években előfordult olyan, hogy egy távolabbi országból már csak ez is 25 millió forintba került

- mondja Szabó Tamás, az UNION Biztosító utasbiztosítási üzletágának vezetője.

A szakember a Törökországba vagy Egyiptomba utazók figyelmét arra is felhívja, hogy ezekben az országokban jelentősen megemelkedtek az egészségügyi ellátások díjai, ezért több biztosítónál már csak pótdíj ellenében köthetünk biztosítást – érdemes tehát megnézni, hogy felszámít-e ilyet a biztosító.

Ha baj történik a nyaraláson, a legnagyobb költséget valószínűleg az orvosi kiadások jelentik – főképp akkor, ha már az utazás előtt is fennálló betegség rosszabbodik külföldön. Ez sok biztosítónál kizáró tényező, így biztosításkötés előtt ajánlott tisztázni, mire számíthatunk, ha érintettek vagyunk. Persze számos egyéb kárt is fizethetnek az utasbiztosítások, így is érdemes alaposan áttanulmányozni a fedezeteket.

Elveszett a poggyász vagy késett a repülő?

A statisztikák szerint aggasztó a helyzet a légi közlekedésben: 2025 első hat hónapjában csaknem minden negyedik utast – világszerte körülbelül 490,3 millió embert – érintettek a járatkésések vagy -törlések. Járatkésés vagy járattörlés és -átirányítás esetén automatikus kompenzációt kaphatunk a biztosítótól, ha egy megfelelő utasbiztosítást választunk. Gyakori az is, hogy bár az utazó megérkezik, a csomagja azonban elkeveredett útközben. Ha eltűnik vagy megrongálódik a bőrönd, vagy az abban szállított holmik, a biztosító egy adott keretig térítheti a személyes tárgyak értékét.

Lerobbant az autó?

Minden évben számos bejelentés érkezik hozzánk arról, hogy az autóval utazó ügyfelünk 15-18 éves járműve megadja magát. Például az ügyfelünk autójának Franciaországból történő hazaszállításáért 350 ezer forintot fizettünk

- jegyzi meg a biztosító utasbiztosítási üzletágának vezetője. Baleset vagy műszaki hiba esetén tehát a biztosító megszervezi és fizetheti helyettünk a helyszíni javíttatást vagy a szervizbe szállítást, az alkatrészcserét, a defektes gumiabroncs költségét, az autóbérlést vagy a hazautazást, sőt, akár még a szállást is a javítás idejére.

Elmarad vagy előbb véget ér a nyaralás?

Ha egy betegség vagy baleset miatt elmarad vagy előbb véget ér a nyaralás, sokan bukják az előre kifizetett szállás díját, a repülőjegy vagy az autóbérlés költségét, esetleg egy program – például egy sportesemény, a múzeumi belépők, egy fesztivál vagy a tevegelés – ugyancsak borsos árát. Egy jól megválasztott utasbiztosítás viszont térítheti ezeket is.

Megfázott a yorki?

A házi kedvencet is érheti baleset vagy betegség a nyaralás alatt: elég csak egy durvább rovarcsípésre vagy komolyabb fertőzésre gondolni. Ilyenkor az utasbiztosítás térítheti a kutyák és cicák külföldi orvosi ellátását és gyógyszereit is. „Fizettük már csípőficamos kutya ellátását, de olyan is előfordult, hogy egy 6 hónapos yorki megfázott a tengerparton, neki az állatorvosi költségeit álltuk a limit erejéig” - mondja Szabó Tamás.

Megtámadnak a kalózok? „Pár éve a vitorlás hajóval utazó biztosítottainkat egy atlanti-óceáni sziget kikötőjében kalózok támadták meg, akik elvitték az értékeiket” - mondja Szabó Tamás.

Ennél persze jóval gyakoribb a telepakolt csomagtartójú gépjárművek feltörése, ilyenkor átlagosan 300 ezer forint értékű kár keletkezik

- teszi hozzá. Egy jól kiválasztott utasbiztosítás viszont a laptop vagy más műszaki cikkek, illetve a sportfelszerelések ellopását is fedezheti.

Bajt okozunk, és fizetnünk kell?

Volt olyan eset, hogy egy véletlenül leejtett értékes porcelán miatt követelt kárpótlást az ügyfelünk szállásadója, míg egy másik biztosítottunk egy vízi járműben okozott kár miatt hívott minket segítségért

- mondja Szabó Tamás, az UNION utasbiztosítási üzletágának vezetője. Ha kárt okozunk más tulajdonában vagy akár testi épségében, akkor kártérítési kötelezettségünk keletkezhet. Volt már rá példa, hogy a biztosítottak gyerekei a szállodai szobában fociztak, és betörték a lapostévé képernyőjét. A számlát ilyenkor az fizeti, aki a kárt okozta - egy megfelelő utasbiztosítással viszont a biztosítónk is fedezheti