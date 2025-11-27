2025. november 27. csütörtök Virgil
Ez döbbenetes: több millió csomag hamis játékot kellett kivonni a forgalomból
Biztosítás

Ez döbbenetes: több millió csomag hamis játékot kellett kivonni a forgalomból

MTI
2025. november 27. 17:05

Az elmúlt két évben 16,6 millió csomag hamis, vagy káros játékot vontak ki az Európai Unió piacairól 36,8 millió euró értékben - közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol csütörtökön.

A hágai közlemény szerint 26 ország, köztük Magyarország bűnüldöző szerveinek együttműködésében végzett, hamisított játékok gyártóinak és importőreinek felszámolására indított művelet keretében idén 8,2 millió csomag játékot foglaltak le, amelyek becsült értéke mintegy 8,7 millió euró.

Az illetékes hatóságok hamisított játokok előállításában, vagy illegális kereskedelmében érintett 280 embert azonosítottak az év folyamán. A tavalyi művelet keretében 8,4 millió csomag játékot foglaltak le az EU területén, 28,1 millió euró becsült értékben. A hatóságok látókörébe 275 ember került hamisítás, vagy illegális kereskedelem miatt 2024-ben.

A lefoglalt hamisított játékokat főként kereskedelmi hajókon importálták Európába. A nyomozók legtöbb esetben szellemi tulajdon ellen elkövetett jogsértést, illetve az Európai Unió vonatkozó jogszabályi szabványainak való megfelelőségi tanúsítvány hiányát állapították meg. Emellett számos esetben veszélyes anyagok jelenlétét fedezték fel a játékokban.

Címlapkép: Getty Images
