A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette az új űrlap tervezetét és kitöltési útmutatóját, amely több változást hoz.
Ez döbbenetes: több millió csomag hamis játékot kellett kivonni a forgalomból
Az elmúlt két évben 16,6 millió csomag hamis, vagy káros játékot vontak ki az Európai Unió piacairól 36,8 millió euró értékben - közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol csütörtökön.
A hágai közlemény szerint 26 ország, köztük Magyarország bűnüldöző szerveinek együttműködésében végzett, hamisított játékok gyártóinak és importőreinek felszámolására indított művelet keretében idén 8,2 millió csomag játékot foglaltak le, amelyek becsült értéke mintegy 8,7 millió euró.
Az illetékes hatóságok hamisított játokok előállításában, vagy illegális kereskedelmében érintett 280 embert azonosítottak az év folyamán. A tavalyi művelet keretében 8,4 millió csomag játékot foglaltak le az EU területén, 28,1 millió euró becsült értékben. A hatóságok látókörébe 275 ember került hamisítás, vagy illegális kereskedelem miatt 2024-ben.
A lefoglalt hamisított játékokat főként kereskedelmi hajókon importálták Európába. A nyomozók legtöbb esetben szellemi tulajdon ellen elkövetett jogsértést, illetve az Európai Unió vonatkozó jogszabályi szabványainak való megfelelőségi tanúsítvány hiányát állapították meg. Emellett számos esetben veszélyes anyagok jelenlétét fedezték fel a játékokban.
Kevés magyar tudja, erre bizony nem fizet egyik biztosítás sem: komoly pénzük bánhatja, ha beüt a baj
Volt olyan eset a magyar nyaralók körében, hogy azonnali műtétre volt szükség, de mentőrepülővel senkit nem kellett hazaszállítani.
November végére az érintett mintegy 400 ezer személyautóból várhatóan 60-70 ezer kgfb-szerződését is lecserélhetik.
Óriási bejelentést kapott rengeteg magyar autós: súlyos költség lett olcsóbb, ezt már sokan megérzik
A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításainak átlagdíjai országosan 0,8 százalékkal csökkentek a III. negyedévben.
A hideg megérkezett, az ország több pontján már havazik, és vasárnapra, hétfőre, keddre még több csapadékot jósolnak.
Kevés magyar ingatlantulaj tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: sokan csak akkor eszmélnek, amikor már késő
A társasházakban bármikor bekövetkezhet olyan káresemény, amely azonnali helyreállítást vagy akár nagyobb beruházást tesz szükségessé.
Több itthoni utasbiztosító módosított a légijáratok késedelmével, illetve az orvosi segítségnyújtásokkal kapcsolatos egyes korábbi szerződési feltételein.
Egy előrehozott döntéssel 20 év alatt akár több százezer forintot lehet spórolni.
Erről kevés kutya- és macskagazdi tud: így spórolhatnak súlyos pénzeket a magyar állattartók 2025-ben
Ahogy a családtagokkal is előfordulhat, a háziállataink, kedvenceink is szenvedhetnek balesetet vagy meg is betegedhetnek.
Egy nemzetközi kutatás szerint a magyarok 80%-a nem gondol bele, miből fog megélni, ha egy baleset miatt munkaképtelenné válik.
Súlyos, ami kiderült a magyar áldozatokat követelő kenyai repülőbalesetről: ez bármelyik magyar utazóval előfordulhat?
A kenyai repülőgép szerencsétlenség miatt egyre többen kérdezik: magánrepülőgépen elszenvedett balesetre is fizet-e a biztosító?
A magyarok fele fél éjszaka egyedül hazamenni – de miért? Kiderült, hogy nem a rendőrségi kiadások döntik el, mennyire érezzük magunkat biztonságban.
Fontos határidő közeleg több százer magyar autótulajnak: aki ügyes, több tízezret is foghat így a kötelezőn
A november elején kezdődő év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány még idén is több mint 750 ezer gépjárművet érint.
Egy friss vizsgálat szerint a gyerekek számára árusított láthatósági mellények több mint fele megbukott a biztonsági teszteken.
Egyre népszerűbbek a kisállat-biztosítások, a gazdik pedig egyre tudatosabban keresik, melyik a legideálisabb négylábú társuknak.
A többség szerint még több kihívás vár ránk a jövőben, és egy változó, turbulens világra készülhetünk a következő 25 évben.
Óriási fordulat ezeknek a biztosítási károsultaknak ügyében: nem kell tovább várniuk, indul a kifizetés
A kárkifizetések a Fővárosi Kormányhivatal 2025. július 10-én hozott határozata nyomán indultak el.
A hazai lakásbiztosítások körülbelül 10 százaléka nem állandóan lakott ingatlanokra, főként nyaralókra vonatkozik.
Milliós veszteséget szevedhet rengeteg magyar lakásvásárló: erről eddig senki sem beszélt az Otthon Start kapcsán
Az Otthon Start Program nemcsak a lakáspiacot, hanem a lakásbiztosítási szektort is felpörgetheti – hívta fel a figyelmet a Netrisk.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
