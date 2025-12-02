Sok magyar cég emiatt kerülhet azonnal padlóra: elképesztően megszenvedhetik a dolgozóik is

Az Allianz Hungária friss adatai szerint súlyos kockázatot jelent a magyar kkv-k számára az alacsony biztosítási penetráció és az alulbiztosítottság. Bár 2025-ben a legnagyobb egyedi károkat tűzesetek okozták, a legtöbb kárt továbbra is a viharok jelentik a hazai vállalkozásoknak. A károk összetétele arra utal, hogy a cégek jelentős része nincs felkészülve azokra a természeti és üzemeltetési kockázatokra, amelyek évről évre egyre nagyobb terhet jelentenek.

Magyarországon közel egymillió kkv működik. A vagyonbiztosítási szerződések száma alig haladja meg a százezret. A vállalkozások túlnyomó része biztosítás nélkül dolgozik, miközben a környezeti változások miatt nő a károk előfordulási esélye és értéke. Az Allianz adatai szerint 2025-ben a viharokra 31, csőtörésekre 14, tűzkárokra 11 százalék jutott az éves kárkifizetésekből. A két legnagyobb eset egy-egy tűzkárhoz kötődött. Ezek egyenként több tízmillió forintos terhet jelentettek.

Dr. Tóth Krisztina, az Allianz Hungária Vállalati Kockázatvállalási vezetője szerint a probléma összetett. Sok vállalkozó úgy véli, hogy „velük nem történhet meg”. Mások költségcsökkentés miatt nem kötnek biztosítást, vagy túl alacsony limitekkel szerződnek. Így egy komoly tűz- vagy viharkár esetén már nem kapnak megfelelő fedezetet.

A szakértő kiemeli, hogy a kkv-k sérülékenysége abból is fakad, hogy gyakran korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek fejlesztésre vagy üzletmenet-folytonossági tervezésre. Ellátási láncuk kevésbé rugalmas. Éppen ezért számukra különösen fontos lenne a tudatos kockázatkezelés.

Pozitív fejlemény viszont, hogy egyre nagyobb az igény a szakmai felelősségbiztosítások iránt. A legerősebb terület az egészségügyi szakmai felelősségbiztosítás, ezt követi a könyvelői-könyvvizsgálói felelősségbiztosítás, majd a tervezői és kivitelezői szerződésekhez kapcsolódó biztosítás, amely 2025 eleje óta kötelező.

Az Allianz szerint a moduláris biztosítási csomagok enyhíthetnek az alulbiztosítottság problémáján. Ezek a termékek egyszerre kínálnak vagyon- és felelősségbiztosítást, és rugalmasan igazíthatók az adott vállalkozás működéséhez. Főként a mikro- és kisvállalkozások számára jelentenek átlátható és egyszerű megoldást.