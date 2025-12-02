2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Adminisztrációs feladatok egy családi cégnél.
Biztosítás

Sok magyar cég emiatt kerülhet azonnal padlóra: elképesztően megszenvedhetik a dolgozóik is

Pénzcentrum
2025. december 2. 20:41

Az Allianz Hungária friss adatai szerint súlyos kockázatot jelent a magyar kkv-k számára az alacsony biztosítási penetráció és az alulbiztosítottság. Bár 2025-ben a legnagyobb egyedi károkat tűzesetek okozták, a legtöbb kárt továbbra is a viharok jelentik a hazai vállalkozásoknak. A károk összetétele arra utal, hogy a cégek jelentős része nincs felkészülve azokra a természeti és üzemeltetési kockázatokra, amelyek évről évre egyre nagyobb terhet jelentenek.

Magyarországon közel egymillió kkv működik. A vagyonbiztosítási szerződések száma alig haladja meg a százezret. A vállalkozások túlnyomó része biztosítás nélkül dolgozik, miközben a környezeti változások miatt nő a károk előfordulási esélye és értéke. Az Allianz adatai szerint 2025-ben a viharokra 31, csőtörésekre 14, tűzkárokra 11 százalék jutott az éves kárkifizetésekből. A két legnagyobb eset egy-egy tűzkárhoz kötődött. Ezek egyenként több tízmillió forintos terhet jelentettek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Dr. Tóth Krisztina, az Allianz Hungária Vállalati Kockázatvállalási vezetője szerint a probléma összetett. Sok vállalkozó úgy véli, hogy „velük nem történhet meg”. Mások költségcsökkentés miatt nem kötnek biztosítást, vagy túl alacsony limitekkel szerződnek. Így egy komoly tűz- vagy viharkár esetén már nem kapnak megfelelő fedezetet.

A szakértő kiemeli, hogy a kkv-k sérülékenysége abból is fakad, hogy gyakran korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek fejlesztésre vagy üzletmenet-folytonossági tervezésre. Ellátási láncuk kevésbé rugalmas. Éppen ezért számukra különösen fontos lenne a tudatos kockázatkezelés.

Kapcsolódó cikkeink:

Pozitív fejlemény viszont, hogy egyre nagyobb az igény a szakmai felelősségbiztosítások iránt. A legerősebb terület az egészségügyi szakmai felelősségbiztosítás, ezt követi a könyvelői-könyvvizsgálói felelősségbiztosítás, majd a tervezői és kivitelezői szerződésekhez kapcsolódó biztosítás, amely 2025 eleje óta kötelező.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az Allianz szerint a moduláris biztosítási csomagok enyhíthetnek az alulbiztosítottság problémáján. Ezek a termékek egyszerre kínálnak vagyon- és felelősségbiztosítást, és rugalmasan igazíthatók az adott vállalkozás működéséhez. Főként a mikro- és kisvállalkozások számára jelentenek átlátható és egyszerű megoldást.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #vállalkozás #kkv #vihar #allianz #tűz #biztosító #kockázat #károk #vállalatok #vállalkozások #biztosítások #természeti katasztrófa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:01
20:41
20:31
20:01
19:33
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 2. 16:50
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 2. 15:25
Barabásék ellehetetlenítették volna az újságírást - Interjú Galambos Mártonnal a Hell-Forbes per lezárásáról
A Media1 Podcast legújabb epizódjában Galambos Mártonnal, a Forbes Magyarország vezérigazgatójával b...
Bankmonitor  |  2025. december 2. 13:08
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstruk...
Holdblog  |  2025. december 2. 07:39
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Ma...
Összkép  |  2025. november 30. 20:16
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeine...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. december 2.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
2025. december 2.
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
2025. december 2.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 2. kedd
Melinda, Vivien
49. hét
December 2.
A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
Ajánlatunk
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Milliós veszteséget szevedhet rengeteg magyar lakásvásárló: erről eddig senki sem beszélt az Otthon Start kapcsán
2
1 hónapja
Súlyos, ami kiderült a magyar áldozatokat követelő kenyai repülőbalesetről: ez bármelyik magyar utazóval előfordulhat?
3
5 napja
Most közölte a NAV: megszűnik jelenlegi formájában a biztosítotti jogviszony bejelentése - ez lesz helyette
4
3 hónapja
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
5
4 hete
Nagyon rossz irányba halad ezzel több millió magyar: mindent elveszíthetnek, ha nem lépnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szabad felhasználású jelzáloghitel
lényege, hogy tehermentes ingatlanra kedvező kamatfeltételekkel vehetünk fel kölcsönt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 19:01
Itt a 13. havi nyugdíj és 14. havi nyugdíj kalkulátor: mutatjuk, kinek és mekkora összeg járhat 2026-ban
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 18:12
Nem kertelt tovább, kimondta Putyin, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
Agrárszektor  |  2025. december 2. 20:32
Hatályba lépett a törvény a gazdaságátadás rendezésére