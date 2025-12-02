Az ünnepi időszak könnyen kaotikussá válhat, ha karácsony alatt elmegy az áram, leáll a fűtés vagy eldugul a lefolyó.
Sok magyar cég emiatt kerülhet azonnal padlóra: elképesztően megszenvedhetik a dolgozóik is
Az Allianz Hungária friss adatai szerint súlyos kockázatot jelent a magyar kkv-k számára az alacsony biztosítási penetráció és az alulbiztosítottság. Bár 2025-ben a legnagyobb egyedi károkat tűzesetek okozták, a legtöbb kárt továbbra is a viharok jelentik a hazai vállalkozásoknak. A károk összetétele arra utal, hogy a cégek jelentős része nincs felkészülve azokra a természeti és üzemeltetési kockázatokra, amelyek évről évre egyre nagyobb terhet jelentenek.
Magyarországon közel egymillió kkv működik. A vagyonbiztosítási szerződések száma alig haladja meg a százezret. A vállalkozások túlnyomó része biztosítás nélkül dolgozik, miközben a környezeti változások miatt nő a károk előfordulási esélye és értéke. Az Allianz adatai szerint 2025-ben a viharokra 31, csőtörésekre 14, tűzkárokra 11 százalék jutott az éves kárkifizetésekből. A két legnagyobb eset egy-egy tűzkárhoz kötődött. Ezek egyenként több tízmillió forintos terhet jelentettek.
Dr. Tóth Krisztina, az Allianz Hungária Vállalati Kockázatvállalási vezetője szerint a probléma összetett. Sok vállalkozó úgy véli, hogy „velük nem történhet meg”. Mások költségcsökkentés miatt nem kötnek biztosítást, vagy túl alacsony limitekkel szerződnek. Így egy komoly tűz- vagy viharkár esetén már nem kapnak megfelelő fedezetet.
A szakértő kiemeli, hogy a kkv-k sérülékenysége abból is fakad, hogy gyakran korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek fejlesztésre vagy üzletmenet-folytonossági tervezésre. Ellátási láncuk kevésbé rugalmas. Éppen ezért számukra különösen fontos lenne a tudatos kockázatkezelés.
Pozitív fejlemény viszont, hogy egyre nagyobb az igény a szakmai felelősségbiztosítások iránt. A legerősebb terület az egészségügyi szakmai felelősségbiztosítás, ezt követi a könyvelői-könyvvizsgálói felelősségbiztosítás, majd a tervezői és kivitelezői szerződésekhez kapcsolódó biztosítás, amely 2025 eleje óta kötelező.
Az Allianz szerint a moduláris biztosítási csomagok enyhíthetnek az alulbiztosítottság problémáján. Ezek a termékek egyszerre kínálnak vagyon- és felelősségbiztosítást, és rugalmasan igazíthatók az adott vállalkozás működéséhez. Főként a mikro- és kisvállalkozások számára jelentenek átlátható és egyszerű megoldást.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette az új űrlap tervezetét és kitöltési útmutatóját, amely több változást hoz.
November végére az érintett mintegy 400 ezer személyautóból várhatóan 60-70 ezer kgfb-szerződését is lecserélhetik.
A hideg megérkezett, az ország több pontján már havazik, és vasárnapra, hétfőre, keddre még több csapadékot jósolnak.
Több itthoni utasbiztosító módosított a légijáratok késedelmével, illetve az orvosi segítségnyújtásokkal kapcsolatos egyes korábbi szerződési feltételein.
Egy nemzetközi kutatás szerint a magyarok 80%-a nem gondol bele, miből fog megélni, ha egy baleset miatt munkaképtelenné válik.
A magyarok fele fél éjszaka egyedül hazamenni – de miért? Kiderült, hogy nem a rendőrségi kiadások döntik el, mennyire érezzük magunkat biztonságban.
Egy friss vizsgálat szerint a gyerekek számára árusított láthatósági mellények több mint fele megbukott a biztonsági teszteken.
A kárkifizetések a Fővárosi Kormányhivatal 2025. július 10-én hozott határozata nyomán indultak el.
