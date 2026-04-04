Meghalt egy 14 éves fiú Budapesten: a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügyet

Az RTL Híradó értesülései szerint a kórházban meghalt az a 14 éves fiú, akit hétfő este gázolt el a H5-ös HÉV a Határ úti gyalogos átkelőnél. A rendőrség közlése alapján a fiatal a tilos jelzés ellenére próbált áthaladni a síneken.

A helyszíni körülmények és a tanúk beszámolói szerint a fiú a telefonjára figyelt, fülében fülhallgató volt, így sem a közeledő szerelvényt, sem annak hangjelzését nem érzékelhette, amikor megpróbált átkelni előtte.

A mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, ahol eszméletlen állapotban találták meg a sérültet, majd ellátását követően életveszélyes állapotban szállították kórházba – mondta az RTL-nek Győrfi Pál szóvivő. A fiút az intenzív osztályon kezelték, azonban az életét már nem tudták megmenteni. Az ügy körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.