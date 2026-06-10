2026. június 10. szerda Margit, Gréta
29 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Légi felvétel az UNESCO világörökség részét képező Diocletianus-palotáról Split óvárosában, Horvátország második legnagyobb városában és Dalmácia legnagyobb városában, Split-Dalmácia megyében, Dél-Horvátországban.
Utazás

Többet érhetnek a nyaralási fotók, mint gondolná: különleges kezdeményezés indult a közeli tengeren

Pénzcentrum
2026. június 10. 14:42

Az Adriai-tengernél nyaralók és a helyiek is bekapcsolódhatnak a tengeri élővilág, valamint a környezeti változások kutatásába a zágrábi Ruđer Bošković Intézet új kampányának köszönhetően. A résztvevők okostelefonos fotóikkal és egy mobilalkalmazás segítségével járulhatnak hozzá a tudományos adatgyűjtéshez.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A tengerkutatási központ kezdeményezése arra ösztönzi az embereket, hogy a szokásos emlékfotók mellett a tengeri élőlényeket, az inváziós fajokat, a hulladékot vagy a szokatlan jelenségeket is örökítsék meg a kutatók számára. A lefotózott medúzákat, algákat, halakat, kagylókat vagy éppen szemétdarabokat a Crafting the Sea nevű telefonos alkalmazáson keresztül lehet egyszerűen bejelenteni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mirta Smodlaka Tanković, az intézet rovinji központjának vezetője hangsúlyozta, hogy nem művészi értékű természetfotókat várnak, hanem olyan megfigyeléseket, amelyek érdemben előmozdítják a tudományt. A részvételhez semmilyen szakmai előképzettség nem szükséges, csupán nyitott szemmel kell járni a parton vagy a vízben, majd lefotózni és beküldeni az észlelt jelenséget.

Kapcsolódó cikkeink:

A kampányt egy rovinji innovációs rendezvényen mutatták be, ahol az érdeklődők a gyakorlatban is kipróbálhatták az alkalmazás működését. A közösségi tudományos adatgyűjtés mellett a kutatók modern technológiát is bevetnek, így a tengerfenék feltérképezését és a víz alatti környezet állapotának nyomon követését kamerákkal, valamint speciális érzékelőkkel felszerelt autonóm vízi járművek is segítik. Az állampolgári részvétel és az intelligens mérőeszközök ötvözése így együttesen ad sokkal pontosabb képet az Adria vizében zajló folyamatokról.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #okostelefon #nyaralás #hulladék #horvátország #kutatás #adria #környezetvédelem #tenger #tudomány #alkalmazás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:42
14:29
14:13
13:59
13:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 10.
Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta
2026. június 9.
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
2026. június 10.
Várjunk még, vagy most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Eddig tarthat ki a forint bivalyereje
2026. június 10.
Szabályosan menekülnek a pestiek ezekből a kerületekből: mégis, mi elől futhatnak ennyien?
2026. június 9.
Kiszámoltuk, mikor érhetjük utol Ausztriát: 50 év vagy -3,5 millió magyar
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 10. szerda
Margit, Gréta
24. hét
Június 10.
A kézművesség világnapja
Június 10.
A magyar ügyészség napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban
2
1 napja
20:40 után nincs Balaton, a menetrend döntheti be a szezont: sok vendéglátós ki sem nyit 2026-ban
3
1 hete
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
4
1 hete
Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: jégesőre és heves viharra is számíthatunk ezekben a megyékben délután
5
1 hete
Ingyen szállással és ellátással kínálnak álommunkát egy görög szigeten: csak ezt az egy dolgot kérik cserébe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kizárás
Egyes kockázatokat a szerződés kizár a biztosítási fedezetből, így bekövetkezésük esetén a biztosító nem fizet, mivel a kizárt esemény - nem biztosítási esemény. Pl. a casco biztosítás térít a gépkocsi töréskára esetén, de kizárja a térítést, ha a törés versenyen, vagy arra felkészülés során következett be.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 14:29
Változtat a One: reklámok kerülnek az RTL+ Premiumba, csak pluszpénzért lehet megúszni
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 13:23
Különleges felhőket láthat, aki felnéz most az égre: brutális vihart jeleznek elő, órákon belül lecsap az országra
Agrárszektor  |  2026. június 10. 14:32
Megjelent az afrikai sertéspestis vírusa a házi sertésekben: mit jelent valójában a szabolcsi kitörés?