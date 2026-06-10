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Többet érhetnek a nyaralási fotók, mint gondolná: különleges kezdeményezés indult a közeli tengeren
Az Adriai-tengernél nyaralók és a helyiek is bekapcsolódhatnak a tengeri élővilág, valamint a környezeti változások kutatásába a zágrábi Ruđer Bošković Intézet új kampányának köszönhetően. A résztvevők okostelefonos fotóikkal és egy mobilalkalmazás segítségével járulhatnak hozzá a tudományos adatgyűjtéshez.
A tengerkutatási központ kezdeményezése arra ösztönzi az embereket, hogy a szokásos emlékfotók mellett a tengeri élőlényeket, az inváziós fajokat, a hulladékot vagy a szokatlan jelenségeket is örökítsék meg a kutatók számára. A lefotózott medúzákat, algákat, halakat, kagylókat vagy éppen szemétdarabokat a Crafting the Sea nevű telefonos alkalmazáson keresztül lehet egyszerűen bejelenteni.
Mirta Smodlaka Tanković, az intézet rovinji központjának vezetője hangsúlyozta, hogy nem művészi értékű természetfotókat várnak, hanem olyan megfigyeléseket, amelyek érdemben előmozdítják a tudományt. A részvételhez semmilyen szakmai előképzettség nem szükséges, csupán nyitott szemmel kell járni a parton vagy a vízben, majd lefotózni és beküldeni az észlelt jelenséget.
A kampányt egy rovinji innovációs rendezvényen mutatták be, ahol az érdeklődők a gyakorlatban is kipróbálhatták az alkalmazás működését. A közösségi tudományos adatgyűjtés mellett a kutatók modern technológiát is bevetnek, így a tengerfenék feltérképezését és a víz alatti környezet állapotának nyomon követését kamerákkal, valamint speciális érzékelőkkel felszerelt autonóm vízi járművek is segítik. Az állampolgári részvétel és az intelligens mérőeszközök ötvözése így együttesen ad sokkal pontosabb képet az Adria vizében zajló folyamatokról.
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