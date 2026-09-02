Azonnal töröld, ha ilyen SMS-t kapsz a NAV-tól: százezres csapdával fosztják ki a magyarokat

Újabb adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében, az elkövetők egy még be sem nyújtható, 2026-os adóbevallásra hivatkozva ígérnek százezres nagyságrendű pénzvisszatérítést. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy soha nem kérnek bankkártya-adatokat, és nem küldenek ügyintézésre szolgáló hivatkozásokat ilyen formában.

A napokban terjedő hamis üzenetek arról tájékoztatják a címzetteket, hogy a 2026-os adóbevallásukat már feldolgozták, és 102 ezer forintos visszatérítést hagytak jóvá számukra. Az összeg kiutalását a mellékelt hivatkozásra kattintva lehetne elindítani, ez a link azonban nem a NAV hivatalos oldalára, hanem egy adathalász felületre mutat.

A hatóság rámutatott a csalás egyértelmű buktatójára, miszerint mivel jelenleg is 2026-ot írunk, az idei évre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallásokat értelemszerűen még be sem lehetett nyújtani, így azokat feldolgozni sem tudták. Erre csak az év lezárulta után nyílik lehetőség.

A NAV ismételten leszögezte, hogy sem e-mailben, sem SMS-ben nem küld értesítést adó-visszatérítésről, tartozásról vagy számlaegyenlegről. Kiemelték, hogy a hivatalos ügyintézéshez soha nem csatolnak közvetlen hivatkozást ezeken a csatornákon, és érzékeny bankkártya-adatokat sem kérnek be ilyen módon.

A gyanús üzenetekkel kapcsolatban érdemes tájékozódni a hatóság honlapján, ahol egy folyamatosan frissülő menüpontban gyűjtik a csalók aktuális próbálkozásait.