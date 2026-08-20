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Autó

Te is kaptál ilyen SMS-t mostanában? Rá ne kattints a linkre: semmi perc alatt kifosztanak

Pénzcentrum
2026. augusztus 20. 10:02

Új csalási módszerre figyelmeztet az Európában több országban is elterjedt parkoló alkalmazás, az EasyPark: a csalók SMS-ben próbálják rávenni az autósokat, hogy egy állítólagos parkolási tartozást fizessenek ki. A megtévesztő üzenetekben fizetési linket küldenek, és azzal fenyegetnek, hogy késlekedés esetén jelentősen megemelkedik a követelt összeg. Az applikációt a nyaraló magyarok is előszeretettel használják az európai fizetős övezetekben, így nekik sem árt figyelni!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egyre több helyen lehet már mobiltelefonos alkalmazással rendezni a parkolási díjat, ezt pedig a csalók is igyekeznek kihasználni. Az EasyPark nevével visszaélve olyan SMS-eket küldenek ki, amelyekben állítólagos elmaradt parkolási díj rendezésére szólítják fel a címzetteket - hívta fel a figyelmet a Német Autóklub.

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A csalók az EasyPark nevében keresik meg az autósokat, és azt állítják, hogy egy korábbi parkolás után még tartozásuk van. Az üzenetben egy fizetési linket is elhelyeznek, amelyen keresztül a címzett állítólag rendezheti az összeget.

A megtévesztés része a sürgetés is: az üzenetekben késedelmes fizetéssel és további költségekkel fenyegetik a címzetteket. Egy jelenleg terjedő változatban például 11,93 eurós (kb. 4300 forintos) állítólagos tartozást követelnek, és azt írják, hogy nemfizetés esetén a teljes összeg több mint 87 euróra (kb. 31 ezer forint) emelkedhet. Más üzenetekben akár 100 eurós (több mint 36 ezer forintos) követeléssel és hatósági intézkedésekkel is fenyegetőznek.

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A cél egyértelműen az, hogy az áldozat a sürgetés hatására rákattintson a kapott linkre, majd megadja fizetési vagy személyes adatait. Az EasyPark külön figyelmeztetést tett közzé a csalási kísérletekről. A vállalat szerint a felhasználóknak különösen az SMS-ben vagy e-mailben érkező fizetési felszólításokkal kell óvatosnak lenniük.

A szolgáltató hangsúlyozza, hogy nem kér bankkártyaadatokat, PIN-kódot vagy jelszót SMS-ben, és nem küld olyan üzenetet, amelyben egy linken keresztül kellene pénzt átutalni vagy személyes adatokat megadni. A hivatalos tranzakciókat az EasyPark alkalmazásán keresztül kell intézni.

A cég arra is felhívja a figyelmet, hogy az EasyPark nem küld SMS-eket ismeretlen vagy személyes telefonszámokról.

Nem ez az első parkolós csalás

A parkolással kapcsolatos digitális szolgáltatásokat már korábban is felhasználták csalók. Az elmúlt évben például hamis QR-kódokat helyeztek el parkolóautomatákon, hogy a gyanútlan autósokat megtévesztő weboldalakra irányítsák.

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A mostani módszer abban különösen veszélyes, hogy az SMS sürgető hangvételével próbálja elhitetni a címzettel: azonnal fizetnie kell, különben komolyabb következményekkel számolhat.

Mit tegyünk, ha ilyen SMS érkezik?

A legfontosabb, hogy ne kattintsunk az üzenetben található linkre, és ne adjunk meg semmilyen banki vagy személyes adatot. A gyanús üzenetet érdemes törölni, a feladót pedig letiltani. A parkolási díjakat kizárólag a hivatalos EasyPark alkalmazáson keresztül célszerű rendezni.

Ha valaki már megadta bankkártya- vagy egyéb fizetési adatait, az ADAC jogászai szerint haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot a bankkal, és szükség esetén le kell tiltani a kártyát. Emellett érdemes rendőrségi feljelentést is tenni.

A csalók üzeneteinek egyik legfontosabb figyelmeztető jele a sürgetés: ha egy SMS azonnali fizetésre próbál rávenni, különösen pedig magasabb összeggel vagy hatósági következményekkel fenyeget, érdemes gyanakodni.
Címlapkép: Getty Images
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