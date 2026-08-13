2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
21 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A mobile phone in the hands of a girl. A young woman in a black T-shirt is holding a phone. The fraudster sends an email message. The work of a freelancer, businessman. The wife checks messages and notifications on social networks. Wir
Tech

Te is kaptál SMS-t erről a gyanús telefonszámról a napokban? Rá ne kattints a linkre, seperc alatt nullázzák vele a bankszámládat

Pénzcentrum
2026. augusztus 13. 17:30

Újabb gyanús SMS-ekkel próbálhatják átverni a magyar mobilozókat: a csalók nyereményt ígérnek, majd egy ismeretlen linkre próbálják rávenni a címzetteket. Ha te is kaptál hasonló üzenetet, ne kattints rá, mert könnyen személyes vagy banki adataid bánhatják.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Újabb gyanús SMS-ek terjednek magyar telefonszámokra: a csalók nyereménnyel kecsegtetik a címzetteket, majd egy linkre próbálják rávenni őket. Ha te is kaptál ilyen üzenetet, semmiképpen ne kattints a benne szereplő hivatkozásra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Vadiúj SMS csalás, német telefonszámról.Vadiúj SMS csalás, német telefonszámról. A kitakart részen mindenkinek a saját telefonszáma látható.

A képen látható esetben a +49-es, vagyis német előhívójú telefonszámról érkezett üzenet. A feladó először azt írta: „Gratulálunk a nyereménnyel! A díj a tied lehet!”, majd egy ismeretlen weboldalra mutató linket is mellékelt. Egy másik üzenetben már azt állították, hogy korábban kellett volna írni, a címzett „megnyerte” a nyereményt, és szintén egy igencsak átlászó URL-el rendelkező hivatkozást küldtek.

Az ilyen üzenetek tipikus adathalász kísérletek. A csalók célja általában az, hogy a címzett a linkre kattintva egy megtévesztő oldalra jusson, ahol személyes, banki vagy bankkártyaadatokat próbálnak megszerezni. Az is előfordulhat, hogy a weboldal további alkalmazás telepítésére vagy más veszélyes műveletre próbálja rávenni a felhasználót.

A legfontosabb szabály: ne kattints a linkre, ne adj meg adatokat, és ne válaszolj az üzenetre. Ha valóban részt vettél valamilyen nyereményjátékban, a szervező hivatalos weboldalán, az ismert elérhetőségeken keresztül ellenőrizd, hogy valóban nyertél-e.

Ha már rákattintottál a linkre, de nem adtál meg semmilyen adatot és nem telepítettél semmit, a kockázat jellemzően kisebb. Ha viszont banki vagy bankkártyaadatokat is megadtál, érdemes haladéktalanul felvenni a kapcsolatot a bankoddal, és szükség esetén letiltani a kártyát.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A kiberbiztonsági szakértő tanácsai

Tavaly novemberben interjút készítettünk Weismüller Gáborral, a Magyar Bankszövetség Csalás Elleni Munkacsoportjának vezetőjével, aki arról beszélt, hogy az elektronikus visszaélések száma a tavalyi évben közel 38 százalékkal nőtt. A beszélgetés során a szakértő kiemelte azt is, hogy a sikeres csalások elsöprő mennyiségben az ügyfelek óvatlansága miatt következnek be. 

Weismüller Gábor akkor szinte az összes létező magyarországi csalástípusról beszélt, valamint arról is, mi a teendő, ha csalás áldozatává válunk – ezen túl pedig természetesen további tanácsokat is megosztott azzal kapcsolatban, hogyan előzhetjük meg azt, hogy megtörténjen a baj. Az interjú IDE kattintva olvasható el.
Címlapkép: Getty Images
#nyeremény #tech #csalás #bankkártya #átverés #sms #csalók #adathalász #adatok #adathalászat #telefonos csalók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:30
19:00
18:49
18:33
18:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 13.
A kibertámadások a hazai kritikus infrastruktúrát is fenyegethetik: a közműhálózat is célpontja lehet a hackerenek
2026. augusztus 12.
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
2026. augusztus 13.
Fájó milliókat bukik Magyarország: miközben mások dörzsölik a markukat, mi kimaradunk a gigászi üzletből
2026. augusztus 13.
Durva dolog derült ki az IKEA kanapéiról: szinte minden magyar nappali áldozatul esett
2026. augusztus 13.
Végzetes hibát követett el a magyar vendéglátás? Elképesztő, miért lett elérhetetlen luxus az étterembe járás
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 13. csütörtök
Ipoly
33. hét
Augusztus 13.
A balkezesek világnapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
3 hete
Vadiúj csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
3
3 hete
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
4
4 hete
Kész, ennyi volt: kivonul az európai piacról a nagymúltú mobilgyártó
5
1 hete
Kongatják a vészharangot a kutatók: métereket süllyedt a Duna és a Tisza medre, veszélyben lehet a magyar ivóvíz?
PÉNZÜGYI KISOKOS
All risks
minden kockázatra kiterjedő biztosítás. A szerződés nem a biztosítási eseményeket, hanem csak a kizárásokat tartalmazza. A biztosító minden olyan kárt megtérít, amelyet nem zár ki. Általában a szállítmány-, illetőleg az építési-szerelési biztosítások körében alkalmazott kockázatviselési forma.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 13. 19:00
Emiatt ébredsz hulla fáradtan még 8 óra alvás után is: ezeket a súlyos hibákat rengeteg magyar elköveti
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 13. 18:02
Kvíz: Nagy kiránduló vagy? Most kiderül, mennyit tudsz a Balaton-felvidékről – sokan már az első kérdésnél elbuknak!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 13. 18:28
Fontos pályázat módosult itthon: mutatjuk a részleteket, résen kell lenni