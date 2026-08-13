Szakértők szerint a rajtaütés csak a jéghegy csúcsa.
Te is kaptál SMS-t erről a gyanús telefonszámról a napokban? Rá ne kattints a linkre, seperc alatt nullázzák vele a bankszámládat
Újabb gyanús SMS-ekkel próbálhatják átverni a magyar mobilozókat: a csalók nyereményt ígérnek, majd egy ismeretlen linkre próbálják rávenni a címzetteket. Ha te is kaptál hasonló üzenetet, ne kattints rá, mert könnyen személyes vagy banki adataid bánhatják.
Újabb gyanús SMS-ek terjednek magyar telefonszámokra: a csalók nyereménnyel kecsegtetik a címzetteket, majd egy linkre próbálják rávenni őket. Ha te is kaptál ilyen üzenetet, semmiképpen ne kattints a benne szereplő hivatkozásra.
A képen látható esetben a +49-es, vagyis német előhívójú telefonszámról érkezett üzenet. A feladó először azt írta: „Gratulálunk a nyereménnyel! A díj a tied lehet!”, majd egy ismeretlen weboldalra mutató linket is mellékelt. Egy másik üzenetben már azt állították, hogy korábban kellett volna írni, a címzett „megnyerte” a nyereményt, és szintén egy igencsak átlászó URL-el rendelkező hivatkozást küldtek.
Az ilyen üzenetek tipikus adathalász kísérletek. A csalók célja általában az, hogy a címzett a linkre kattintva egy megtévesztő oldalra jusson, ahol személyes, banki vagy bankkártyaadatokat próbálnak megszerezni. Az is előfordulhat, hogy a weboldal további alkalmazás telepítésére vagy más veszélyes műveletre próbálja rávenni a felhasználót.
A legfontosabb szabály: ne kattints a linkre, ne adj meg adatokat, és ne válaszolj az üzenetre. Ha valóban részt vettél valamilyen nyereményjátékban, a szervező hivatalos weboldalán, az ismert elérhetőségeken keresztül ellenőrizd, hogy valóban nyertél-e.
Ha már rákattintottál a linkre, de nem adtál meg semmilyen adatot és nem telepítettél semmit, a kockázat jellemzően kisebb. Ha viszont banki vagy bankkártyaadatokat is megadtál, érdemes haladéktalanul felvenni a kapcsolatot a bankoddal, és szükség esetén letiltani a kártyát.
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A kiberbiztonsági szakértő tanácsai
Tavaly novemberben interjút készítettünk Weismüller Gáborral, a Magyar Bankszövetség Csalás Elleni Munkacsoportjának vezetőjével, aki arról beszélt, hogy az elektronikus visszaélések száma a tavalyi évben közel 38 százalékkal nőtt. A beszélgetés során a szakértő kiemelte azt is, hogy a sikeres csalások elsöprő mennyiségben az ügyfelek óvatlansága miatt következnek be.
Weismüller Gábor akkor szinte az összes létező magyarországi csalástípusról beszélt, valamint arról is, mi a teendő, ha csalás áldozatává válunk – ezen túl pedig természetesen további tanácsokat is megosztott azzal kapcsolatban, hogyan előzhetjük meg azt, hogy megtörténjen a baj. Az interjú IDE kattintva olvasható el.
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