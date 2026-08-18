Űrtechnológiával jöhet Elon Musk új szuperautója: 10 éve halogatja a bevezetést a Tesla

Kilenc évvel a 2017-es koncepció bemutatása után még ebben a hónapban leleplezheti a Tesla a Roadster szériaérett változatát. A régóta várt elektromos sportautó premierjét a hírek szerint a SpaceX texasi bázisán tartják, ahol egy extrém, űrtechnológiával felszerelt, limitált széria is bemutatkozhat.

A The Information értesülései szerint a többször elhalasztott bemutatóra a SpaceX mcgregori tesztlétesítményében kerülhet sor. Az esemény fénypontja egy korlátozott példányszámú különleges változat lesz, amelyet a SpaceX által fejlesztett hideggáz-fúvókákkal szerelnek fel.

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Elon Musk már évekkel ezelőtt felvázolta ezt az úgynevezett SpaceX-csomagot, amely drasztikusan fokozza az autó gyorsulását és javítja a menettulajdonságait. A rakétatechnológiával felvértezett verzió mellett természetesen az alapmodell is elérhető lesz, amely hagyományos, tisztán elektromos hajtással érkezik.

A most, 2026-ban gyártásba kerülő Roadsternek jóval kiélezettebb piaci környezetben kell helytállnia, mint az eredeti bejelentés idején. Bár az elmúlt években számos extrém teljesítményű elektromos sportautó jelent meg a piacon, a Tesla a 2+2 üléses, nyitható tetejű kialakítással továbbra is egyedi utat jár ebben a kategóriában.