Hivatalos, befellegzett az olcsó kínai gumiabroncsoknak: kőkemény büntetést mértek rájuk, ezen rengeteg autós bukhat nagyot

Az európai csereabroncs-piac 2026 második negyedévében határozott javulást mutatott: a személygépkocsikhoz, SUV-okhoz és könnyű haszonjárművekhez értékesített abroncsok forgalma 3 százalékkal, a tehergépkocsi- és autóbusz-abroncsoké pedig 13 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A személyautó-abroncsok között továbbra is a négyévszakos termékek teljesítenek a legjobban, miközben az európai importpiacon jelentős földrajzi átrendeződés zajlik: Kína visszaszorul, a délkelet-ázsiai gyártók pedig egyre nagyobb részesedést szereznek.

A Tyres Europe – amelynek a Magyar Gumiabroncs Szövetség is tagja – közzétette tagvállalatainak 2026 második negyedévére és az év első felére vonatkozó csereabroncs-értékesítési adatait.

Adam McCarthy, a Tyres Europe főtitkára szerint „2026 második negyedévében erősödött az európai csereabroncsok iránti kereslet, különösen a tehergépkocsi- és autóbusz-abroncsok szegmensében.” A személygépkocsi-, SUV- és könnyűhaszonjármű-abroncsokból a második negyedévben csaknem 52 millió darabot értékesítettek, 3 százalékkal többet, mint 2025 azonos időszakában. Az első fél évben az értékesítés meghaladta a 110 millió darabot, ami 2 százalékos növekedést jelent.

A kategórián belül ismét a négyévszakos abroncsok mutatták a legerősebb növekedést: forgalmuk a második negyedévben 15 százalékkal, az első fél évben pedig 9 százalékkal bővült. Ezzel szemben a nyári abroncsok értékesítése a negyedév során 2 százalékkal csökkent, a téli abroncsoké pedig 1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az első fél év egészében a téli abroncsok piaca 5 százalékos visszaesést mutatott.

Lendületben a teherautó-abroncsok piaca

A tehergépkocsi- és autóbusz-abroncsok értékesítése különösen erőteljesen bővült. A második negyedévben 2,704 millió darab abroncs fogyott, 13 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az első hat hónap összesített növekedése 7 százalék volt.

A Tyres Europe szerint a fuvarozási aktivitás és az üzleti bizalom a geopolitikai bizonytalanságok, valamint a magas üzemanyag- és energiaköltségek ellenére is viszonylag stabil maradt. A mezőgazdasági abroncsok piaca ezzel szemben tovább zsugorodott: a második negyedévben 7, az első fél évben 10 százalékkal csökkent az értékesítés. A motorkerékpár- és robogóabroncsok forgalma a negyedévben 1, az év első hat hónapjában 4 százalékkal nőtt.

Import: Kína visszaszorul, Délkelet-Ázsia előretör

Az európai gumiabroncs-importban ennél is látványosabb változások zajlanak. Az EU27 és az Egyesült Királyság piacára érkező személygépkocsi- és könnyűhaszonjármű-abroncsok teljes importja 2026 januárja és májusa között 6 százalékkal csökkent, miközben a Kínából érkező mennyiség 24 százalékkal esett vissza. Kína részesedése így a 2025 azonos időszakában mért csaknem 72 százalékról 58 százalékra mérséklődött – nagyjából visszatérve a 2019-ben látott szintre.

A kieső kínai volumen jelentős részét az ASEAN-országok szállítói vették át. Részesedésük egyetlen év alatt 7,4 százalékról 19,9 százalékra emelkedett. A változás élén Thaiföld áll: innen az év első öt hónapjában csaknem 6 millió darab abroncs érkezett, szemben az egy évvel korábbi körülbelül 2 millióval. A vietnámi import több mint kétszeresére, 3 millió darab fölé nőtt, míg Kambodzsa a 2025-ös gyakorlatilag nulla szintről 2,3 millió darabos beszállítóvá vált. Indonézia szintén növelte európai exportját. A jelentés ugyanakkor kiemeli: a délkelet-ázsiai üzemek egy része kínai tulajdonban van.

Hatással voltak a piacra az uniós dömpingellenes intézkedések

Az import szerkezetének változásához az Európai Unió kereskedelempolitikai intézkedései is hozzájárultak. Az Európai Bizottság 2026. július 7-én lezárta a Kínából származó személygépkocsi- és könnyűhaszonjármű-abroncsokra vonatkozó dömpingellenes vizsgálatát. A vizsgálat megállapította, hogy az érintett termékek dömpingáron kerültek az uniós piacra, és ezzel jelentős kárt okoztak az európai gumiabroncsiparnak. Ennek nyomán július 8-tól 4,3 és 45,3 százalék közötti végleges dömpingellenes vámokat vezettek be, első lépésben ötéves időtartamra. A vámokat nem alkalmazták visszamenőlegesen.

Már a döntést megelőző hónapokban jelentős változás következett be a kereskedelemben. Mivel az importőrök tartottak a vámok esetleges visszamenőleges alkalmazásától, 2025 első három negyedévében jelentős készleteket halmoztak fel. Ezek kifutásával 2026 első negyedévében 57 százalékkal zuhant a Kínából érkező import, Kína részesedése pedig átmenetileg 42 százalékra esett vissza.

A teherautó-abroncsok importjában is Ázsia diktálja a tempót

Más kép rajzolódik ki a tehergépkocsi- és autóbusz-abroncsok piacán. Az EU27 és az Egyesült Királyság Európán kívülről származó importja 2026 első öt hónapjában közel 27 százalékkal nőtt. Thaiföld és Vietnám együttesen már az import csaknem 61 százalékát adja, szemben az egy évvel korábbi 57 százalékkal és a 2019-ben mért, 30 százalék alatti részesedéssel.

A thaiföldi import 33, a vietnámi 38 százalékkal nőtt. Kínából ugyan 9 százalékkal több tehergépkocsi-abroncs érkezett, az ország piaci részesedése mégis 19-ről 16 százalékra csökkent. India importja eközben megháromszorozódott, és 6 százalékos részesedésével a negyedik legjelentősebb beszállítóvá lépett elő. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy az európai tehergépkocsiabroncs-import egyre inkább a délkelet-ázsiai térségre koncentrálódik, elsősorban Thaiföld és Vietnám térnyerésével. Ez a folyamat 2019 óta főként a korábban meghatározóbb koreai és japán szállítók rovására ment végbe.

Többet utaznak az európaiak, de egyre nagyobb szerepet kap a közösségi közlekedés

A Tyres Europe jelentése nemcsak az abroncspiacot, hanem az európai mobilitási trendeket is vizsgálja. 2025-ben az összesített európai személyszállítás teljesítménye meghaladta a 2019-es, világjárvány előtti szintet.

A közösségi közlekedésben megtett utaskilométerek száma mintegy 3 százalékkal nőtt egy év alatt, ami több mint kétszerese volt a személygépkocsi-forgalom növekedési ütemének. Különösen a vasút erősödött: a vasúti személyszállítás teljesítménye immár 11 százalékkal haladja meg a 2019-es szintet, és részesedése az európai személyszállításból 9 százalékra nőtt.

Eközben a személygépkocsik részaránya enyhén csökkent. Az autóbusz- és városi kötöttpályás közlekedés szintén gyorsabban bővült, mint az autóforgalom, bár ezek teljesítménye még nem érte el a világjárvány előtti szintet. A jelentés szerint az európai autóbuszpark a pandémia alatt bekövetkezett visszaesés után 2025-re ismét meghaladta a 2019-es állományt. A tehergépkocsi-állomány pedig 2017 óta minden évben növekedett, bár a nagyobb kapacitású járművek terjedése és a hatékonyabb kihasználás mérsékli a darabszám növekedésének ütemét.