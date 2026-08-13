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Sormás, 2018. november 28.Tesla márkájú elektromos autót töltenek Magyarország legnagyobb, egyszerre kilenc elektromos autó fogadására alkalmas töltõállomásán a Nagykanizsához közeli Sormáson lévõ István Fogadónál az átadás napján, 2
Autó

Egyre több villanyautót vennének a magyarok használtan is: vajon mi okozza a hirtelen felpattanást?

Pénzcentrum
2026. augusztus 13. 11:33

Egyre több villanyautót is keresnek azok, akik autóvásárláskor a használtpiacon nézelődnek: az első nyolc hónapban 42%-al több ilyet kerestek, mint egy évvel korábban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bővülő kínálat és dinamikusan növekvő vásárlói kereslet jellemzi a hazai használt elektromos autók piacát a Használtautó.hu legfrissebb, 2026 első 8 hónapjára vonatkozó statisztikái szerint. Január és augusztus között közel 42%-kal nőtt az érdeklődések száma a villanyautókra, miközben az elérhető kínálat is több mint egynegyedével bővült.

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Bár a legnépszerűbb modell címét továbbra is a Tesla Model 3 birtokolja, az amerikai úttörő márka korábbi egyeduralma folyamatosan mérséklődik az ázsiai és európai gyártók látványos előretörése miatt.

Pörög a használt villanyautó-piac

A portál adatai alapján 2026 első 8 hónapjában összesen több mint 219 ezer érdeklődés érkezett a meghirdetett elektromos autókra, ami jelentős ugrás a tavalyi év azonos időszakában mért 154,6 ezerhez képest. Ezzel párhuzamosan a portálon elérhető kínálat is dinamikusan nőtt: a feladott hirdetések száma 21,1 ezerről 26,4 ezer darabra bővült, ami 25,2%-os választékbővülést jelent.

A piacon elérhető használt elektromos autók átlagára mérsékelt, mindössze 1,8%-os emelkedést mutatott (10,28 millióról 10,46 millió forintra). A meghirdetett állomány átlagéletkora változatlanul kedvező, 4,26 év.

Szorongatják a Teslát a riválisok

Bár a legkeresettebb modell rangsorát továbbra is a Tesla Model 3 vezeti több mint 22,7 ezer érdeklődéssel (9,45 millió forintos átlagáron), a típus iránti kereslet 5,6%-kal csökkent a tavalyi év első 8 hónapjához képest. Bár a Tesla Model Y iránti megkeresések közel megduplázódtak (6,5 ezerről 13 ezerre), a Tesla márka piaci részesedése a teljes elektromos keresletből a tavalyi 19,8%-ról 16,3%-ra mérséklődött.

Ennek fő oka a versenytársak rendkívül agresszív felzárkózása: a 4. helyen álló Hyundai Kona iránti kereslet majdnem megduplázódott: 87,4%-os ugrással ért el több mint 12,2 ezer érdeklődést. A 6. helyezett Kia Niro megkeresései több mint a duplájára lőttek ki (+101,6%), meghaladva a 9,5 ezer darabot. A BMW i-sorozata stabilan őrzi 2. helyét több mint 13,8 ezer érdeklődéssel (+9%), míg a Volkswagen ID.355,6%-os keresletnövekedéssel a 7. helyre lépett előre.

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A megfizethetőbb kategóriákban a Nissan Leaf (5. hely, 10,8 ezer érdeklődés), a Renault Zoe (8. hely, 8,2 ezer érdeklődés) és a Dacia Spring (9. hely, 6,8 ezer érdeklődés) továbbra is tömegeket vonzanak 4,1–4,5 millió forint közötti átlagos árfekvésüknek köszönhetően. Toplistás újoncként a Hyundai Ioniq 5 is beverekedte magát a legnépszerűbb 10 modell közé több mint 5 ezer megkereséssel.

A 2026-os év első 8 hónapjának adatai egyértelműen jelzik a hazai elektromos autópiac érését. A kereslet 42%-os bővülése azt mutatja, hogy a vásárlók egyre nagyobb bizalommal fordulnak a használt villanyautók felé. Ugyanakkor látványos változás, hogy a Tesla korábbi dominanciája enyhül: a vásárlók ma már rendkívül széles kínálatból válogathatnak, és a Hyundai, a Kia, valamint az európai gyártók modelljei egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a tortából. Ez a fokozódó verseny kifejezetten kedvező a vevőknek, hiszen a bőségesebb választék mellett az árak is stabilizálódtak

– emelte ki Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu brand managere.
Címlapkép: Getty Images
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