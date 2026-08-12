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Autó

Egy vagyont bukhatsz, ha ezt benézed a nyaralás után: csendben rohasztja a kocsidat a tengerparti emlék

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 14:03

A tengerparti vakáció nemcsak minket, hanem az autónkat is próbára teszi: a forró aszfalt, a sós pára, a több ezer kilométeres autópályázás és a csordultig pakolt csomagtartó mind nyomot hagy a kocsin.  Szakértők szerint épp ezért a hazatérés utáni alapos átvizsgálás és tisztítás nem luxus, hanem biztonsági kérdés – a gumik állapotától a folyadékszinteken át egészen a homokkal teli utastérig. Egy gyors „nyaralás utáni szerviz” hosszú távon nemcsak az autót óvja, hanem a hétköznapok gondtalan indulását is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A tengerparti naplementék és a gondtalan kilométerek után a vakáció nem ér véget a bőröndök kényelmes kicsomagolásával. Míg mi feltöltődve, szép élményekkel térünk haza, autónk számára a sziklás dalmát partok, a tűző napon megtett több ezer kilométernyi autópályázás és a csordultig pakolt csomagtartó komoly megterhelést jelentett. A sós tengeri levegő, a forró aszfalt és az éles kövek után a kocsinak is jár a feltöltődés. A prémium abroncsgyártó Hankook szakértői összegyűjtötték a legfontosabb szempontokat, amelyekre érdemes figyelni a nyaralás után, hogy gondtalanul induljanak a hétköznapok.

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Sós pára és por elleni spa: Alapos alváz- és karosszériamosás

A tengerparti sós pára és a mikroszkopikus porszemcsék észrevétlenül tapadnak meg a karosszérián és az alvázon. Ha hosszú ideig a felületeken maradnak, felgyorsíthatják a korróziót. A nyaralás utáni első utunk vezessen egy magasnyomású mosóhoz, és ne feledkezzünk meg az alváz- és kerékjárat-mosásról sem, hogy a sós lerakódások maradéktalanul eltűnjenek!

Gumik: A biztonság az első

A több ezer kilométernyi forró aszfalt, a teljes terhelés és az úttestre kerülő, apró karsztkövek extrém módon igénybe vehetik a gumiabroncsokat. A német Auto Bild gyártói rangsorát vezető Hankook szakértői azt javasolják, hogy hazaérkezés után vizsgáljuk át a gumikat – az oldalfalakat és a mintázati árkokat is érdemes átnézni, nincsenek-e rajtuk apró vágások, mikrosérülések vagy dudorok. Állítsuk vissza a teli csomagtartó miatt megnövelt guminyomást a normál értékre, és távolítsuk el a bordák közé szorult éles kavicsokat is!

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Belső felfrissülés: Búcsú a homoktól és UV-ápolás

A tengerparti homok, a táskákból kihullott apróságok és a hosszú út során elfogyasztott snackek nyomai gyorsan felhalmozódnak az utastérben. Porszívózzuk ki alaposan a szőnyegeket és a kárpitokat, a műszerfalat és a műanyag felületeket pedig töröljük át UV-védő ápolószerrel, hogy megóvjuk őket a kánikula okozta kirepedezéstől és kiszáradástól.

A motor és a szélvédő egészsége: folyadékszintek és láthatóság

A forró autópályás menetek során több motorolajat és hűtőfolyadékot is használ a kocsi, hiszen a motor fokozott terhelést kap. Utazás közben és hazaérve is ellenőrizzük a folyadékszintet a motortérben! Nézzük meg az ablaktörlő lapátokat is: tisztítsuk meg őket a rászáradt rovaroktól, vagy cseréljük ki, ha a tűző napon kiszáradtak és csíkot húznak az üvegen!

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Viszlát súlyfelesleg, szervusz, üres csomagtartó!

A strandcikket, hűtőtáskát vagy a tetőn hagyott tetőboxot és kerékpártartót hajlamosak vagyunk hetekig az autóban felejteni. A felesleges súly és a megváltozott légellenállás növeli az üzemanyag-fogyasztást és a gumik kopását, ezért a hazaérkezés után szereljük le a kiegészítőket és pakoljuk ki a csomagtartót!

A tengerparti autózás során az abroncsokat összetett igénybevételnek tesszük ki. A forró aszfalt, a megnövekedett terhelés, az éles kövek és a sós levegő együttesen gyorsítják a gumi öregedését és felületi mikrorepedezését. Egy nyaralás utáni gyors ellenőrzéssel nemcsak a rejtett sérüléseket fedezhetjük fel időben, de hosszú távon megóvhatjuk a gumikat és a családi utazások biztonságát

 – mondta Tomin István, a Hankook Tire Budapest Kft. műszaki vevőszolgálatának vezetője.
Címlapkép: Getty Images
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tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

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