Kegyetlen hónapok várnak ezekre a magyar autósokra: olyan krízis közeleg a benzinkutakon, amire nincsenek felkészülve

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A globális gázolajpiac egyre súlyosabb válsággal néz szembe az orosz–ukrán háború és a kiújult iráni konfliktus együttes hatásai miatt. A világszerte szűkülő finomítói kapacitások jelentős kínálatkiesést és meredeken emelkedő árakat eredményeztek, ami a közelgő tél előtt komoly nyomást gyakorol a gazdaságra és a szállítási szektorra - írja az Axios.
A gázolajár emelkedése a teljes gazdaságban érződik, közvetlenül növelve a fuvarozási és az építőipari költségeket. Az Egyesült Államokban például alig egy hónap alatt 44 centtel, gallononként 5,32 dollárra ugrott az átlagár, ami jelentős drágulást jelent a 2025 nyarán mért 3,71 dollárhoz képest, még ha a 2022-ben beállított történelmi csúcsot egyelőre nem is érte el.
Az S&P Global és a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai rávilágítanak a globális finomítóipar súlyos problémáira. Múlt hónapban a világ finomítói napi 7,5 millió hordóval kevesebb kőolajat dolgoztak fel, mint 2025 azonos időszakában. A kínálatszűkülést több tényező együttesen okozza. A Hormuzi-szorosban kiújult konfliktusok miatt a közel-keleti finomítók kapacitásuk töredékén működnek, míg az orosz létesítményeket érő folyamatos ukrán dróntámadások a tengeren szállított gázolajkínálat 10 százalékát tüntették el a piacról. Mindezt tovább tetézi a visszafogott kínai finomítói feldolgozás is.
Az IEA jelentése szerint júliusban Oroszország, a Közel-Kelet és Ázsia gázolajexportja napi 1,3 millió hordóval maradt el az egy évvel korábbi szinttől, ami a globális tengeri gázolajkereskedelem csaknem 20 százalékának felel meg. Bár az Egyesült Államok növekvő kivitellel próbálja ellensúlyozni a kiesést, az amerikai finomítók már most is 96 százalékos kapacitáskihasználtsággal működnek.
A közelgő őszi karbantartási hullám és a hurrikánszezon miatt a piaci tartalékok vészesen lecsökkentek, ami különösen a fuvarozóvállalatokat érinti érzékenyen, hiszen az üzemanyag a működési költségeik 20-25 százalékát teszi ki.
A kialakult helyzet miatt az amerikai energiaügyi minisztérium felfelé módosította a 2026-os és 2027-es évre vonatkozó árelőrejelzéseit. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a piac jelenleg jelentősen alulbecsüli a gázolajhiány kockázatát a közelgő téli időszakban, amikor számos országban fűtési célra is alkalmazzák az üzemanyagot.
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Mivel az ukrán dróngyártás rohamosan bővül, és az orosz energiainfrastruktúra továbbra is kiemelt célpont marad, a kínálati feszültségek a közeljövőben aligha enyhülnek. Átfogó békemegállapodások hiányában a globális gázolajpiac továbbra is rendkívül szűkös és magas árszintű marad.
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