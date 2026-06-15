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üzemanyagtípusok és áraik a benzinkúton
Autó

Most érkezett a bejelentés az üzemanyagárakról: holnaptól már él is, erre készülhetnek az autósok

Pénzcentrum
2026. június 15. 14:10

Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára nem fog változni, a gázolaj ára csökken bruttó 7 forinttal.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára nem fog változni, a gázolaj ára csökken bruttó 7 forinttal - írja a holtankoljak.hu.

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2026.06.15-én az átlagárak az alábbiak, ennyi lenne a tankolás, ha nem lennének védett árak:

  • 95-ös benzin: 641 Ft/liter
  • Gázolaj: 671 Ft/liter

Védett árak: 

  • 95-ös benzin: 595 Ft/liter
  • Gázolaj: 615 Ft/liter
Címlapkép: Getty Images
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