Most érkezett a bejelentés az üzemanyagárakról: holnaptól már él is, erre készülhetnek az autósok

Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára nem fog változni, a gázolaj ára csökken bruttó 7 forinttal.

Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára nem fog változni, a gázolaj ára csökken bruttó 7 forinttal - írja a holtankoljak.hu.

2026.06.15-én az átlagárak az alábbiak, ennyi lenne a tankolás, ha nem lennének védett árak:

95-ös benzin: 641 Ft/liter

Gázolaj: 671 Ft/liter

Védett árak: