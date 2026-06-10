2026. június 10. szerda Margit, Gréta
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A város egyik mellékutcájában szép sorban parkoló autók, a szélvédők fényesen csillognak a meleg napfényben, élénk városi jelenetet teremtve.
Autó

Fontos bejelentést tett a NAV: rengeteg autótulajdonost érint

Pénzcentrum/MTI
2026. június 10. 08:31

Több mint 170 ezer üzembentartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-ig még lehet kérni öthavi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia - figyelmeztetett szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Aki a gépjárműadót nem fizeti meg, és részletfizetést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű, kényelmes lehetőség közül választhatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-ig kérhetnek például automatikus, legfeljebb öthavi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV-Mobil alkalmazásban. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem.

A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjárműadót, éljen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#autó #NAV #adó #mobilalkalmazás #határidő #ügyintézés #bejelentés #gépjármű #autósok #nemzeti adó és vámhivatal

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:56
09:45
09:30
09:29
09:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 10.
Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta
2026. június 9.
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
2026. június 10.
Szabályosan menekülnek a pestiek ezekből a kerületekből: mégis, mi elől futhatnak ennyien?
2026. június 9.
Kiszámoltuk, mikor érhetjük utol Ausztriát: 50 év vagy -3,5 millió magyar
2026. június 9.
Hiába a szuper olcsó árcédula: durva titkot rejtenek a kínaiak slágerautói - ennek egy tulaj sem fog örülni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 10. szerda
Margit, Gréta
24. hét
Június 10.
A kézművesség világnapja
Június 10.
A magyar ügyészség napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok
2
4 hete
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
3
2 hónapja
Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése
4
1 hónapja
Kitálalt a tapasztalt kamionos: hiába a milliós álomfizetés, kegyetlen dolgokat kell elviselni ezért a pénzért
5
2 hónapja
Ketyeg az időzített bomba a magyar benzinkutakon: rengeteg autós fogja szívni a fogát, ha elfogynak a tartalékok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Banktitok
A banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló információ vagy adat, amely ügyfél személyére, vagyoni helyzetére, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 06:30
Felejtsd el a méregdrága bolti cseresznyét, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 05:32
Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta
Agrárszektor  |  2026. június 10. 09:01
Járványveszélytől tart a magyar hatóság: komoly szigorítás jön