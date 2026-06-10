Az új szóvivő 2018-ban, az első női mentőápolók egyikeként csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz.
Fontos bejelentést tett a NAV: rengeteg autótulajdonost érint
Több mint 170 ezer üzembentartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-ig még lehet kérni öthavi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia - figyelmeztetett szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Aki a gépjárműadót nem fizeti meg, és részletfizetést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű, kényelmes lehetőség közül választhatnak.
A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-ig kérhetnek például automatikus, legfeljebb öthavi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV-Mobil alkalmazásban. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem.
A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjárműadót, éljen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket.
Agyament száguldozót fogtak a rendőrök Csepelen: 50 helyett 129-el tépett, majdnem félmilliós bünti lett a vége
Volt olyan, aki 50 helyett 129 km/h-val ment, reppent is a csaknem félmilliós bírság.
Szlovákiába utazol autóval? Ne felejts el időben gondoskodni a megfelelő autópálya matricáról! Mutatjuk, mennyibe kerül és hol tudod megvenni.
Autóval mész Horvátországba 2026-ban? Így működik a horvát útdíj, ennyibe kerülhet az út a tengerpartig, és itt ellenőrizheted a díjakat.
Brutális dugó várható az M7-esen, de itt a titokos út a Balatonra: erre menj, ha elkerülnéd a reménytelen ácsorgást a pályán
A megszokottnál jóval nagyobb terhelés várható az M7-esen és a Balaton felé vezető főbb útvonalakon. Mutatjuk a titkos utat, amellyel elkerülhetők a legnagyobb dugók.
A Tesla Model 3 májusban már kétszer annyi érdeklődőt vonzott, mint a legnépszerűbb hibrid modell, a Toyota Corolla.
Elbukhatják a kártérítést a magyar autósok: veszélyes csapdába sétál bele rengeteg tulaj, ha ezt nem lépik meg
Bár sok autós spórolásból vagy kényelemből nyáron is fent hagyja a téli abroncsokat, ez a döntés nemcsak a biztonságot veszélyezteti.
Az uniós védővámok hatására új stratégiát választottak a kínai autógyártók, így a puszta export helyett egyre inkább a helyi, európai gyártásra térnek át.
Magyar árat kapott a Volkswagen új villany-népautója: ennyiért lehet megrendelni ID. Polo legolcsóbb változatát
Bővíti magyarországi elektromos kínálatát a Volkswagen: megkezdődött az új ID.3 Neo és az ID. Polo egyes változatainak forgalmazása, míg a 8,99 millió forintos alapárú ID....
Hét éve nem volt példa ilyen erős importhullámra, a forint árfolyama pedig tovább fokozhatja a trendet.
Most érkezett! Soron kívüli KRESZ-változást jelentett be Vitézy Dávid: hamarosan élesedhet az új szigor
A kormány a következő hetekben tűzi napirendre a közlekedési szabályrendszer átalakítását.
Kiderült, sok autósnak visszajárhat a pályamatrica ára a dugók miatt: nyártól már élesedik a rendszer
Június 1-jétől új kompenzációs rendszer léphet életbe: az építkezések miatti jelentős torlódásokban rekedt autósok részleges vagy akár teljes útdíj-visszatérítésre is jogosultak lehetnek.
Kiderült az igazság, miért nem cserélik le régi autóikat a magyarok: a legtöbben ettől a pénzügyi csapdától rettegnek
A döntés hátterében nem az érzelmi ragaszkodás áll: a fő ok sokkal inkább a hitelfelvételtől való félelem és a pénzügyi kiszámíthatóságra való törekvés.
Vagyonokat fizetett a magyar állam, mégis leállhat az évi 800 milliárdot hozó hazai biznisz: gyorsan meg kellene állapodni
A magyar állam mintegy 64,5 milliárd forintot fizetett három olyan magáncégért, amelyek kulcsszerepet játszanak az elektronikus útdíjrendszer működtetésében.
Már a Bajnokok Ligája-döntő kezdése előtt órákkal komoly torlódások alakultak ki Budapest pesti oldalán, különösen a Puskás Aréna környékén.
Zseniális vagy teljes zsákutca? Teszten a nagycsaládosok Teslája: ezt kínálja 23 millióért Elon Musk
Az év elején érkezett meg Európába a Tesla Model Y hétszemélyes változata, amely a megszokott családi SUV-formát próbálja még tovább feszíteni.
Kiakadtak a Ferrari rajongói az új kocsin: a vezérigazgató is közbelépett, szerinte minden rendben van
Az autót hétfőn mutattak be Rómában, és azóta heves vitákat váltott ki a közösségi médiában, valamint a befektetők körében egyaránt.
Óriási csavar a magyar autópiacon: zuhan az érdeklődés ezek iránt a kocsik iránt, az árak mégis az egekbe lőttek
A Volkswagen Passat fölénye tovább nőtt, miközben a dízelautók átlagárai minden hónapban emelkedtek.
A Honda csaknem 100 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban egy gyártási hiba miatt.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.