Járható, de csúszós az út több Fehérvár felé vezető úton. Ahogy a videón is látszik majd, az elmúlt időszakban több autó is árokban kötött ki.
Hatalmas változás élesedik az új autóknál júliustól, erre minden vásárlónak figyelnie kell
Jelentősen szigorodnak az autók biztonsági előírásai az Európai Unióban: július 7-től már csak olyan új járművek kerülhetnek forgalomba, amelyek aktívan be is avatkoznak balesetveszély esetén, írja a HVG.
2026. július 7-től az Európai Unióban kizárólag olyan új személyautókat és könnyű haszonjárműveket lehet forgalomba helyezni, amelyek az eddigieknél is szélesebb körű kötelező biztonsági felszereltséggel rendelkeznek.
Az új szabályozás értelmében minden érintett járműbe kötelezően be kell építeni egy olyan automatikus vészfék-rendszert, amely amellett, hogy képes felismerni a gyalogosok és kerékpárosok, szükség esetén önállóan fékez, hogy megelőzze az ütközést.
Ha a gyalogosgázolás elkerülhetetlen, az autóknak az eddigieknél jobb védelmet kell nyújtaniuk az elütött személy számára.
A korábban már bevezetett fáradtságfigyelő rendszerek mellé kötelezően érkezik a vészhelyzeti sávtartó asszisztens is. Bár a rendszer 2024 júliusa óta már sok új modellben megjelent, 2026 nyarától azoknál a típusoknál is kötelezővé válik, amelyek hagyományos, hidraulikus szervokormánnyal vannak felszerelve.
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
Gépjármű súlyadó 2026: mikor van a súlyadó befizetési határidő 2026-ban, mennyi a NAV gépjárműadó mértéke? Nézzük, hogyan számol a NAV súlyadó kalkulátor, mennyit kell fizetni!
Az új útvonal jelentősen vonzóbb lehet a Dalmáciába vagy délebbre utazók számára, mivel az 150 kilométerrel rövidebb lesz.
Megrohanták a magyarok a használtautó-piacot: ezeket a modelleket most nagyon keresik, nagy üzlet lehet eladni
A kínálati árak emelkedtek: az átlagos vételár 4,78 millió forintról 5,13 millió forintra nőtt, ami 7,4%-os drágulást jelent éves szinten.
A minisztérium ígéretet tett arra, hogy a március 1-ig rendelkezésre álló időben felülvizsgálják a drasztikus útdíjemelésről szóló döntést.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
A magyar újautó-piac 2025-ben tovább bővült, az év során összesen 129 440 személyautót helyeztek forgalomba.
A Mercedes-Benz a kecskeméti üzemébe helyezi át az A-osztály gyártását a németországi Rastattból.
Népszerű autós kütyü bukott meg a nagy teszten: télen semmit sem ér, időpocsékolás és káros használni
Jeges szélvédő, párás utastér, hideg kormány: télen sok autós nyúl különféle „csodakütyükhöz”, abban bízva, hogy gyors megoldást kap a mindennapi kellemetlenségekre.
Kisebb tűz keletkezett a BMW Group debreceni gyárának területén hétfő reggel, de hamar eloltották.
Az új Tesla Model Y egy éve érkezett meg Magyarországra, azóta pedig nemcsak a kínálat bővült, hanem a modellcsalád csúcsára is felkerült a várva várt...
A Tesla globális járműeladásai második egymást követő évben csökkentek 2025-ben, így a BYD átvette a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét.
Öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica, de 2026 más újdonságokat is hoz az autópályák használatában..
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
Az elektromos átállás felgyorsulása és az új márkák megjelenése 2025-ben minden eddiginél összetettebbé tette az autóválasztást.
Az aktuális előrejelzések szerint óév utolsó időszakában, illetve az újév első napjaiban többször várható kisebb havazás,
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
2025 első 11 hónapjában a Porsche 911 a legnépszerűbb sportautó Magyarországon, a luxuslimuzinok között a BMW 7-es, Mercedes S‑osztály és Porsche Panamera uralta a piacot.
Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európában, így ezekkel nem árt tisztában lenni, ha külföldön ülünk volánhoz Szilveszterkor.
Az év utolsó keddjén a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedik.
Eljött az autóipari fordulat, ez betehet a magyar álomnak is? Átírják a terveket a legnagyobb gyártók
Az autóipar elektromos átállása jelentős fordulatot vett 2025-ben, ahogy a gyártók és a szabályozók egyaránt pragmatikusabb megközelítés felé mozdultak el.
Hajmeresztő manőverek, döbbenetes döntések egy évből. Íme a BpiAutósok 2025-ös évösszegzőjének legdurvább pillanatai.