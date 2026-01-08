Hatalmas változás élesedik az új autóknál júliustól, erre minden vásárlónak figyelnie kell

Jelentősen szigorodnak az autók biztonsági előírásai az Európai Unióban: július 7-től már csak olyan új járművek kerülhetnek forgalomba, amelyek aktívan be is avatkoznak balesetveszély esetén, írja a HVG.

2026. július 7-től az Európai Unióban kizárólag olyan új személyautókat és könnyű haszonjárműveket lehet forgalomba helyezni, amelyek az eddigieknél is szélesebb körű kötelező biztonsági felszereltséggel rendelkeznek.

Az új szabályozás értelmében minden érintett járműbe kötelezően be kell építeni egy olyan automatikus vészfék-rendszert, amely amellett, hogy képes felismerni a gyalogosok és kerékpárosok, szükség esetén önállóan fékez, hogy megelőzze az ütközést.

Ha a gyalogosgázolás elkerülhetetlen, az autóknak az eddigieknél jobb védelmet kell nyújtaniuk az elütött személy számára.

A korábban már bevezetett fáradtságfigyelő rendszerek mellé kötelezően érkezik a vészhelyzeti sávtartó asszisztens is. Bár a rendszer 2024 júliusa óta már sok új modellben megjelent, 2026 nyarától azoknál a típusoknál is kötelezővé válik, amelyek hagyományos, hidraulikus szervokormánnyal vannak felszerelve.