Most jöhet a nagy felfordulás a magyar tőzsdén? Ilyen kilátásai vannak az OTP, Mol, Richter árfolyamának

Iránykereséssel kezdődhet a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1002,32 pontos, 0,7 százalékos emelkedéssel 144 473,37 ponton zárt hétfőn.

Czibere Ákos kommentárjában közölte, a vezető részvények közül a Mol részvényeinek árfolyama 4429 forintos támasz alá bukott és tesztelte a 4352 forintos támaszt is, de azt nem tudta letörni, amennyiben ezt letöri, 4227 forintig nyílna tér lefelé. Hétfőn a Mol 76 forinttal, 1,7 százalékkal 4398 forintra csökkent 5,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-nél az irányadó szintek nem változtak: ellenállás 46 279 forintnál látható, támaszt a 30 napos mozgóátlag képez 45 547 forintnál. Az Autonomous Research 58 667 forintra emelte az OTP 12 havi célárát 54 445 forintról, az ajánlásuk továbbra is felülteljesítés. Az előző nap az OTP-részvények ára 710 forinttal, 1,56 százalékkal 46 090 forintra erősödött, forgalmuk 11,7 milliárd forintot tett ki.

Az elemző szerint a Richter tesztelte a 11 855 forintos ellenállást, ami továbbra is akadályt képez az árfolyamban, támasz 11 670 forintnál húzódik. Hétfőn a Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 0,95 százalékkal 11 740 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom esetében a 30 és 50 napos mozgóátlag (2673 és 2667 forint között) támaszt képez az árfolyamban, ellenállás 2736 forintnál látható. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 58 forinttal, 2,19 százalékkal 2706 forintra nőtt, forgalma 1,4 milliárd forint volt.